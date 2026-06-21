भूक भागवण्यासाठी कचऱ्याचा आधार? प्लास्टिकच्या ढिगाऱ्यात अन्न शोधताना दिसला जंगली हत्ती, VIDEO पाहून तुमचेही हृदय हळहळेल

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मिळालेल्या माहितीनुसार, व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ कर्नाटकातील महादेश्वरा हिल्स परिसरातून समोर आला आहे. या व्हिडिओत एका हत्ती प्लास्टिकच्या ढिगाऱ्यात अन्न शोधताना दिसत आहे. माले महादेश्वरा स्वामी मंदिरात अमावस्येनिमित्त लाखो भाविक दर्शनासाठी आले होते. परंतु या भाविकांनी परत जाताना परिसरात प्रचंड कचरा केलाय रस्त्याच्या कडेला, पाण्याच्या ड्रेनेज लाईन्समध्ये आणि आता थेट जंगालच्या सीमेवर प्लास्टिकच्या पिशव्या, उष्टे अन्न खाल्लेले डिस्पोजेबल प्लेट्स, पाणी बॉटल्स यांचा ढिगार केला आहे. याच्या ढिगाऱ्यात एक हत्ती अन्न शोधताना दिसत आहे. हा निष्पाप जीव आपल्या सोंडेने प्लास्टिकच्या पिशव्या उचलून अन्न शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे.
Heartbreaking💔 A wild elephant in Karnataka is seen scavenging through plastic waste for food in MM Hills. Imagine surviving on garbage because humans have turned your habitat into a dumping yard. The tragedy isn’t the elephant. The tragedy is what we’ve done to its home. pic.twitter.com/9idiMxyDK4 — Harish Upadhya (@harishupadhya) June 16, 2026
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @harishupadhya या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओवर पर्यावरणप्रेमी आणि प्राणीप्रेमींनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. महादेश्वरा हिल्स केवळ एक तीर्थक्षेत्र नसून वन्यजीव अभयारण्यही आहे. येथून हत्तींची मोठ्या प्रमाणावर प्राणी वावरताना दिसतात. या मार्गावर अन्नाच्या वासापोटी येतात आणि प्लास्टिक गिळले जाते. याचा त्यांच्या जीवनावर अत्यंत वाईट परिणाम होतो. यामुळे प्राण्यांचा मृत्यू देखील होऊ शकतो. यावर एकाने तीव्र संताप व्यक्त करत, भक्तीच्या नावाखाली निसर्गाचा गळा दबात आहे मनुष्य असे म्हटले आहे. तर दुसऱ्या एकाने अशा कचरा फेकणाऱ्या लोकांवर कडक कारवाई केली पाहिजे असे म्हटले आहे.
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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.