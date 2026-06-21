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भूक भागवण्यासाठी कचऱ्याचा आधार? प्लास्टिकच्या ढिगाऱ्यात अन्न शोधताना दिसला जंगली हत्ती, VIDEO पाहून तुमचेही हृदय हळहळेल

Updated On: Jun 21, 2026 | 04:40 PM IST
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सारांश

सोशल मीडियावर एक अत्यंत संतापजनक आणि हृदय पिळवटून टाकणारा व्हिडिओ पाहायला मिळत आहे. मानवाच्या घाणरेड्या सवयींमुळे मुक्या प्राण्याचे जीवन धोक्यात आहे. नेमकं काय घडलं हे जाणून घेण्यासाठी पहा व्हिडिओ.

viral video

मानवाच्या निष्काळजीपणाचा बळी! 'या' घाणरेड्या सवयीमुळे जंगली हत्तीचा जीव धोक्यात, व्हायरल VIDEO मुळे पेटला वाद (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • माणसाच्या निष्काळजीपणाचा बळी
  • कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात अन्न शोधणारा हत्ती…
  • कर्नाटकातील VIDEO मुळे सोशल मीडियावर पेटला वाद
सोशल मीडियावर रोज हजारो व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ आपल्याला पाहायला मिळतात. काही व्हिडिओ पाहून चेहऱ्यावर एक स्मित हास्य येते तर काही व्हिडिओ अत्यंत संतापजनक असतात. सध्या एक अत्यंत संतापजनक आणि लज्जास्पद व्हिडिओ पाहायला मिळत आहे. यामध्ये भुकेने व्याकुळ एक जंगली हत्ती कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात अन्न शोधताना दिसत आहे. या व्हिडिओमुळे सोशल मीडियावर पर्यावरणप्रेमींमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. माणसाच्या निष्काळजीपणाचा परिणाम मुक्या प्राण्यांना भोगावा लागत असल्याचे पर्यावरण प्रेमींनी म्हटले.

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काय आहे व्हिडिओत?

मिळालेल्या माहितीनुसार, व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ कर्नाटकातील महादेश्वरा हिल्स परिसरातून समोर आला आहे. या व्हिडिओत एका हत्ती प्लास्टिकच्या ढिगाऱ्यात अन्न शोधताना दिसत आहे. माले महादेश्वरा स्वामी मंदिरात अमावस्येनिमित्त लाखो भाविक दर्शनासाठी आले होते. परंतु या भाविकांनी परत जाताना परिसरात प्रचंड कचरा केलाय रस्त्याच्या कडेला, पाण्याच्या ड्रेनेज लाईन्समध्ये आणि आता थेट जंगालच्या सीमेवर प्लास्टिकच्या पिशव्या, उष्टे अन्न खाल्लेले डिस्पोजेबल प्लेट्स, पाणी बॉटल्स यांचा ढिगार केला आहे. याच्या ढिगाऱ्यात एक हत्ती अन्न शोधताना दिसत आहे. हा निष्पाप जीव आपल्या सोंडेने प्लास्टिकच्या पिशव्या उचलून अन्न शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे.

व्हायरल व्हिडिओ


नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @harishupadhya या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओवर पर्यावरणप्रेमी आणि प्राणीप्रेमींनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.  महादेश्वरा हिल्स केवळ एक तीर्थक्षेत्र नसून वन्यजीव अभयारण्यही आहे. येथून हत्तींची मोठ्या प्रमाणावर प्राणी वावरताना दिसतात. या मार्गावर अन्नाच्या वासापोटी येतात आणि प्लास्टिक गिळले जाते. याचा त्यांच्या जीवनावर अत्यंत वाईट परिणाम होतो. यामुळे प्राण्यांचा मृत्यू देखील होऊ शकतो. यावर एकाने तीव्र संताप व्यक्त करत, भक्तीच्या नावाखाली निसर्गाचा गळा दबात आहे मनुष्य असे म्हटले आहे. तर दुसऱ्या एकाने अशा कचरा फेकणाऱ्या लोकांवर कडक कारवाई केली पाहिजे असे म्हटले आहे.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Elephant searching food in garbage video sparks outrage

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Published On: Jun 21, 2026 | 04:40 PM

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