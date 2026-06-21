झटका आला अन् एका सेकंदात गेला जीव! जिममध्ये वर्कआउट करताना काॅन्टेबलचा मृत्यू; घटनेचा चित्तथरारक Video Viral

समोसाही गद्दार निघाला…? व्हिडिओत पदार्थाची सत्यता पाहून यूजर्सना बसला धक्का, नक्की काय घडलं ते जाणून घ्या
नक्की काय घडलंं?
सदर घटना ही चंपावतच्या बनबसा येथे घडल्याचे सांगण्यात येत आहे. मृताची ओळख ३८ वर्षीय सैनिक गिरीश भट्ट अशी पटली आहे. शुक्रवारी जिममध्ये व्यायाम करताना अचानक त्यांची प्रकृती ढासळते आणि ते जमिनीवर जाऊन पडतात. जिममध्ये उपस्थित लोक त्यांना उठवण्याचा प्रयत्न करतात पण याचा काहीच फायदा होत नाही. पुढे खासगी रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर डाॅक्टर त्यांना मृत घोषित करतात. प्राथमिक तपासात मृत्यूचे कारण हृदयविकाराचा झटका (कार्डियाक अरेस्ट) असल्याचे समोर आले आहे.
व्हायरल व्हिडिओमध्ये आपण पाहू शकता यात गिरीश जिममध्ये नेहमीप्रमाणे वर्कआउट करताना दिसतात. पण काही सेकंदातच त्यांना काहीतरी जाणवत असल्याचे दिसते. जणू त्यांना आधीच समजलं होतं की मृत्यू जवळ आला आहे. ते लगेच मशीनवरुन खाली उतरतात आणि पुढे चालायला जातील इतक्याच त्यांचा तोल ढासळतो आणि ते जमिनीवर पडतात. नंतर जिममध्ये उपस्थित लोक त्यांच्या दिशेने धाव घेतात, त्यांना उठवण्याचा प्रयत्न करतात पण तोपर्यंत फार वेळ झालेला असतो.
चम्पावत: उत्तराखंड पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) के 38 वर्षीय जवान गिरीश भट्ट की जिम में व्यायाम करते समय अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। यह दुखद घटना शुक्रवार को चम्पावत जिले के बनबसा क्षेत्र में हुई। पुलिस सूत्रों और स्थानीय जानकारी के अनुसार, गिरीश भट्ट (पुत्र… pic.twitter.com/M6Ny9r4Xi6 — Jyoti Mishra (@JyotiMishr9353) June 21, 2026
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या घटनेचा व्हिडिओ @JyotiMishr9353 नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओवर अनेक यूजर्सने कमेंट्स करत या घटनेवर आपले मत व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “परमेश्वर दिवंगत सैनिक गिरीश भट्ट यांच्या आत्म्यास शांती देवो आणि त्यांच्या शोकाकुल कुटुंबाला हे अथांग दुःख सहन करण्याची शक्ती देवो. त्यांची सेवा, शौर्य आणि समर्पण सदैव स्मरणात राहील. भावपूर्ण श्रद्धांजली. ही घटना आमच्या जवळ, तनकपू येथे घडली”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “दुःखद घटना” आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “भावपूर्ण श्रद्धांजली”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.