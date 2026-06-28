संतापजनक! कामाख्या मंदिरात जमावाचा कपलवर हल्ला, तरुणीला फेकून मारली बाॅटल... Viral Video पाहून नेटकरी संतापले

प्रँकच्या नावाखाली हद्द केली पार, झोपलेल्या व्यक्तीच्या कपड्यांना लावली आग; Viral Video पाहून यूजर्समध्ये संतापाची लाट
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहू शकता यात मंदिर परिसरात लोकांची मोठी गर्दाी पाहयला मिळते. याच गर्दीतून वाट मिळत नसल्याने एक कपल बाजूला असलेल्या एका उंच कड्यावरुन पुढे जाण्याचा प्रयत्न करतात. अशावेळी गर्दीतील काही खोडकर लोक कपलवर हल्ला करतात आणि त्यांच्या अंगावर वस्तू फेकू लागतात. यातीलच एकाने फेकलेली बाॅटल तरुणीच्या कपाळवर लागते ज्यामुळे तरुणीची प्रकृती आणखी ढासळते. तिला चक्कर यायला लागते आणि गर्दीमुळे तिला गुदमरल्यासारखे वाटू लागते. या घटनेनंतर तरुणीची प्रियकर तिला धीर देतो आणि काहीवेळ कड्यावर बसवत परिस्थिती सांभाळण्याचा प्रयत्न करताना दिसतो.
यूजर्स भडकले
व्हिडिओतील ही घटना सध्या सोशल मिडियावर चांगलीच ट्रेंड करत असून यूजर्स व्हिडिओतील दृष्यांवर चांगलेच भडकले आहेत. लोकांचे म्हणणे आहे की, कामाख्या मंदिरात महिलांची देवी म्हणून पूजा केली जात असताना, त्याच पवित्र परिसरात एका महिलेसोबत अशी गैरवर्तणूक होणे लज्जास्पद आहे. अशा घटनांमुळे धार्मिक स्थळीही महिला सुरक्षित आहे की नाही असा प्रश्न उपस्थित होतोय.
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या घटनेचा व्हिडिओ @rbh_creation नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओवर अनेक यूजर्सने कमेंट्स करत या घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. यात एका यूजरने म्हटले की, “तुम्ही अशा ठिकाणी का जाता, जिथे देव फक्त जीव धोक्यात घालूनच मिळू शकतो?”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “ज्याने कोणी ही बाटली तिच्या कपाळावर मारली असेल, त्याला देव कधीही क्षमा करणार नाही” आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “तुम्ही आईच्या दरबारात काय करायला गेला होतात? मग तुम्हाला स्त्रीचा आदर करता येत नाही. आई तुमच्यासारख्या लोकांवर कशी खूश होईल?”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.