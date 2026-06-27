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पोलिस ठाण्यात प्रेमाचे चाळे, मागून आली अन् खुर्चीवर बसलेल्या सहकर्मचाऱ्याला केलं KISS, ऑन-ड्यूटी कर्मचारी निलंबित; Video Viral

Updated On: Jun 27, 2026 | 03:11 PM IST
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सारांश

Love In Workplace Caught : ड्युटीवरच रंगला प्रेमाचा खेळ, शेवटी नोकरीचा झाला दी एंड! घटना उत्तर प्रेदशातील सीसीटीएनएस कक्षात घडली असून यात ऑन-ड्यूटीवरील अधिकारी महिला ट्रेनीसोबत रोमान्स करताना पकडला गेला. सीसीटीव्ही फुटेज व्हायरल झाल्यानंतर कर्मचाऱ्याला तातडीने निलंबित करण्यात आले आहे.

पोलिस ठाण्यात प्रेमाचे चाळे, मागून आली अन् खुर्चीवर बसलेल्या सहकर्मचाऱ्याला केलं KISS, ऑन-ड्यूटी कर्मचारी निलंबित; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • ड्युटीदरम्यान घडलेल्या एका घटनेचा सीसीटीव्ही व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
  • व्हिडिओ समोर आल्यानंतर विभागाने तत्काळ चौकशी सुरू करून कारवाई केली.
  • या प्रकरणानंतर नेटकऱ्यांमध्ये नियमभंग आणि कारवाईवर जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
प्रेमाची किंमत मोठी असते असे आजवर तुम्ही फक्त ऐकले असेल पण याचे जिवंत प्रात्याक्षित तुम्हाला सध्याच्या व्हायरल व्हिडिओतून पाहायला मिळेल. प्यार किया तो डरना क्या हे डायलाॅग्स चित्रपटात चांगले वाटतात पण खऱ्या आयुष्यात जर तुम्ही नको त्या ठिकाणी प्रेम दाखवले तर तुमची नोकरीही जाऊ शकते. घटना उत्तर प्रदेशच्या उरईतील असून यात पोलिस कर्मचाऱ्यांला निलंबित केल्याची माहिती समोर येत आहे. ऑन-ड्यूटीवर असताना पोलिस ठाण्यातच दोघे कर्मचारी एकमेकांवर प्रेमांचा वर्षाव करत होते. दोघांना वाटलं आजूबाजूला कुणी नाही परंतु पोलिस ठाण्यातील सीसीटिव्ही कॅमेरात मात्र हे सर्व दृष्य कैद झाले ज्यानंतर दोघांवरही कायदेशीर कारवाई करण्यात आली. घटनेचा सीसीटीव्ही फुटेज सोशल मिडिया प्लॅटफाॅर्म्सवर शेअर करण्यात आले असून इंटरनेटवर या घटनेची जोरदार चर्चा सुरु आहे.

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काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

सदर कोतवालीच्या सीसीटीएनएस कक्षात अधिकारी ड्यूटीवर तैनात होता. तो आपल्या खुर्चीवर बसून काम करत होता आणि तेव्हाच एक महिला कर्मचारी त्यांच्याजवळ येते आणि त्यांना किस करते. यावेळी दोघांनीही पोलिसांची वर्दी घातलेली नसते आणि महिला कर्मचारी गळ्यावर हात ठेवून खुर्चीवर बसलेल्या कर्मचाऱ्यासोबत गप्पा मारु लागते. कीहीवेळाने अधिकारी खुचीवरुन उठून रजिस्टर चेक करत दुसऱ्या टेबलवर जाताना दिसतो तर महिला कर्मचारीही त्याच्या मागे मागे त्या दिशेने जाताना दिसते. हा व्हिडिओ गुरुवारी सकाळी इंटरनेटवर शेअर करण्यात आला ज्यानंतर व्हिडिओची पडताळणीही करण्यात आली.

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दोघांमधील हे वैयक्तिक संभाषण सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद झाल्याने खळबळ उडाली असून कामाच्या ठिकाणी असे प्रकार घडणे लज्जास्पद आहे अशी प्रतिक्रिया व्हिडिओला मिळत आहे. माहितीनुसार, घटना समोर येताच पोलीस अधीक्षकांनी सर्कल ऑफिसरला या घटनेचा तपास करण्याचे काम सोपवले. प्राथमिक तपासात हा व्हिडिओ खरा आहे हे समजले ज्यानंतर कर्मचारी अरविंद यांना तत्काळ प्रभावाने निलंबित केले. दरम्यान चूक दोघांची असताना निलंबन फक्त एकाचे का असा प्रश्न नेटकऱ्यांद्वारे उपस्थित केला जात आहे. घटनेचा व्हिडिओ @imohitray_ नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला असून व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये घटनेची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Up zon duty police romance caught on cctv video viral officer suspended

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Published On: Jun 27, 2026 | 03:11 PM

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