नको ते केलं अन् संकट ओढवलं! 10 रुपयांच्या आईस्क्रिमसाठी जीव धोक्यात घातला, बाल्कनीला लटकताच तोल गेला अन्... Video Viral

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काय घडलं व्हिडिओत?
माहितीनुसार, सदर घटना ही 25 जून 2026 रोजी घडल्याचे सांगण्यात येत आहे. व्यक्ती आपल्या घराच्या बाल्कनीत उभा होता आणि याचवेळी तिथून एका आईस्क्रिम विक्रेता जात होता. आईस्क्रिम पाहताच व्यक्तीला याची चव घेण्याचा मोह झाला आणि त्याने विक्रत्याला इशार करत तिथेच थांबण्यास सांगितले. आता ही आईस्क्रिम घराबाहेरुन स्वत: व्यक्ती आपल्या हातात घेऊन निवांतपणे याच्या चवीचा आनंद सुटु शकत होता पण व्हिडिओत त्याने आपली शक्कल लावण्याचा प्रयत्न केला ज्यात तो सपशेल फेल झाला.
व्हायरल व्हिडिओमध्ये आपण पाहू शकता यात आईस्क्रिम विक्रेत्याला थांबवून व्यक्ती त्याच्याकडे एक आईस्क्रिम खरेदी करण्याची इच्छा व्यक्त करतो. परंतु ही आईस्क्रिम तो घराबाहेर जाऊन घेत नाही तर तिथूनच तो आईस्क्रिम विक्रेत्याला त्याच्या हातात देण्यास सांगतो. व्हिडिओमध्ये आईस्क्रिम विक्रेत्या घराच्या खालून बाल्कनीत उभ्या असणाऱ्या व्यक्तीला आईस्क्रिम देताना दिसतो तर व्यक्ती बाल्कनीला लटकत ही आईस्क्रिम घेण्याचा प्रयत्न करत असतो. या सर्व प्रकरात व्यक्तीचा तोल जातो आणि तो जोरदार खाली जमिनीवर आदळतो. ही सर्व घटना तेथील सीसीटिव्ही कॅमेरात कैद झाली असून याचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे.
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घटनेचा व्हिडिओ @indori_food_ नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओवर अनेक यूजर्सने कमेंट्स करत घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. यात एका यूजरने म्हटले की, “मग अखेर त्याने आईस्क्रिम घेतली की नाही”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “आईस्क्रिम विक्रेता विचार करत असेल की पैसे मिळतील की नाही” आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “मला तर व्यक्तीपेक्षा जास्त त्या आईस्क्रिमची काळजी वाटत आहे”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.