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नको ते केलं अन् संकट ओढवलं! 10 रुपयांच्या आईस्क्रिमसाठी जीव धोक्यात घातला, बाल्कनीला लटकताच तोल गेला अन्… Video Viral

Updated On: Jun 26, 2026 | 11:25 AM IST
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सारांश

Accident Video : आईस्क्रिमचा मोह जिव्हारी आला अन् मग जे घडलं... आळशीपणामुळे आपले कसे नुकसान होऊ शकते याचे उत्तम उदाहरण तुम्हाला या व्हायरल व्हिडिओत पाहायला मिळेल. यूजर्स घटनेची मजा घेत असून मला व्यक्तीची नाही तर आईस्क्रिमची काळजी वाटते अशा प्रतिक्रिया नेटकरी देत आहेत.

नको ते केलं अन् संकट ओढवलं! 10 रुपयांच्या आईस्क्रिमसाठी जीव धोक्यात घातला, बाल्कनीला लटकताच तोल गेला अन्... Video Viral

(फोटो सौजन्य: Instagram)

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विस्तार
  • एका छोट्याशा मोहामुळे पुढे मोठी घटना घडली.
  • व्यक्तीने शक्कल लढवली, पण तीच त्याच्यावर उलटली.
  • संपूर्ण प्रसंग सीसीटीव्हीत कैद झाला आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला.
अपघाताचे दृष्य आपण अनेकदा सोशल मिडियावर पाहिले असतील. काही अपघात हे आपल्या नशीबात नसतात पण आपल्या चुकीमुळे व्यक्ती ते आपल्या अंगावर ओढावून घेतात. असेच काहीसे दृष्य अलिकडे सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आले आहे. सर्वकाही ठिक सुरु असताना व्यक्तीच्या आळशीपणामुळे पुढे त्याला मोठा धोका पत्कारावा लागतो. सदर घटना ही उत्तर प्रदेशच्या सोनभद्र जिल्ह्यात घडली असून याच व्यक्ती बाल्कनीतून खाली पडताना दिसून आला. त्याचा हा अपघात एका आईस्क्रिममुळे झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. तथापि नक्की काय घडलं ते चला सविस्तर जाणून घेऊया.

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काय घडलं व्हिडिओत?

माहितीनुसार, सदर घटना ही 25 जून 2026 रोजी घडल्याचे सांगण्यात येत आहे. व्यक्ती आपल्या घराच्या बाल्कनीत उभा होता आणि याचवेळी तिथून एका आईस्क्रिम विक्रेता जात होता. आईस्क्रिम पाहताच व्यक्तीला याची चव घेण्याचा मोह झाला आणि त्याने विक्रत्याला इशार करत तिथेच थांबण्यास सांगितले. आता ही आईस्क्रिम घराबाहेरुन स्वत: व्यक्ती आपल्या हातात घेऊन निवांतपणे याच्या चवीचा आनंद सुटु शकत होता पण व्हिडिओत त्याने आपली शक्कल लावण्याचा प्रयत्न केला ज्यात तो सपशेल फेल झाला.

व्हायरल व्हिडिओमध्ये आपण पाहू शकता यात आईस्क्रिम विक्रेत्याला थांबवून व्यक्ती त्याच्याकडे एक आईस्क्रिम खरेदी करण्याची इच्छा व्यक्त करतो. परंतु ही आईस्क्रिम तो घराबाहेर जाऊन घेत नाही तर तिथूनच तो आईस्क्रिम विक्रेत्याला त्याच्या हातात देण्यास सांगतो. व्हिडिओमध्ये आईस्क्रिम विक्रेत्या घराच्या खालून बाल्कनीत उभ्या असणाऱ्या व्यक्तीला आईस्क्रिम देताना दिसतो तर व्यक्ती बाल्कनीला लटकत ही आईस्क्रिम घेण्याचा प्रयत्न करत असतो. या सर्व प्रकरात व्यक्तीचा तोल जातो आणि तो जोरदार खाली जमिनीवर आदळतो. ही सर्व घटना तेथील सीसीटिव्ही कॅमेरात कैद झाली असून याचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे.

 

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घटनेचा व्हिडिओ @indori_food_ नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओवर अनेक यूजर्सने कमेंट्स करत घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. यात एका यूजरने म्हटले की, “मग अखेर त्याने आईस्क्रिम घेतली की नाही”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “आईस्क्रिम विक्रेता विचार करत असेल की पैसे मिळतील की नाही” आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “मला तर व्यक्तीपेक्षा जास्त त्या आईस्क्रिमची काळजी वाटत आहे”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Man falls from balcony while trying to buy ice cream without coming down cctv video goes viral

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Published On: Jun 26, 2026 | 11:25 AM

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