मोहरम मिरवणुकीत धक्कादायक दृष्य! ‘ले फिर आ गए’ लिहिलेली व्हॅन हवेतच उडवली; स्फोटाचा Video Viral

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काय दिसलं व्हिडिओत?
व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये, एक व्हॅन क्रेनच्या मदतीने ४० फूट उंचावर लटकवल्याचे दिसून येते. व्हॅनवर दोन युवक उभे राहून लाल झेंडे फडकवताना दिसले. याच्या काही क्षणांनंतरच व्हॅनला आग लावली जाते ज्यामुळे घटनेस्थळी मोठा विस्फोट होतो. आग लावल्यानंतर व्हॅनचे तुकडे खाली पडतात तर उपस्थित यावर आपला आनंद व्यक्त करु लागतात. मोठ्या संख्येने गाजावाजा करत स्फोटाची मजा लुटली जाते. मुख्य म्हणजे ज्या व्हॅनचा स्फोट घडवण्यात आला त्यावर “पुन्हा आले” असे लिहिण्यात आले होते. अनेकांनी या घटनेवर प्रश्न उपस्थित केले असून मिरवणूकीचे व्हिडिओ सोशल मिडियावर वेगाने शेअर केले जात आहेत. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, घटनेचा तपास सुरु असून गुरुवारी संध्याकाळपर्यंत कारवाई केली जाईल.
मोहर्रम के जुलूस के दौरान खतरनाक स्टंट का वीडियो आया सामने Mp के उज्जैन जिले के बड़नगर में मोहर्रम के जुलूस के दौरान खतरनाक स्टंट का वीडियो आया सामने pic.twitter.com/mLT8SInoXR — sunita dhangar (@dhangarranglal2) June 25, 2026
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दूसरे व्हिडिओही व्हायरल
सोशल मिडियावर या मिरवणूकीदरम्यानचे अनेक व्हिडिओज शेअर करण्यात आले आहेत. या व्हिडिओंमध्ये व्हॅन स्फोटाव्यतिरिक्त काही तरुणींचेही प्रदर्शन करतानाचे दृष्य दिसून आले. हुसैनी आखाडा शाहजलालपुरा येथे आयोजित कार्यक्रमात एका तरुणाला लटकवत प्रात्यक्षिके सादर केल्याचे दिसून आले. मिरवणूकीतील या दृष्यांवर आता अनेकजण नाराज झाले असून हरिद्वारचे संत स्वामी शिवानंद गिरी यांनी आक्षेप घेत म्हटले की, “आम्ही अशा प्रकारे काफिरांची वाहने उडवून देऊ,” असा संदेश यातून दिला जात असल्याचे दिसते. दरम्यान पोलिस घटनेची चाैकशी करत असून लवकरच कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.