Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Viral »
  • Viral News Msrtc Driver Slaps Passenger Video Viral Marathi

संतापजनक! बस डेपोत ST चालकाची अरेरावी; चौकशी करणाऱ्या प्रवाशाला लगावली कानशिलात, Video Viral

सोशल मीडियावर मुरबाड येथील एक व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. एका एसटी चालकाने प्रवाशाला मारहाण केली असून लोकांनी यावर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. यामुळे प्रशासनाने चालकाला निलंबित केले आहे.

Updated On: May 15, 2026 | 12:45 PM
MSRTC Driver Slaps Passenger video viral

संतापजनक! बस डेपोत ST चालकाची अरेरावी; चौकशी करणाऱ्या प्रवाशाला लगावली कानशिलात, Video Viral (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • बस डेपोत ST चालकाची अरेरावी
  • चौकशी करणाऱ्या प्रवाशाला लगावली कानशिलात
  • प्रशासनाने चालकाल केले निलंबित
MSRTC Driver Slaps Passenger Viral Video : सोशल मीडिया आता केवल मनोरंजनाचे साधन राहिलेले नाही. यामुळे अनेक धक्कादायक घटनांचा खुलासा होऊ लागला आहे. सध्या सोशल मीडियावर संतापजनक घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एका एसटी ड्राव्हरने चौकशी करायला आलेला प्रवाशाला मारहाण केली आहे. याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. मात्र, चालकाला ही गुंडागिरी चांगलीच महागात पडली आहे. प्रशासनाने व्हिडिओ व्हायरल होताच तातडीने चालकाला निलंबित केले आहे.

लग्नात अनोखा ट्विस्ट! 7 फेरे घेताना वराची अचानक धोती सुटली अन् समारंभात आला हास्याचा पूर, नवरीनेही पुरेपूर लुटली मजा;Video Viral

नेमकं काय घडलं?

ही घटना ठाणे येथील मुरबाड बस डेपोत घडली आहे. महाराष्ट्र राज्ये रस्ते वाहतूक मंहामंडळाच्या एका बस चालकाने तरुण प्रवाशाला बेदम मारहाणे केल्याची घटना घडली. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. एक तरुण प्रवासी बस स्थानकावर स्टेशन कंट्रोलकडे कल्ल्याणला जाणाऱ्या बसची चौकशी करण्यासाठी गेला होता. मात्र एका साधा चौकशीचे वादात रुपांतर झाले. तरुण प्रवासी आणि स्टेशन कंट्रोलर यांच्यात जोरदार वाद सुरु झाला.

दोघांमधील वाद सुरुच होता. तेवढ्यात तिथेच उपस्थित असलेल्या एसटी चालकाला राग अनावर झाला. त्याने थेट तरुणाला पकडले आणि त्याला कानशिलात लगावण्यास सुरुवात केली. तु काय बाललास असे म्हणत त्याला तीन-चार थप्पड मारल्या. डेपोतील इतर प्रवाशांनी हा सर्व प्रकार उघड्या डोळ्यांनी पाहिला. यातील एका प्रवाशाने ही घटना कॅमेरात कैद केली आणि सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर केला. हा व्हिडिओ व्हायरल होताच मोठा गोंधळ उडाला होता.

या घटनेवर अनेकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. एसटी कर्मचाऱ्याच्या वर्तुणीकवर आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्न उपस्थित केले. लोकांचा वाढता संताप पाहता MSRTC ने या प्रकरणाची गंभीर्याने दखल घेतली. प्राथपित चोकशीअंतर्गत चालकाला तपास पूर्ण होईपर्यंत निलंबित करण्यात आले आहे.

व्हायरल व्हिडिओ

बाप रे! भररस्त्यात भिडले दोन अवाढव्य गेंडे; स्थानिक अन् पर्यटकांची उडाली तारांबळ, थरारक उडवणारा Video Viral

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Viral news msrtc driver slaps passenger video viral marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 15, 2026 | 12:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

लग्नात अनोखा ट्विस्ट! 7 फेरे घेताना वराची अचानक धोती सुटली अन् समारंभात आला हास्याचा पूर, नवरीनेही पुरेपूर लुटली मजा;Video Viral
1

लग्नात अनोखा ट्विस्ट! 7 फेरे घेताना वराची अचानक धोती सुटली अन् समारंभात आला हास्याचा पूर, नवरीनेही पुरेपूर लुटली मजा;Video Viral

बाप रे! भररस्त्यात भिडले दोन अवाढव्य गेंडे; स्थानिक अन् पर्यटकांची उडाली तारांबळ, थरारक उडवणारा Video Viral 
2

बाप रे! भररस्त्यात भिडले दोन अवाढव्य गेंडे; स्थानिक अन् पर्यटकांची उडाली तारांबळ, थरारक उडवणारा Video Viral 

6 कुत्र्यांच्या कळपाने 4 वर्षांच्या चिमुकल्यावर केला हल्ला! ओढतच रस्त्यावर आणलं, शरीर ओरबडलं अन्… घटनेचा Video Viral
3

6 कुत्र्यांच्या कळपाने 4 वर्षांच्या चिमुकल्यावर केला हल्ला! ओढतच रस्त्यावर आणलं, शरीर ओरबडलं अन्… घटनेचा Video Viral

दबक्या पावलांनी आली अन्…! पर्यटकांच्या डोळ्यांदेखत सिंहीणीने केली शिकार; जंगलातील ‘तो’ थरारक क्षण कॅमेऱ्यात कैद, Video Viral
4

दबक्या पावलांनी आली अन्…! पर्यटकांच्या डोळ्यांदेखत सिंहीणीने केली शिकार; जंगलातील ‘तो’ थरारक क्षण कॅमेऱ्यात कैद, Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
संतापजनक! बस डेपोत ST चालकाची अरेरावी; चौकशी करणाऱ्या प्रवाशाला लगावली कानशिलात, Video Viral

संतापजनक! बस डेपोत ST चालकाची अरेरावी; चौकशी करणाऱ्या प्रवाशाला लगावली कानशिलात, Video Viral

May 15, 2026 | 12:45 PM
BRICS 2026: ‘आता अमेरिका दादागिरी करत आहे…’ भारत भूमीवर पोहोचताच इराणच्या संतापाचा स्फोट; अराघची यांनी व्यक्त केला रोष

BRICS 2026: ‘आता अमेरिका दादागिरी करत आहे…’ भारत भूमीवर पोहोचताच इराणच्या संतापाचा स्फोट; अराघची यांनी व्यक्त केला रोष

May 15, 2026 | 12:45 PM
नीट पेपरफुटीप्रकरणी मोठी अपडेट; सीबीआयने लातुरातून निवृत्त प्राध्यपकाला घेतले ताब्यात

नीट पेपरफुटीप्रकरणी मोठी अपडेट; सीबीआयने लातुरातून निवृत्त प्राध्यपकाला घेतले ताब्यात

May 15, 2026 | 12:39 PM
IPL 2026: अंपायरला शिवीगाळ करणं पडलं महागात, बॅटिंग कोच Kieron Pollard ला भरभक्कम दंड

IPL 2026: अंपायरला शिवीगाळ करणं पडलं महागात, बॅटिंग कोच Kieron Pollard ला भरभक्कम दंड

May 15, 2026 | 12:18 PM
Palghar News: 170000000 रुपयांची चांदी घेऊन जाणाऱ्या व्हॅनचा भीषण अपघात; दोघांचा मृत्यू, पालघरमधील चारोटी उड्डाणपुलावरील घटना

Palghar News: 170000000 रुपयांची चांदी घेऊन जाणाऱ्या व्हॅनचा भीषण अपघात; दोघांचा मृत्यू, पालघरमधील चारोटी उड्डाणपुलावरील घटना

May 15, 2026 | 12:15 PM
अचानक जास्त घाम येतोय? ही असू शकते धोक्याची घंटा, शरीर देतोय ‘या’ आजारांचे संकेत

अचानक जास्त घाम येतोय? ही असू शकते धोक्याची घंटा, शरीर देतोय ‘या’ आजारांचे संकेत

May 15, 2026 | 12:13 PM
उत्सुकतेला पूर्णविराम! आकर्षक लूक अन् दमदार फीचर्स… पहिल्या Motorola फोल्डेबल फोनची अखेर भारतात एंट्री, किंमत तब्बल इतकी

उत्सुकतेला पूर्णविराम! आकर्षक लूक अन् दमदार फीचर्स… पहिल्या Motorola फोल्डेबल फोनची अखेर भारतात एंट्री, किंमत तब्बल इतकी

May 15, 2026 | 12:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM