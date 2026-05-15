संतापजनक! बस डेपोत ST चालकाची अरेरावी; चौकशी करणाऱ्या प्रवाशाला लगावली कानशिलात, Video Viral

ही घटना ठाणे येथील मुरबाड बस डेपोत घडली आहे. महाराष्ट्र राज्ये रस्ते वाहतूक मंहामंडळाच्या एका बस चालकाने तरुण प्रवाशाला बेदम मारहाणे केल्याची घटना घडली. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. एक तरुण प्रवासी बस स्थानकावर स्टेशन कंट्रोलकडे कल्ल्याणला जाणाऱ्या बसची चौकशी करण्यासाठी गेला होता. मात्र एका साधा चौकशीचे वादात रुपांतर झाले. तरुण प्रवासी आणि स्टेशन कंट्रोलर यांच्यात जोरदार वाद सुरु झाला.
दोघांमधील वाद सुरुच होता. तेवढ्यात तिथेच उपस्थित असलेल्या एसटी चालकाला राग अनावर झाला. त्याने थेट तरुणाला पकडले आणि त्याला कानशिलात लगावण्यास सुरुवात केली. तु काय बाललास असे म्हणत त्याला तीन-चार थप्पड मारल्या. डेपोतील इतर प्रवाशांनी हा सर्व प्रकार उघड्या डोळ्यांनी पाहिला. यातील एका प्रवाशाने ही घटना कॅमेरात कैद केली आणि सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर केला. हा व्हिडिओ व्हायरल होताच मोठा गोंधळ उडाला होता.
या घटनेवर अनेकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. एसटी कर्मचाऱ्याच्या वर्तुणीकवर आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्न उपस्थित केले. लोकांचा वाढता संताप पाहता MSRTC ने या प्रकरणाची गंभीर्याने दखल घेतली. प्राथपित चोकशीअंतर्गत चालकाला तपास पूर्ण होईपर्यंत निलंबित करण्यात आले आहे.
व्हायरल व्हिडिओ
MSRTC staffer assaults young man at Kalyan bus depot just for asking bus info. Viral video shows him grabbing & pushing the passenger. pic.twitter.com/8Labm8dnXD — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) May 13, 2026
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.