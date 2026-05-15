बाप रे! भररस्त्यात भिडले दोन अवाढव्य गेंडे; स्थानिक अन् पर्यटकांची उडाली तारांबळ, थरारक उडवणारा Video Viral 

सध्या नेपाळमधील प्रसिद्ध नॅशनल पार्क परिसरातील एका थरारक घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. दोन गेंडे पार्क मधून मानवी वस्तीत शिरले होते. यामुळे स्थानिक आणि पर्यटकांची चांगली तारांबळ उडाली होती.

Updated On: May 15, 2026 | 09:30 AM
Two Rahino Fights

बाप रे! भररस्त्यात भिडले दोन अवाढव्य गेंडे; स्थानिक अन् पर्यटकांची उडाली तारांबळ, थरारक उडवणारा Video Viral (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • भररस्त्यात भिडले दोन अवाढव्य गेंडे
  • स्थानिक आणि लोकांची पळापळ
  • थरकाप उडवणारा व्हिडिओ व्हायरल
सोशल मीडियावर रोज हजारो व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ पाहायला मिळतात. काही व्हिडिओ इतके मजेशीर असतात की पाहून हसू आवरणे कठीण होते. तर काही व्हिडिओ पाहून थरकाप उडतो. सध्या नेपाळच्या प्रसिद्ध नॅशनल पार्क परिसरातील एका थरारक घटनेचा व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. गजबजलेल्या रस्त्यांवर दोन अवाढव्य एकशिंगी गेंडे अचानक भिडले आहेत. हॉटेल, दुकाने आणि पर्यटकांच्या गर्दीत घुसून या गेंड्यांनी धुमाकूळ घातला आहे. याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

नेमकं काय घडलं?

मिळालेल्या माहितीनुसार, सुरुवातील एक गेंडा जंगलातून बाहेर वस्तीच्या दिशेने आला होता. यानंतर काही वेळातच दुसरा एका गेंडानेही वस्तीत एन्ट्री घेतली. हे दोन्ही गेंडे एकमेकांसमोर येताच अचानक आक्रमक झाले. दोघांनी एकमेकांना रस्त्यातच धडक देण्यास सुरुवात केली. दोन्ही गेंड्यांची ताकद आणि वेग एवढा भयानक होता की स्थानिक आणि पर्यटकांचा गोंधळ उडाला होता. व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, दोन्ही गेंडे एकमेकांवर शिंगांनी वार करताना दिसत आहे. या भीतीपोटी लोकांनी आपली दुकानेही बंद केली होती. काही वेळानी लढाई थांबली असून दोन्ही गेंड रस्त्याच्या कडेला शांतपणे फुले खाताना दिसली.

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इन्स्टाग्रामवर @sachintha108 या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. लोकांनी या घटनेवर चिंता व्यक्त केली आहे. जंगलाच्या सीमेवर लोकांची वाढती वस्ती, पर्यटन आणि नैसर्गिक अधिकासाची नासधूसमुळे जंगली प्राणी मानवी वस्तीत शिरत असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. सध्या या व्हिडिओने सोशल मीडियावर प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: May 15, 2026 | 09:30 AM

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

May 17, 2026 | 10:15 PM
May 17, 2026 | 09:39 PM
May 17, 2026 | 09:23 PM
May 17, 2026 | 09:16 PM
May 17, 2026 | 08:38 PM
May 17, 2026 | 08:13 PM
May 17, 2026 | 08:05 PM

May 17, 2026 | 07:42 PM
May 17, 2026 | 07:32 PM
May 17, 2026 | 07:28 PM
May 17, 2026 | 07:19 PM
May 17, 2026 | 02:15 PM
May 16, 2026 | 08:15 PM
May 16, 2026 | 08:10 PM