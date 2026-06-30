मेलेल्या जीवासोबत थरारक स्टंट! व्यक्तीने मेलेल्या सापाला टाकलं तोंडात अन् मग जे घडलं... Video Viral

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काय आहे प्रकरण?
सदर घटना ही उत्तर प्रदेशातील बिजनौर येथून समोर येत आहे. इथे एका तरुणाने स्वत:ला व्हायरल करण्यासाठी मेलेल्या सापाची मदत घेतली. परंतु काहीतरी वेगळा आणि थरारक स्टंट करुन दाखवण्याच्या प्रयत्नात पुढे जाऊन त्याचेच नुकसान झाले. समोर आलेल्या माहितीनुसार व्यक्तीने मेलेल्या सापाला आपल्या तोंडात ठेवून व्हिडिओत दाखवले ज्यानंतर काही वेळातच त्यांची प्रकृती ढासळली. व्यक्तीला रुग्णालयात दाखल करावे लागले जिथे उपचारानंतर आता हळूहळू त्याच्या प्रकृतीत सुधारणा होत आहे.
व्हिडिओ व्हायरल
व्यक्तीचा हा व्हिडिओ आता सोशल मिडियावर चांगलाच व्हायरल होत असून यात तो सापाला तोंडात घालताना दिसतो. मिळालेल्या माहितीनुसार, हा साप गुरुवारी संध्याकाळी व्यक्तीच्या घरात घुसला होता. सलीमने या सापाला मारलं आणि नंतर या मेलेल्या सापासोबत स्टंट करण्याचा निर्णय घेतला. त्याने सापाला हातात पकडलं, व्हिडिओत दाखवलं आणि मग तोंडात टाकून स्टंट करु लागला. सरुवातील त्याने सापाला ओठांजवळ ठेवलं आणि मग पुढे त्याला दातांनी चावल्याचेही व्हिडिओत दिसले. या सर्व प्रकरामुळेच काही वेळाने त्याची प्रकृती ढासळली. सध्या सलीमची प्रकृती सुधारली असून विषारी सापांसोबत केलेले स्टंट आपल्याला किती महागात पडू शकतात ते या व्हिडिओतून आपल्याला पाहायला मिळते.
Bijnor, UP: A man named Salim found a dead venomous snake and used it for a social media stunt reel, repeatedly putting the snake’s mouth into his own mouth. Residual venom entered his system. Now he is critical, battling for his life in hospital. pic.twitter.com/xUJeLG3wTq — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) June 28, 2026
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हा व्हिडिओ @MeghUpdates नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओवर अनेक यूजर्सने कमेंट्स करत या घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. यात एका यूजरने म्हटले की, “सामान्यतः मनुष्य सापाचे विष पचवू शकतो, परंतु जर एखाद्याच्या तोंडात व्रण किंवा जखम असेल तरच ते धोकादायक ठरू शकते, कारण अशावेळी विष रक्तप्रवाहात प्रवेश करून सर्पदंशासारखी लक्षणे दिसू शकतात”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “रिल्सच्या नादात लोकांनी अक्काल विकली आहे”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “तो मेला की जिवंत आहे?”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.