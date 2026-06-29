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लाज कशी वाटत नाही? ट्रेनमध्ये सीटखाली फेकला कचरा फेकून तिथेच धुतला हात; महिलेचा संतापजनक प्रताप पाहून नेटकरी संतप्त, VIDEO VIRAL

Updated On: Jun 29, 2026 | 02:42 PM IST
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सारांश

Woman Throwing Garbage in Train : सोशल मीडियावर एक अतिशय संतापजनक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एका महिला प्रवाशाने ट्रेनमध्ये सीटखालीच कचरा फेकला असून तिथेच हातही धुतला आहे. हा प्रकार पाहून सोशल मीडियावर संतापाची लाट उसळली आहे.

Woman Throwing Garbage in Train

लाज कशी वाटत नाही? ट्रेनमध्ये सीटखाली फेकला कचरा फेकून तिथेच धुतला हात; महिलेचा संतापजनक प्रताप पाहून नेटकरी संतप्त, VIDEO VIRAL (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • लाज कशी वाटत नाही?
  • ट्रेनमध्ये सीटखाली फेकला कचरा फेकून तिथेच धुतला हात
  • महिलेचा संतापजनक प्रताप पाहून नेटकरी संतप्त
  • व्हिडिओ तुफान व्हायरल
Woman Throwing Garbage in Train : सोशल मीडियावर कधी काय पाहायला मिळेल याचा नेम नाही. कधी मजेशीर, तर कधी संतापजनक प्रतापाचे व्हिडिओ पाहायला मिळतात. सध्या एक अतिशय संतापजनक प्रकाराचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. ज्यामुळे नागिरकांच्या सार्वजनिक ठिकाणांवरील वर्तन आणि नागरी जाणीवेवर चर्चा सुरु झाली आहे. एका ट्रेनमध्ये एक महिला  प्रवासी सीटखाली कचरा फेकत आहे. धक्कादायक म्हणजे तिने हातही तिथेच धुतला आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ पाहून नेटकऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

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नेमकं काय केलं महिलेनं?

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ ट्रेनमधीलच एका प्रवाशाने सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. व्हिडिओमध्ये स्पष्टपणे दिसत आहे की, एक महिला सतत काही ना काही खात होती. खाल्ल्यानंतर अन्नाचे तुकडे, फळांच्या साली आणि प्लास्टिकचे पॅकेट्स तिने सीटखालीच टाकले. तिने त्याच ठिकाणी हातही धुतला. व्हिडिओतही स्पष्ट दिसत आहे, सीटच्या खाली, आजूबाजूला कचरा पडला आहे. महिला पाण्याची बॉटल काढून हात धुवत आहे. कोचच्या अगदी बाहेरच्या बाजूलाच डस्टबिन असूनही तिने उठायचे कष्ट घेतलेले नाहीत.

व्हायरल व्हिडिओ


नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @iRitupriya_ या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. नेटकऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. एका नेटकऱ्याने कमेंट केली आहे की, सिविक सेन्सची पूर्ण धज्जीया उडवली हिने. तर दुसऱ्या एकाने सार्वजनिक मालमत्ता स्वच्छ ठेवणे प्रत्येकाची जबाबदारी आहे, पण अशा लोकांमुळे देशाचे नाव खराब होते असे म्हटले आहे. अनेकांनी महिलेविरोधात कारवाईची मागणी केली आहे.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Woman throwing garbage in train video viral

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Published On: Jun 29, 2026 | 02:42 PM

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