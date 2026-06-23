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हे तर थेट शोषण! जेवणासाठी १ मिनिट जास्त घेतला, तर १ तास फुकट काम; कंपनीच्या विचित्र नियमामुळे पेटला वाद

Updated On: Jun 23, 2026 | 04:05 PM IST
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सारांश

Toxic Work Rule : सोशल मीडियावर एका कंपनीचा एक अत्यंत टॉक्सिक रुलची जोरदार चर्चा सुरु आहे. यामुळे कॉर्पोरेटमध्ये असलेल्या टॉक्सिक कल्चरची चर्चा सोशल मीडियावर रंगली आहे. नेमका काय आहे हा नियम जाणून घ्या.

Work Rule

हे तर थेट शोषण! जेवणासाठी १ मिनिट जास्त घेतला, तर १ तास फुकट काम; कंपनीच्या विचित्र नियमामुळे पेटला वाद (फोटो सौजन्य: iStock)

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विस्तार
  • हे तर थेट शोषण
  • जेवायला १ मिनिट जास्त घेतला, तर १ तास फुकट काम
  • कंपनीच्या विचित्र नियमामुळे पेटला वाद
कॉर्पोरेट क्षेत्रातील टॉक्सिक वर्क कल्चर बद्दल आपण नेहमी ऐकतो. देशात तर अशा अनेक कंपन्या आहेत, ज्या कर्मचाऱ्याकंडूव जास्तीचे काम करुन घेतात. काहींना तर एक्स्ट्रा कामाचे पैसे देखील मिळत नाही. सध्या अशाच एका टॉक्सिक कंपनीतील नोटीस सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. या कंपनीच्या बॉसने जेवणाचा एक विचित्र नियम लागू केला आहे. ज्यामुळे सोशल मीडियावर तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. नेमका काय आहे हा नियम आणि त्यावरुन वाद का पेटला आहे. हे जाणून घेऊयात.

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काय आहे कंपनीचा नियम?

सोशल मीडियावर एका कंपनीतील कर्मचाऱ्याने नोटीस बोर्डवरील नियम शेअर केला आहे. या नोटिसनुसार, कर्मचाऱ्यांना जेवणासाठी वेळ दिला जाणार आहे. परंतु त्यावेळेपेक्षा अतिरिक्त १ मिनिटं जरी वेळ घेतला तर त्याला त्याची कामाची वेळ संपल्यावर १ तास जास्त काम कारवे लागले. धक्कादायक म्हणजे या कामाचे त्याला कोणतेही पैस मिळणार नाहीत. सध्या ही नोटीस सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असून सोशल मीडियावर संतापाची लाट उसळली आहे. अनेकांनी हे शोषण असून अशा कंपन्यांमध्ये काम न करण्याचा सल्ला दिला आहे.

व्हायरल पोस्ट

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेली नोटिस सोशळ मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर नलिनी उनागर हिने तिच्या @NalinisKitchen अकाउंटवर शेअर केली आहे. ही पोस्ट शेअर करताचा याला लाखो व्ह्यूज आणि लाईक्स मिळाले आहेत. अनेकांनी यावर संतापजनक अशा कमेंट्स केल्या आहेत. या ही पोस्टवर निशा नावाच्या एका महिला नेटकरीने कमेंट केली आहे की, कंपनीने देखील कर्मचाऱ्याने १ मिनिटं जास्त काम केल्यास १ तासाचा पगार जास्त द्यावा. तर दुसऱ्या एकाने बॉस इज अलवेज राइट अशी कमेंट केली आहे. तिसऱ्या एका नेटकऱ्याने हे कर्मचाऱ्यांचे शोषण असल्याचे म्हटले आहे. तर आणखी एका नेटकऱ्याने हे कामगार कायद्याचे उल्लंघन नाही का? असा प्रश्न केला आहे.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Viral workplace rule employee exploitation controversy

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Published On: Jun 23, 2026 | 04:05 PM

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