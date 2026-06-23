हे तर थेट शोषण! जेवणासाठी १ मिनिट जास्त घेतला, तर १ तास फुकट काम; कंपनीच्या विचित्र नियमामुळे पेटला वाद

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सोशल मीडियावर एका कंपनीतील कर्मचाऱ्याने नोटीस बोर्डवरील नियम शेअर केला आहे. या नोटिसनुसार, कर्मचाऱ्यांना जेवणासाठी वेळ दिला जाणार आहे. परंतु त्यावेळेपेक्षा अतिरिक्त १ मिनिटं जरी वेळ घेतला तर त्याला त्याची कामाची वेळ संपल्यावर १ तास जास्त काम कारवे लागले. धक्कादायक म्हणजे या कामाचे त्याला कोणतेही पैस मिळणार नाहीत. सध्या ही नोटीस सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असून सोशल मीडियावर संतापाची लाट उसळली आहे. अनेकांनी हे शोषण असून अशा कंपन्यांमध्ये काम न करण्याचा सल्ला दिला आहे.
If your management writes policies like this, don’t be surprised when your best employees write resignation emails. pic.twitter.com/3v5jZGA3XS — Nalini Unagar (@NalinisKitchen) June 22, 2026
व्हायरल होत असलेली नोटिस सोशळ मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर नलिनी उनागर हिने तिच्या @NalinisKitchen अकाउंटवर शेअर केली आहे. ही पोस्ट शेअर करताचा याला लाखो व्ह्यूज आणि लाईक्स मिळाले आहेत. अनेकांनी यावर संतापजनक अशा कमेंट्स केल्या आहेत. या ही पोस्टवर निशा नावाच्या एका महिला नेटकरीने कमेंट केली आहे की, कंपनीने देखील कर्मचाऱ्याने १ मिनिटं जास्त काम केल्यास १ तासाचा पगार जास्त द्यावा. तर दुसऱ्या एकाने बॉस इज अलवेज राइट अशी कमेंट केली आहे. तिसऱ्या एका नेटकऱ्याने हे कर्मचाऱ्यांचे शोषण असल्याचे म्हटले आहे. तर आणखी एका नेटकऱ्याने हे कामगार कायद्याचे उल्लंघन नाही का? असा प्रश्न केला आहे.
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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.