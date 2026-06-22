फक्त उड्या मारुन पोट भरत नाही! थेट सायकलचं पंक्चर काढायला बसलं माकड; VIDEO पाहून नेटकरी म्हणाले…

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व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, एक सायकलचे दुकान दिसत आहे. दुकानाच्या बाहेर सायकल उलट्या करुन ठेवण्यात आल्या आहेत. येथे एक माकड ठाण मांडून बसले आहे. ते आपल्या तोंडाने सायकलचे टायर काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. टायर आपल्या हाताने गोल गोल फिरवत आहे. जणू काही प्रोफेशन सारखं टायरमधील हवा चेक करुन, त्याचे पंक्चर तपासत आहे. तिथेच एका महिला आणि पुरुष ग्राहक देखील उभे आहेत. या संपूर्ण दृश्याचे चित्रीकरण सायकल दुकानदाराने केले आहे.
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व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इन्स्टाग्रामवर @suchit.dixit.39 या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला आतापर्यंत हजारो व्ह्यूज आणि लाईक्स मिळाले आहेत. अनेकांनी यावर मजेशीर कमेंट्सही केल्या आहेत. एका नेटकऱ्याने म्हटले आहे की, भावाला समजलंय, उड्या मारुन पोट भरत नाही, तर दुसऱ्या एकाने मंदीचा फटका जंगललाही बसलाय वाटतं असे म्हटले आहे. आणखी एका नेटकऱ्याने या मॅकॅनिकची एका दिवसाची मजुरी किती आहे? असा प्रश्न केला आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असून चर्चेचा विषय ठरला आहे.
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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.