हातात सिगारेट, बाजूला दारुच्या बाटल्या…! नशेत तर्रर्र तरुणीचा रस्त्याच्या मधोमध धिंगाणा; VIDEO VIRAL

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मिळालेल्या माहितीनुसार, ग्रेटर नोएडाच्या बिसरख पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत एका तरुणीने धिंगाणा घातला आहे. मद्यधंद अवस्थेत ही ३२ वर्षीय तरुण दिवसाढवळ्या रस्त्याच्या मधोमध झोपून राहिली आहे. धक्कादायक म्हणजे ती सिगारेट ओढत असून तिच्या बाजूला दोन दारुच्या बाटल्या देखील आहेत. या तरुणीमुळे संपूर्ण रस्ता ब्लॉक झाला असून वाहणांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. अनेक लोक तिला समजावण्याचा आणि तिथून उठवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण तरुणी कोणाचेही ऐकायला तयार नाही. यामुळे प्रचंड वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे.
Welcome to Greater Noida 👇 ‘Cigarette in hand, bottle of alcohol kept nearby’ In a drunken stupor from alcohol, a woman lay on the road and created a tremendous ruckus pic.twitter.com/TI7kDXOiM8 — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) June 22, 2026
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @gharkekalesh या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला हजारो व्ह्यूज आणि लाईक्स मिळाले आहेत. अनेकांनी यावर संतप्त प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काहींनी यावर चिंता व्यक्त केली आहे. तर काहींनी या परिस्थिती आनंद लुटला आहे. एका नेटकऱ्याने हे लिंग समानतेचे उत्तम उदाहरण असल्याचे लोकांनी म्हटले आहे. तर काहींनी तरुणीच्या चरित्र्यावर कमेंट्स केल्या आहेत. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.
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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.