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हातात सिगारेट, बाजूला दारुच्या बाटल्या…! नशेत तर्रर्र तरुणीचा रस्त्याच्या मधोमध धिंगाणा; VIDEO VIRAL

Updated On: Jun 22, 2026 | 06:29 PM IST
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सारांश

एका तरुणीने दिल्लीच्या रस्त्यांवर मद्यधुंद अवस्थेत असे काही केलं आहे की संपूर्ण रस्ता ब्लॉक झाला आहे. यामुळे गाड्यांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहे. लोक तरुणीला समजवण्याचा प्रयत्न करत आहेत पण तिने उठण्यास नकार दिला आहे.

Woman High Voltage Drama on Road

हातात सिगारेट, बाजूला दारुच्या बाटल्या...! नशेत तर्रर्र तरुणीचा रस्त्याच्या मधोमध धिंगाणा; VIDEO VIRAL (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • हातात सिगारेट, बाजूला दारुच्या बाटल्या…
  • मद्यधुंद अवस्थेत तरुणीचा रस्त्याच्या मधोमध धिंगाणा
  • व्हिडिओ व्हायरल
सोशल मीडियावर कधी काय पाहायला मिळेल याचा नेम नाही. सध्या दिल्लीच्या ग्रेटर नोएडामधील एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे ज्यामध्ये एका तरुणीने रस्त्याच्या मधोमध प्रचंड धिंगाणा घातला आहे. तरुणीने जे केलं ते पाहून नेटकरी आश्चर्यचकित झाले असून संताप व्यक्त करत आहे. व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओची सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरु आहे. नेमकं काय केलं तरुणीने जाणून घेऊयात.

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तरुणीने नेमकं काय केलं?

मिळालेल्या माहितीनुसार, ग्रेटर नोएडाच्या बिसरख पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत एका तरुणीने धिंगाणा घातला आहे. मद्यधंद अवस्थेत ही ३२ वर्षीय तरुण दिवसाढवळ्या रस्त्याच्या मधोमध झोपून राहिली आहे. धक्कादायक म्हणजे ती सिगारेट ओढत असून तिच्या बाजूला दोन दारुच्या बाटल्या देखील आहेत. या तरुणीमुळे संपूर्ण रस्ता ब्लॉक झाला असून वाहणांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. अनेक लोक तिला समजावण्याचा आणि तिथून उठवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण तरुणी कोणाचेही ऐकायला तयार नाही. यामुळे प्रचंड वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे.

व्हायरल व्हिडिओ


नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @gharkekalesh या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला हजारो व्ह्यूज आणि लाईक्स मिळाले आहेत. अनेकांनी यावर संतप्त प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काहींनी यावर चिंता व्यक्त केली आहे. तर काहींनी या परिस्थिती आनंद लुटला आहे. एका नेटकऱ्याने हे लिंग समानतेचे उत्तम उदाहरण असल्याचे लोकांनी म्हटले आहे. तर काहींनी तरुणीच्या चरित्र्यावर कमेंट्स केल्या आहेत. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Viral news drunk woman creates chaos on road video viral

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Published On: Jun 22, 2026 | 06:29 PM

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