धावत्या रेल्वेत झाली महिलेची प्रसुती, पहिल्या मुलाने रेल्वेत तर दुसऱ्याने रुग्णवाहिकेत घेतला जन्म; घटनेचा Video Viral

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मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना ओडिशातील घडली. राउरकेला-गुणुपूर राज्यारानी एक्सप्रेस ट्रेनमधून प्रवास करत असताना महिलेला प्रसूतीच्या कळा सुरु झाल्या. यानंतर प्रवाशांनी तत्परतेने रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी माहिती दिली ज्यानंतर रेल्वेत वैद्यकीय सेवा पुरवण्यात आली. तथापि,वैद्यकीय मदत पोहोचण्यापूर्वीच महिलेने रेल्वेत एका मुलाला जन्म दिला होता तर रुग्णालयात दाखल करताना एम्बुलंसमध्ये तिने दुसऱ्या मुलाला जन्म दिला.
रेल्वे पोर्टलद्वारे घेतली मदत
रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी Rail Madad पोर्टलच्या मदतीने घटनेची माहिती दिली ज्यानंतर तत्काळ मदत पोहचवण्यात आली. कटक रेल्वे स्थानकावर RPF ची एक टीम तैनात करण्यात आली जेणेकरुन महिलेला तत्काळ वैद्यकीय सेवा मिळू शकेल. कटक रेल्वे स्थानकारवर पोहच्याआधीच महिलेने पहिल्या मुलाला जन्म दिला होता ज्यात प्रवाशांनी तिची परिस्थिती हाताळत महिलेची मदत केली. यानंतर कटक रेल्वे स्थानकावरुन महिलेला आणि बाळाला सुरक्षित रेल्वे स्थानकावरुन उतरवण्यात आले. तिथे उपस्थित एका फार्मासिस्टनेही मदतीचा हात पुढे करत प्राथमिक उपचार दिले.
A remarkable story from Odisha. A pregnant woman traveling on Rourkela-Gunupur Rajyarani Express train gave birth to twin babies under extraordinary circumstances. She delivered the first baby, a boy, inside the train before medical assistance arrived. On reaching Cuttack… pic.twitter.com/51m3Lomyni — Manas Muduli (@manas_muduli) June 21, 2026
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याचदरम्यान महिला आणखी एका मुलाची आई होणार असल्याचे समजले ज्यासाठी रुग्णवाहिकेची व्यवस्था करण्यात आली. परंतु हाॅस्पिटलमध्ये नेण्याआधीच महिलेने दुसऱ्या मुलालाही रुग्णवाहिकेतच जन्म दिला. सुदैवाने यात आई आणि दोन्ही बाळ सुरक्षित असून त्यांना वैद्यकीय देखरेखीत ठेवण्यात आले आहे. या घटनेनंतर आता नेटकऱ्यांनी रेल्वे कर्मचारी, आरपीएफ टीम आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचे काैतुक केले आहे. त्यांच्या सहकार्यानेच कठीण परिस्थितही महिलेच्या दोन्ही मुलांची सुरक्षित डिलिव्हरी करण्यात आली.
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