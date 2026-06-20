China Encircles Taiwan: 6 वर्षांचा खतरनाक प्लॅन यशस्वी! चिनी युद्धनौकांनी तैवानला चारी बाजूंनी घेरले; प्रगत क्षेपणास्त्र सज्ज

China encircles Taiwan with warships 2026 : जागतिक राजकारणात आणि सामरिक क्षेत्रात एक अत्यंत मोठी आणि चिंताजनक घडामोड समोर येत आहे. पश्चिम आशियातील इराणचे युद्ध संपल्यानंतर आता संपूर्ण जगाचे लक्ष पूर्व आशियाकडे वळले आहे, जिथे तैवान हे नव्या जागतिक संघर्षाचे मुख्य केंद्र बनले आहे. चीनने तैवान बेटाच्या सभोवताली आपली लष्करी आणि नौदलाची उपस्थिती कमालीची वाढवली असून, या बेटाला पूर्णपणे वेढण्याची रणनीती आखली आहे. आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मे २०२६ च्या अखेरीस चीनच्या ५ ते ६ अत्याधुनिक युद्धनौका तैवानच्या उत्तर, दक्षिण, पूर्व आणि तैवानच्या सामुद्रधुनीमध्ये (Taiwan Strait) कायमस्वरूपी तैनात झाल्या आहेत. या वेढ्यामुळे या भागात कधीही मोठ्या युद्धाचा भडका उडू शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
हा वेढा चीनने अचानक किंवा एका रात्रीत घातलेला नाही, तर हा बीजिंगच्या एका अत्यंत सुविचारीत आणि दीर्घकालीन रणनीतीचा भाग आहे. जर आपण गेल्या ६ वर्षांचा इतिहास पाहिला, तर चीनने २०२० पासून या योजनेवर काम करण्यास सुरुवात केली होती. २०२० मध्ये चीनची केवळ एक युद्धनौका तैवानच्या सामुद्रधुनीमध्ये नियमित गस्त घालत असे. त्यानंतर २०२२ मध्ये चीनने तैवानच्या पूर्व किनाऱ्याजवळ चौथी युद्धनौका तैनात करून हा वेढा जणू कायमस्वरूपी केला. आता २०२४ ते २०२६ या काळात चीनने आपल्या ४८ सर्वात प्रगत विनाशिकांपैकी (Destroyers) सर्वोत्तम आणि अत्याधुनिक मार्गदर्शित-क्षेपणास्त्र विनाशिका या मोहिमेवर पाठवल्या आहेत, ज्यामुळे तैवानला समुद्रातून मिळणारा मार्ग पूर्णपणे बंद झाला आहे.
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संरक्षण तज्ञांच्या मते, चीनची ही हालचाल केवळ नेहमीसारखे शक्तीप्रदर्शन (Show of Strength) किंवा लष्करी सराव नाही, तर ही थेट भविष्यातील मोठ्या युद्धाची पूर्वतयारी आहे. चीनने या भागात आपल्या सर्वात प्रगत युद्धनौका तैनात करण्यामागे तीन अत्यंत महत्त्वाची आणि धोकादायक उद्दिष्ट्ये ठेवली आहेत:
पहिले उद्दिष्ट म्हणजे गुप्तचर माहिती गोळा करणे. चीन सध्या तैवानच्या पूर्व किनाऱ्याजवळील समुद्राच्या खोलीचा अत्यंत बारकाईने नकाशा तयार करत आहे. या गुप्त नकाशाचा वापर भविष्यात चिनी पाणबुड्यांना (Submarines) लपण्यासाठी आणि तैवानवर अचानक हल्ला करण्यासाठी केला जाणार आहे.
दुसरे अत्यंत महत्त्वाचे उद्दिष्ट म्हणजे अमेरिकेचा संभाव्य हस्तक्षेप रोखणे (Anti-Access/Area Denial). पूर्व तैवानमध्ये ‘हुआलिएन’ आणि ‘ताईतुंग’ हे तैवानचे अत्यंत महत्त्वाचे लष्करी हवाई तळ आहेत. या तळांजवळ आपल्या विनाशिका तैनात करून चीनला अमेरिका आणि तिच्या मित्र राष्ट्रांच्या विमानवाहू जहाजांना (Aircraft Carriers) तैवानच्या जवळ येण्यापासून रोखायचे आहे, जेणेकरून युद्ध झाल्यास तैवानला कोणतीही बाह्य मदत मिळू शकणार नाही.
𝐔𝐒 𝐍𝐀𝐕𝐘 𝐂𝐋𝐄𝐀𝐑𝐒 𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐓𝐑𝐀𝐈𝐓 𝐎𝐅 𝐇𝐎𝐑𝐌𝐔𝐙—𝐑𝐈𝐆𝐇𝐓 𝐈𝐍 𝐈𝐑𝐀𝐍’𝐒 𝐅𝐀𝐂𝐄—𝐃𝐔𝐑𝐈𝐍𝐆 𝐏𝐄𝐀𝐂𝐄 𝐓𝐀𝐋𝐊𝐒 While JD Vance negotiates in Islamabad, the US Navy is 𝐟𝐨𝐫𝐜𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐢𝐭 𝐨𝐟 𝐇𝐨𝐫𝐦𝐮𝐳 𝐨𝐩𝐞𝐧 without Iran’s… pic.twitter.com/xIhScwFp1N — M.A. Rothman (@MichaelARothman) April 11, 2026
credit – social media and Twitter
तिसरे उद्दिष्ट म्हणजे तैवानवर प्रचंड मानसिक दबाव निर्माण करणे होय. चिनी नौदल आणि हवाई दल सातत्याने दोन्ही देशांमधील आंतरराष्ट्रीय मध्यरेषा (Median Line) ओलांडून मोहिमा राबवत आहे. या नियमित मानसिक दबावाद्वारे चीनला तैवानच्या सरकारला आणि तिथल्या जनतेला हा संदेश द्यायचा आहे की, चीनच्या ताकदीला विरोध करणे आता त्यांच्यासाठी पूर्णपणे असंभव आहे.
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चीनची ही “नियमित रणनीती” आता केवळ मर्यादित लष्करी सरावापुरती राहिलेली नाही, तर त्यांनी तैवानच्या संपूर्ण लष्करी हालचालींवर, त्यांच्या अंतर्गत संवादांवर आणि रडार यंत्रणेवर चोवीस तास बारकाईने लक्ष ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. तज्ञांचे असे मत आहे की, चीनला कदाचित थेट किंवा अधिकृत युद्ध सुरू करायचेच नाही. त्याऐवजी, तैवानची चारी बाजूंनी नाकेबंदी करून, आर्थिक आणि लष्करीदृष्ट्या त्याला कमकुवत करायचे आणि अखेरीस कोणत्याही रक्तापाताशिवाय तैवानला स्वतःहून चीनसमोर शरणागती पत्करण्यास भाग पाडायचे, अशी ही चीनची क्रूर आणि सावध चाल आहे. यामुळे येत्या काळात दक्षिण चीन समुद्रातील तणाव जागतिक शांततेसाठी अत्यंत मोठा धोका ठरू शकतो.