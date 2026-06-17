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G7 Summit : ‘अमेरिकेशिवाय इस्रायलचं अस्तित्व नाहीच’ ; ट्रम्प यांचा नेतन्याहूंना इशारा, G7 व्यासपीठावरुन थेट सुनावलं

Updated On: Jun 17, 2026 | 10:35 AM IST
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सारांश

G7 Summit Update in Marathi : ट्रम्प यांनी जागतिक व्यासपीठावरुनच नेतन्याहूंना सुनावलं आहे. दोन्ही नेत्यांमध्ये इराणच्या मुद्द्यावरुन मतभेद निर्माण झाले आहेत. नेमकं काय म्हणाले ट्रम्प जाणून घेऊयात.

G7 Summit

G7 Summit : 'अमेरिकेशिवाय इस्रायलचं अस्तित्व नाहीच' ; ट्रम्प यांचा नेतन्याहूंना इशारा, G7 व्यासपीठावरुन थेट सुनावलं (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • ट्रम्प यांचा नेतन्याहूंचा इशारा?
  • G7 मंचावरुन थेट सुनावलं
  • अमेरिकेशिवाय इस्रायलचं अस्तित्व नसल्याचा दावा
G7 Summit Trump Slams Netanyahu : पॅरिस : फ्रान्समध्ये G7 परिषदेला सुरुवात झाली आहे. या परिषदेत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी महत्त्वपूर्ण सहभाग नोंदवला आहे. दरम्यान या जागतिक व्यासपीठावरुन ट्रम्प यांनी थेट इस्रायलवर निशाणा साधला. त्यांनी इस्रायलच्या पंतप्रधानांवर तीव्र संताप व्यक्क केला. तसेच अमेरिकेमुळे इस्रायलचे अस्तित्व नसल्याचे म्हटले.

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नेमकं काय म्हणाले ट्रम्प?

ट्रम्प यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) यांना थेट G7 च्या जागतिक मंचावरुन सुनावलं. त्यांनी म्हटले की, अमेरिकेच्या पाठिंब्याशिवाय इस्रायलचे अस्तित्व राहणार नाही. नेतन्याहूंना क्रेझी असेही त्यांनी म्हटले. यावरुन दोन्ही नेत्यांमधील तणाव स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

एकेकाळी दोन्ही नेत्यांमध्ये घट्ट मैत्री होती. मात्र, आता इराण मुद्द्यावरुन दोन्ही नेत्यांमध्ये मतभेद निर्माण झाले आहे. इस्रायलने लेबनॉनवर अलीकडे केलेल्या कारवाईवर अमेरिका नाराज आहे. यामुळे शांतता कराराला धोका निर्माण होत असल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे.

तर दुसरीकडे नेतन्याहूंनी देखील अमेरिका-इराण शांतता करारात इस्रायलचा सहभाग नसेल हे स्पष्ट केले आहे. इराणला कोणत्याही प्रकारे अण्वस्त्रे बाळगू देणार नसल्याचे त्यांनी म्हटले. स्वित्झर्लंडच्या जिनिव्हा येथे १९ जून रोजी अमेरिका-इराण शांतता करारावर अंतिम स्वाक्षरी होणार आहे. मात्र, इस्रायलच्या आक्रमक भूमिकेमुळे तणाव कायम आहे.

अमेरिकेत अंतर्गत वाद

सध्या इराण युद्धामुळे ट्रम्प यांच्यावर दबाव वाढत चालला आहे. या युद्धामुळे पेट्रोलच्या किमती वाढल्या आहेत. यामुळे देशातील नागरिकांनीच नव्हे, तर ट्रम्प समर्थकांनी देखील विरोध केला आहे. ट्रम्प यांच्यावर युद्ध थांबवण्यासाठी दबाव निर्माण केला जात आहे. यामुळे इराणसोबत शांतता करार करण्यात ते उत्सुक असल्याचे दिसून येते असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे..

याशिवाय इस्रायलला पाठिंबा देण्याच्या मुद्द्यावरही अमेरिकन राजकारणात मतभेद निर्माण झाले आहेत. डेमोक्रॅटिक पक्षातील काही नेत्यांनी गाझा आणि पॅलेस्टिनींवर सतत होणाऱ्या इस्रायलच्या हल्ल्यांवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षातील काही गटही परराष्ट्र धोरणावर फेरविचार करण्याची गरज व्यक्त करत आहेत.

ट्रम्प-नेतन्याहू यांचे संबंध गेल्या अनेक काळापासून चांगले राहिले आहेच. परंतु नेतन्याहूंच्या आक्रमक भूमिकेमुळे आणि ट्रम्पवरील अंतर्गत दबावामुळे दरी निर्माण होत आहे. सध्या जिनिव्हा येथे होणाऱ्या अमेरिका-इराण कराराकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.

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Web Title: G7 summit trump slams netanyahu says israel cannot exist without us support

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Published On: Jun 17, 2026 | 10:12 AM

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