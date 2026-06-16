फ्रान्समध्ये पीएम मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट! G-7 परिषदेदरम्यान झाला महत्त्वाचा संवाद; पाहा Video

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump seen interacting at the G7 Summit in Evian, France. (Video: DD News) pic.twitter.com/HIiZPZOyxR — ANI (@ANI) June 16, 2026
फ्रान्समधील बियारित्झ येथे सुरू असलेल्या G-7 शिखर परिषदेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात संवाद साधला गेल्याचे दिसून आले. सुमारे १६ महिन्यांनंतर या दोन नेत्यांची ही पहिलीच भेट आहे. दोन्ही नेत्यांनी G-7 शिखर परिषदेच्या ‘आउटरीच’ सत्रात सहभाग घेतला. तसेच, परिषदेत सामूहिक छायाचित्रासाठी पंतप्रधान मोदी इतर G-7 नेत्यांसोबत सहभागी झाले होते.
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सध्या जगाचे लक्ष फ्रान्समधील बियारित्झकडे लागले आहे, जिथे G-7 शिखर परिषद सुरू आहे. परिषदेदरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प स्वतः चालत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटायला गेले आणि त्यांनी त्यांचे उत्साहाने स्वागत केले. कामकाजादरम्यान राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प पंतप्रधान मोदींच्या शेजारी बसले होते. पंतप्रधान मोदी आणि ट्रम्प यांच्यातील ही भेट १६ महिन्यांच्या कालावधीनंतर झाली. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नंतरची ही त्यांची पहिलीच भेट आहे. यापूर्वी, पंतप्रधान मोदींनी फेब्रुवारी २०२५ मध्ये अमेरिकेचा दौरा केला होता आणि व्हाईट हाऊसमध्ये राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची भेट घेतली होती.
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