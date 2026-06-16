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फ्रान्समध्ये पीएम मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट! G-7 परिषदेदरम्यान झाला महत्त्वाचा संवाद; पाहा Video

Updated On: Jun 16, 2026 | 08:03 PM IST
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सारांश

फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या विशेष निमंत्रणावरून पंतप्रधान मोदी या कार्यक्रमासाठी तिथे पोहोचले आहेत. परिषदेच्या कामकाजादरम्यान पंतप्रधान मोदींनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट घेतली.

फ्रान्समध्ये पीएम मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट (Photo Credit- X)

फ्रान्समध्ये पीएम मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • फ्रान्समध्ये पीएम मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट!
  • G-7 परिषदेदरम्यान झाला महत्त्वाचा संवाद
  • पाहा Video
PM Narendra Modi Meets Donald Trump: फ्रान्समधील बियारित्झ शहरात मंगळवारपासून G-7 शिखर परिषद सुरू होत आहे. या महत्त्वपूर्ण परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही सहभागी होत आहेत. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या विशेष निमंत्रणावरून पंतप्रधान मोदी या कार्यक्रमासाठी तिथे पोहोचले आहेत. परिषदेच्या कामकाजादरम्यान पंतप्रधान मोदींनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांची भेट घेतली; या दोन नेत्यांमधील भेटीचा व्हिडिओही समोर आला आहे. विशेष म्हणजे, या परिषदेदरम्यान पंतप्रधान मोदी इतर अनेक देशांच्या नेत्यांशी द्विपक्षीय चर्चा करणार आहेत.

पंतप्रधान मोदी आणि ट्रम्प यांच्यातील संवाद

फ्रान्समधील बियारित्झ येथे सुरू असलेल्या G-7 शिखर परिषदेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात संवाद साधला गेल्याचे दिसून आले. सुमारे १६ महिन्यांनंतर या दोन नेत्यांची ही पहिलीच भेट आहे. दोन्ही नेत्यांनी G-7 शिखर परिषदेच्या ‘आउटरीच’ सत्रात सहभाग घेतला. तसेच, परिषदेत सामूहिक छायाचित्रासाठी पंतप्रधान मोदी इतर G-7 नेत्यांसोबत सहभागी झाले होते.

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ट्रम्प स्वतः पंतप्रधान मोदींना भेटायला गेले

सध्या जगाचे लक्ष फ्रान्समधील बियारित्झकडे लागले आहे, जिथे G-7 शिखर परिषद सुरू आहे. परिषदेदरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प स्वतः चालत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटायला गेले आणि त्यांनी त्यांचे उत्साहाने स्वागत केले. कामकाजादरम्यान राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प पंतप्रधान मोदींच्या शेजारी बसले होते. पंतप्रधान मोदी आणि ट्रम्प यांच्यातील ही भेट १६ महिन्यांच्या कालावधीनंतर झाली. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नंतरची ही त्यांची पहिलीच भेट आहे. यापूर्वी, पंतप्रधान मोदींनी फेब्रुवारी २०२५ मध्ये अमेरिकेचा दौरा केला होता आणि व्हाईट हाऊसमध्ये राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची भेट घेतली होती.

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Web Title: Pm modi and donald trump meet in france significant dialogue held during the g 7 summit

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Published On: Jun 16, 2026 | 08:03 PM

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