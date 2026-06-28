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Venezuela Earthquake : मलब्यात अडकले जीव, सरकारी अधिकारी मात्र सेल्फी काढण्यात मग्न? धक्कादायक दाव्यामुळे खळबळ

Updated On: Jun 28, 2026 | 03:18 PM IST
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सारांश

Venezuela Earthquake Update : व्हेनेझुएलात चार दिवसांपूर्वी झालेल्या भूकंपामुळे प्रचंड जीवित आणि वित्तहानी झाली आहे. आतापर्यंत १५०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला असून ५०,००० हून लोक बेपत्ता आहे. तसेच हजारोहून अधिक लोक गंभीर जखमी झाले आहेत. अशा परिस्थिती सरकारी अधिकारी मृतदेहांसोबत सेल्फी काढत असल्याचा दावा केला जात आहे.

Venezuela Earthquake

Venezuela Earthquake : मलब्यात अडकले जीव, सरकारी अधिकारी मात्र सेल्फी काढण्यात मग्न? धक्कादायक दाव्यामुळे खळबळ (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • मलब्यात अडकले जीव, सरकारी अधिकारी मात्र सेल्फी काढण्यात मग्न?
  • धक्कादायक दाव्यामुळे खळबळ
  • रविवारी (२८ जून) आणखी एक भूकंपाचा धक्का
Venezuela Earthquake News in Marathi : काराकस : व्हेनेझुएलात काही दिवसांपूर्वी दोन शक्तिशाली भूकंप झाले होते. या भूकंपामुळे देशात मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि वित्तहानी झाली आहे. या आपत्तीत आतापर्यंत १,५०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू, तर ५० हजार नागरिक बेपत्ता असल्याचे सांगितले जात आहेे. व्हेनेझुएलाच्या ला गुआइरा राज्यात सर्वाधिक नुकसान झाले आहे. अनेक इमारती कोसळल्या असून त्यांच्या ढिगाऱ्याखाली लोक अडकले आहेत. सध्या युद्धपातळीवर बचाव कार्य सुरु आहे. परंतु अशा परिस्थितीतही सरकारी अधिकारी मृतदेहांसोबत सेल्फी काढत असल्याचा दावा सोशल मीडियावर केला जात आहे. यामुळे व्हेनेझुएलाच्या नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.

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७२ तासानंतरही लोक ढिगाऱ्याखालीच

भूकंपानंतर पहिल्या ७२ तासांत बचाव कार्य वेगाने झाले पाहिजे. परंतु यानंतरही अनेक लोक ढिगाऱ्याखाली अडकून असून त्यांच्यापर्यंत मदत पोहोचणे कठीण जात आहे. बचाव साम्रगी आणि यंत्रणा अपुऱ्या पडत आहेत. यामुळे अनेकांचा जव धोक्यात असून मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. सध्या जिवंत व्यक्तींना बाहेर काढण्याऐवजी मृतदेह बाहेर काढले जात आहेत. उष्ण हवामानामुळे मृतदेह सडत असून सर्वत दुर्गंधी पसरली आहे.

सरकारी अधिकारी सेल्फीत मग्न

मात्र, या गंभीर परिस्थितीदरम्यान सरकारी यंत्रणा अधिकारी मृदेहांसोबत सेल्फी काढत असल्याचा दावा केला जात आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. सोशल मीडियावर केला जात असलेल्या दाव्यानुसार, आपत्तीग्रस्त भागांच्या पाहणीसाठी आलेले अधिकारी उद्ध्वस्त इमारतींसमोर उभे राहून फोटो आणि व्हिडिओ काढत आहेत. या प्रकारमुळे व्हेनेझुएलाच्या नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

नागरिकांमध्ये नाराजी

अनेक नागरिकांनी सरकारच्या मदतकार्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. एका स्थानिक रहिवाशाने म्हटले की, ढिगाऱ्याखाली लोक जिवंत असल्याचे आवाज येत होते, परंतु त्यांना वाचवण्यासाठी सरकार वेळेत पोहोचले नसल्याचा आरोप केला. तर दुसऱ्या एका महिला नागरिकांने  आपल्या मुलगी आणि जावयाचा मृतदेह स्वत: बाहेर काढावे लागल्याची व्यथा मांडली.

आंतरराष्ट्रीय मदत

दरम्यान अमेरिका, भारत, ब्राझील यांसाह २१ देशांनी व्हेनेझुएलाला आर्थिक, वैद्यकीय, बचाव आणि शोध पथके पाठवली आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या भूकंपाचा फटका ६७ लाख व्हेनेझुएला नागरिकांना बसला आहे. परंतु बचाव कार्य मंद गतीने होत असल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळत आहे.

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Web Title: Latest update venezuela earthquake officials selfie controversy rescue operation

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Published On: Jun 28, 2026 | 03:18 PM

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