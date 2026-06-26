शुक्रवार, 26 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

बजाज ऑटो दक्षिण भारतात उभारणार नवे प्लांट! तामिळनाडू आणि तेलंगणा पहिल्या नंबरवर!

Updated On: Jun 26, 2026 | 07:48 PM IST
जाहिरात
सारांश

बजाज ऑटो आपल्या वाढत्या इलेक्ट्रिक वाहन व्यवसायासाठी दक्षिण भारतात एक मोठा कारखाना उभारण्याच्या तयारीत असून तामिळनाडू आणि तेलंगणा या शर्यतीत आघाडीवर आहेत. महाराष्ट्रात प्रलंबित असलेल्या ७० कोटींहून अधिक ईव्ही सबसिडीच्या पार्श्वभूमीवर कंपनी हा विस्तार करत असून, यामुळे बजाजची उत्पादन क्षमता वाढेल आणि ईव्ही बाजारातील स्पर्धा अ

बजाज ऑटो दक्षिण भारतात उभारणार नवे प्लांट! तामिळनाडू आणि तेलंगणा पहिल्या नंबरवर!
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

बजाज ऑटो आपल्या व्यवसायाच्या विस्तारासाठी दक्षिण भारतात नवीन उत्पादन कारखाना उभारण्याचा विचार करत आहे. यासाठी तामिळनाडू आणि तेलंगणा या राज्यांच्या नावांची जोरदार चर्चा आहे. कंपनीने अद्याप अधिकृत घोषणा केली नसली, तरी हा नवीन कारखाना प्रामुख्याने बजाजच्या वेगाने वाढणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहन व्यवसायाला बळ देईल आणि भविष्यात येथे पारंपारिक इंजिन वाहनांचेही उत्पादन केले जाऊ शकते.

नवीन कारखान्याची गरज का?

गेल्या काही काळापासून बजाजच्या ‘चेतक’ इलेक्ट्रिक स्कूटरची मागणी प्रचंड वाढली आहे. याशिवाय ‘गोगो’ इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर आणि ‘रिकी’ ई-रिक्षाच्या माध्यमातून कंपनीने कमर्शियल ईव्ही क्षेत्रातही मजबूत पकड मिळवली आहे. सध्या बजाजचे कारखाने चाकण, छत्रपती संभाजीनगर आणि पंतनगर (उत्तराखंड) येथे आहेत. देशांतर्गत वाढती मागणी आणि निर्यातीच्या संधी पाहता कंपनीला आता अतिरिक्त क्षमतेची गरज आहे.

मुख्यमंत्री Thalapathy Vijay यांच्या सरकारसाठी मोठा बिझनेस बूस्ट; तमिळनाडूमध्ये येणार Bajaj चा नवा EV प्लांट

महाराष्ट्र सोडण्याचे कारण काय?

रिपोर्ट्सनुसार, बजाज ऑटोने महाराष्ट्राबाहेर पर्याय शोधण्यामागे ईव्ही सबसिडी मिळण्यास झालेला उशीर हे एक मोठे कारण असू शकते. महाराष्ट्र सरकारकडे बजाजचे ७० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त सबसिडीचे पैसे प्रलंबित आहेत. कंपनीने यावर अधिकृत भाष्य केले नसले, तरी भविष्यातील गुंतवणुकीसाठी वेळेवर मिळणारे शासकीय प्रोत्साहन अत्यंत महत्त्वाचे ठरत आहे.

तामिळनाडू आणि तेलंगणाचे दावे

तामिळनाडूचा फायदा: या राज्यात आधीच ह्युंदाई, टाटा, टीव्हीएस, ओला आणि रॉयल एनफिल्ड सारख्या मोठ्या कंपन्यांचे कारखाने आहेत. येथील मजबूत सप्लायर नेटवर्क, कुशल कामगार आणि बंदरांची कनेक्टिव्हिटी बजाजसाठी फायदेशीर ठरू शकते.

१०० वर्षांचा प्रवास! Bajaj समूहाने साजरे केले शताब्दी वर्ष, असा आहे आतापर्यंतचा प्रवास

तेलंगणाचा जोर: तेलंगणा हे नवीन ऑटोमोबाईल हब बनण्यासाठी वेगाने प्रयत्न करत आहे. येथे महिंद्रा आणि ह्युंदाईचे आधीच अस्तित्व आहे. जलद सरकारी मंजुरी, आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञानपूरक धोरणे यामुळे तेलंगणा बजाजला आकर्षित करत आहे.

नवीन कारखान्यात काय बनणार?

या कारखान्यात इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स, आगामी इलेक्ट्रिक बाइक्स आणि निर्यातीसाठीच्या गाड्यांचे उत्पादन केले जाण्याची शक्यता आहे. सध्या वाहन उद्योगात एकाच राज्यावर अवलंबून न राहता पुरवठा साखळीचा धोका कमी करण्यासाठी विविध राज्यांमध्ये कारखाने उभारण्याचा नवा ट्रेंड दिसून येत आहे. बजाजची ही आगामी गुंतवणूक भारतातील ईव्ही क्षेत्राला अधिक मजबूत करेल.

Web Title: Bajaj auto to build new plants in tamilnadu telangana

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 26, 2026 | 07:48 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Tata Avinya: टाटाची सर्वात भारी इलेक्ट्रिक कार आता नव्या डिझाईनसह येणार!
1

Tata Avinya: टाटाची सर्वात भारी इलेक्ट्रिक कार आता नव्या डिझाईनसह येणार!

नव्या हायब्रिड सिस्टीमसह आणि हाय-टेक फीचर्ससह 2027 Hyundai Elantra चे अनावरण!
2

नव्या हायब्रिड सिस्टीमसह आणि हाय-टेक फीचर्ससह 2027 Hyundai Elantra चे अनावरण!

JSW मोटर्सचा दिवाळीत मोठा धमाका; पुढील ४ वर्षांतही येणार १५ नवीन गाड्या
3

JSW मोटर्सचा दिवाळीत मोठा धमाका; पुढील ४ वर्षांतही येणार १५ नवीन गाड्या

होंडाची पहिली ईव्ही पुन्हा आली समोर; मिळणार मोठी टचस्क्रीन आणि दमदार फीचर्स! 2027 मध्ये होणार लॉन्च
4

होंडाची पहिली ईव्ही पुन्हा आली समोर; मिळणार मोठी टचस्क्रीन आणि दमदार फीचर्स! 2027 मध्ये होणार लॉन्च

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बजाज ऑटो दक्षिण भारतात उभारणार नवे प्लांट! तामिळनाडू आणि तेलंगणा पहिल्या नंबरवर!

बजाज ऑटो दक्षिण भारतात उभारणार नवे प्लांट! तामिळनाडू आणि तेलंगणा पहिल्या नंबरवर!

Jun 26, 2026 | 07:48 PM
CBSE 10वी दुसऱ्या बोर्ड परीक्षेचा निकाल लवकरच; कुठे आणि कसा चेक कराल? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

CBSE 10वी दुसऱ्या बोर्ड परीक्षेचा निकाल लवकरच; कुठे आणि कसा चेक कराल? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

Jun 26, 2026 | 07:45 PM
IND Vs IRE Live: आयर्लंडला दुबळं समजणं पडलं महागात! ‘या’ फलंदाजांनी धू-धू धुतले, भारताला 183 रन्सची गरज

IND Vs IRE Live: आयर्लंडला दुबळं समजणं पडलं महागात! ‘या’ फलंदाजांनी धू-धू धुतले, भारताला 183 रन्सची गरज

Jun 26, 2026 | 07:44 PM
Maharashtra Rain Alert: राज्यात पुन्हा हवामान बदलणार! ‘या’ १५ जिल्ह्यांना वादळी वाऱ्यासह पावसाचा इशारा; IMD कडून यलो अलर्ट जारी

Maharashtra Rain Alert: राज्यात पुन्हा हवामान बदलणार! ‘या’ १५ जिल्ह्यांना वादळी वाऱ्यासह पावसाचा इशारा; IMD कडून यलो अलर्ट जारी

Jun 26, 2026 | 07:31 PM
Deool Band 2 : प्रवीण तरडेंसाठी लांजेकरांची खास पोस्ट! ‘मराठी सिनेमाचा झेंडा…’ सिनेसृष्टीतून कौतुकाची थाप

Deool Band 2 : प्रवीण तरडेंसाठी लांजेकरांची खास पोस्ट! ‘मराठी सिनेमाचा झेंडा…’ सिनेसृष्टीतून कौतुकाची थाप

Jun 26, 2026 | 07:28 PM
Ketan Murder Case उघडकीस आणणारे संदीप सिंग आहेत कोण? प्रोफेसर पद सोडून IPS बनले, UPSC मध्ये 143 वी रँकिंग…

Ketan Murder Case उघडकीस आणणारे संदीप सिंग आहेत कोण? प्रोफेसर पद सोडून IPS बनले, UPSC मध्ये 143 वी रँकिंग…

Jun 26, 2026 | 07:22 PM
भावाचं प्रेम! लहान भावावर श्वानाचा हल्ला अन् वाचवण्यासाठी मोठ्या भावाची थेट पहिल्या मजल्यावरुन उडी, Video Viral 

भावाचं प्रेम! लहान भावावर श्वानाचा हल्ला अन् वाचवण्यासाठी मोठ्या भावाची थेट पहिल्या मजल्यावरुन उडी, Video Viral 

Jun 26, 2026 | 07:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा