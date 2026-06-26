बजाज ऑटो दक्षिण भारतात उभारणार नवे प्लांट! तामिळनाडू आणि तेलंगणा पहिल्या नंबरवर!

बजाज ऑटो आपल्या व्यवसायाच्या विस्तारासाठी दक्षिण भारतात नवीन उत्पादन कारखाना उभारण्याचा विचार करत आहे. यासाठी तामिळनाडू आणि तेलंगणा या राज्यांच्या नावांची जोरदार चर्चा आहे. कंपनीने अद्याप अधिकृत घोषणा केली नसली, तरी हा नवीन कारखाना प्रामुख्याने बजाजच्या वेगाने वाढणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहन व्यवसायाला बळ देईल आणि भविष्यात येथे पारंपारिक इंजिन वाहनांचेही उत्पादन केले जाऊ शकते.
नवीन कारखान्याची गरज का?
गेल्या काही काळापासून बजाजच्या ‘चेतक’ इलेक्ट्रिक स्कूटरची मागणी प्रचंड वाढली आहे. याशिवाय ‘गोगो’ इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर आणि ‘रिकी’ ई-रिक्षाच्या माध्यमातून कंपनीने कमर्शियल ईव्ही क्षेत्रातही मजबूत पकड मिळवली आहे. सध्या बजाजचे कारखाने चाकण, छत्रपती संभाजीनगर आणि पंतनगर (उत्तराखंड) येथे आहेत. देशांतर्गत वाढती मागणी आणि निर्यातीच्या संधी पाहता कंपनीला आता अतिरिक्त क्षमतेची गरज आहे.
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महाराष्ट्र सोडण्याचे कारण काय?
रिपोर्ट्सनुसार, बजाज ऑटोने महाराष्ट्राबाहेर पर्याय शोधण्यामागे ईव्ही सबसिडी मिळण्यास झालेला उशीर हे एक मोठे कारण असू शकते. महाराष्ट्र सरकारकडे बजाजचे ७० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त सबसिडीचे पैसे प्रलंबित आहेत. कंपनीने यावर अधिकृत भाष्य केले नसले, तरी भविष्यातील गुंतवणुकीसाठी वेळेवर मिळणारे शासकीय प्रोत्साहन अत्यंत महत्त्वाचे ठरत आहे.
तामिळनाडू आणि तेलंगणाचे दावे
तामिळनाडूचा फायदा: या राज्यात आधीच ह्युंदाई, टाटा, टीव्हीएस, ओला आणि रॉयल एनफिल्ड सारख्या मोठ्या कंपन्यांचे कारखाने आहेत. येथील मजबूत सप्लायर नेटवर्क, कुशल कामगार आणि बंदरांची कनेक्टिव्हिटी बजाजसाठी फायदेशीर ठरू शकते.
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तेलंगणाचा जोर: तेलंगणा हे नवीन ऑटोमोबाईल हब बनण्यासाठी वेगाने प्रयत्न करत आहे. येथे महिंद्रा आणि ह्युंदाईचे आधीच अस्तित्व आहे. जलद सरकारी मंजुरी, आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञानपूरक धोरणे यामुळे तेलंगणा बजाजला आकर्षित करत आहे.
नवीन कारखान्यात काय बनणार?
या कारखान्यात इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स, आगामी इलेक्ट्रिक बाइक्स आणि निर्यातीसाठीच्या गाड्यांचे उत्पादन केले जाण्याची शक्यता आहे. सध्या वाहन उद्योगात एकाच राज्यावर अवलंबून न राहता पुरवठा साखळीचा धोका कमी करण्यासाठी विविध राज्यांमध्ये कारखाने उभारण्याचा नवा ट्रेंड दिसून येत आहे. बजाजची ही आगामी गुंतवणूक भारतातील ईव्ही क्षेत्राला अधिक मजबूत करेल.