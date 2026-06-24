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मुख्यमंत्री Thalapathy Vijay यांच्या सरकारसाठी मोठा बिझनेस बूस्ट; तमिळनाडूमध्ये येणार Bajaj चा नवा EV प्लांट

Updated On: Jun 24, 2026 | 06:56 PM IST
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सारांश

तमिळनाडूचे नवे मुख्यमंत्री थलपती विजय आणि त्यांच्या नव्या सरकारसाठी रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने एक सुवर्णसंधी चालून आली आहे. देशातील दिग्गज ऑटोमोबाईल कंपनी बजाज ऑटो आपला नवीन ईव्ही मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट तमिळनाडूमध्ये सुरू करण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळे राज्यात हजारो तरुणांना बंपर नोकऱ्या मिळण्याची मोठी संधी निर्माण होणार आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

अनुदान आणि सवलतींवरून महाराष्ट्र सरकारसोबत झालेल्या वादामुळे, आघाडीची वाहन कंपनी बजाज ऑटो आपल्या इलेक्ट्रिक वाहन (EV) उत्पादन प्रकल्पाचा पुढील विस्तार राज्याबाहेर हलवण्याच्या तयारीत आहे. CNBC-TV18 नुसार, या शर्यतीत तामिळनाडू आघाडीवर असल्याचं बोललं जात आहे. जर ही कंपनी तामिळनाडूमध्ये आली, तर थलपथी विजय सरकारसाठी ही एक मोठी संधी असल्याचं बोललं जात आहे. यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होईल. यापूर्वी अनेक कंपन्यांनी राज्यात मोठ्या गुंतवणुकीसाठी आणि रोजगारासाठी थलपथी विजय सरकारसोबत करार केले आहेत. मग आता हा नेमका काय आहे प्लॅन?

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काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

हे संपूर्ण प्रकरण महाराष्ट्र सरकारच्या EV पॉलिसी आणि पॅकेज स्कीम ऑफ इन्सेंटिव्हज PSI अंतर्गत आर्थिक सहाय्य विलंबाशी संबंधित आहे. महाराष्ट्र सरकारला वारंवार निवेदन देऊनही या दिशेने कोणतीही ठोस पावलं उचलली गेली नाहीत. बजाज ऑटोने ईव्ही क्षमतेच्या विस्ताराच्या पुढील टप्प्यासाठी इतर राज्यांकडे लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे.

महाराष्ट्र सरकारला निधी मिळाला नाही

महाराष्ट्र ईव्ही धोरण २०२१ च्या नियमांनुसार, कंपन्यांनी वाहन विक्रीच्या वेळी सरकारी अनुदानाचा लाभ थेट ग्राहकांना देणे आणि नंतर सरकारकडून त्याची परतफेड घेणे आवश्यक होते.
बजाज ऑटोने ग्राहकांना सवलत दिली आहे, परंतु सूत्रांच्या माहितीनुसार, २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील कंपनीच्या अनुदानाच्या दाव्यांपैकी सुमारे ६०% दावे महाराष्ट्र सरकारकडे प्रलंबित आहेत.

२००० कोटींहून अधिक गुंतवणूक

बजाज ऑटोने महाराष्ट्रातील चाकण, आकुर्डी आणि वाळूज येथील आपल्या कारखान्यांमध्ये प्रीमियम मोटरसायकल, इलेक्ट्रिक दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांच्या निर्मितीसाठी २००० कोटींहून अधिक रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. या गुंतवणुकीच्या आधारावर, कंपनीने सुमारे १८ महिन्यांपूर्वी पॅकेज स्कीम ऑफ इन्सेंटिव्हज (PSI) अंतर्गत पात्रता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला होता, परंतु ते अद्याप जारी करण्यात आलेले नाही. याशिवाय, प्रोत्साहनपर दाव्यांवर प्रक्रिया केली जाऊ शकत नाही.

तेलंगणाही शर्यतीत

बजाज ऑटो सध्या अनेक राज्यांशी चर्चा करत आहे. मजबूत वाहन उत्पादन परिसंस्था आणि बंदरांच्या जोडणीमुळे तामिळनाडू ही गुंतवणूक मिळवण्यासाठी आघाडीवर असल्याचे दिसते, तर तेलंगणादेखील या शर्यतीत आहे. यशस्वी झाल्यास, हा बजाज ऑटोचा दक्षिण भारतातील पहिला उत्पादन प्रकल्प असेल.

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Web Title: Bajaj auto new ev plant in tamil nadu thalapathy vijay government jobs see more details

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Published On: Jun 24, 2026 | 06:56 PM

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