बुधवार, 24 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

उसाच्या ट्रॅक्टरची ‘हायड्रॉलिक ट्रॉली’ सिस्टीम नेमकी कशी काम करते? सविस्तरपणे समजून घ्या

Updated On: Jun 24, 2026 | 06:45 PM IST
जाहिरात
सारांश

ऊस वाहतूक करणारा ट्रॅक्टर हा 'लो-गियर हाय-टॉर्क' इंजिनच्या मदतीने चिखलातूनही हजारो किलो वजन सहज खेचून काढणारा एक शक्तिशाली ऑटोमोबाईल योद्धा आहे. इंजिनच्या 'PTO' शक्तीवर चालणारी हायड्रॉलिक ट्रॉली सिस्टीम आणि पुढचे चाक हवेत उचलले जाऊ नये म्हणून केलेले 'वेट-बॅलन्सिंग' हे याच्या कार्यपद्धतीचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे.

उसाच्या ट्रॅक्टरची ‘हायड्रॉलिक ट्रॉली’ सिस्टीम नेमकी कशी काम करते? सविस्तरपणे समजून घ्या
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात, विशेषतः ऊस हंगामात, रस्त्यांवर आणि शेतातील चिखलात अवजड वजनाने भरलेले ट्रॅक्टर धावताना आपण नेहमी पाहतो. तांत्रिक भाषेत सांगायचे तर, हे केवळ एक शेतीचे साधन नाही, तर ऑटोमोबाईल आणि मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचा एक अफाट शक्ती असलेला चमत्कारचं आहे. शेतीच्या उत्पन्नापासून ते माती, दगड, खते यांची वाहतूक करण्यासाठी  ट्रॅक्टर आणि त्याची हायड्रॉलिक ट्रॉली खूप मदत करते, आणि यामुळे मनुष्यबळाचीही खपत कमी लागते.

ट्रॅक्टरच्या हाय टॉर्कगियरबॉक्सची कमाल

ऊस वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टरचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे इंजिन गतीपेक्षा ताकदीला जास्त प्राधान्य देते. शेतात चिखल, चढ-उतार आणि ओबडधोबड रस्ते असतात. अशा वेळी दोन ते तीन ऊसाने भरलेल्या जड ट्रॉली खेचण्यासाठी ट्रॅक्टरचा ‘लो-गियर हाय-टॉर्क’ मेकॅनिझम काम करतो. ट्रॅक्टरचे गियर रेशो अशा प्रकारे डिझाइन केलेले असतात की, अगदी कमी वेगातही इंजिन चाकांना अफाट शक्ती देते, ज्यामुळे हजारो किलो वजनाचा ऊस चिखलातूनही सहज बाहेर काढला जातो.

बोअरवेल मशीन कशी काम करते? ऑटोमोबाईल आणि तंत्रज्ञानाचा हा अविष्कार कसा शोधतो खडकातील पाण्याचा मार्ग?

हायड्रॉलिक ट्रॉली सिस्टीम

ट्रॅक्टरच्या मागे जोडलेली ऊसाची ट्रॉली रिकामी करणे हे पूर्वी अत्यंत कष्टाचे आणि मनुष्यबळाचे काम होते. पण आधुनिक हायड्रॉलिक सिस्टीमने यात जणू क्रांतीच घडवून आणली आहे,

पॉवर टेक-ऑफ : ट्रॅक्टरच्या इंजिनमधून एक फिरणारा शाफ्ट हायड्रॉलिक पंपाला जोडलेला असतो.

हायड्रॉलिक प्रेशर: जेव्हा ऑपरेटर लीव्हर खेचतो, तेव्हा पंप ऑईलवर प्रचंड दाब निर्माण करतो. हे हाय-प्रेशर ऑईल ट्रॉलीखाली बसवलेल्या ‘टेलिस्कोपिक हायड्रॉलिक जॅक’ मध्ये जाते.

ट्रॉली टिल्टिंग: या दाबामुळे जॅक वर उचलला जातो आणि अवघ्या काही सेकंदात टनांचा ऊस कारखान्याच्या यार्डमध्ये रिकामा होतो.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; तब्बल 38 हजार कोटींची एफआरपी खात्यात जमा

वेट-बॅलन्सिंग आणि सुरक्षेचे आव्हान

मागील ट्रॉलीमध्ये खूप वजन असल्यामुळे, ट्रॅक्टर पुढे चालताना त्याचे पुढचे चाक हवेत उचलले जाण्याचा मोठा धोका असतो. हा धोका टाळण्यासाठी ऑटोमोबाईल डिझाइननुसार ट्रॅक्टरच्या पुढील भागात जड लोखंडी वजने बसवली जातात. या ‘वेट-बॅलन्सिंग’मुळे ट्रॅक्टर जमिनीशी घट्ट पकड ठेवून राहतो आणि पलटी होत नाही.

थोडक्यात, ट्रॅक्टरची ही हायड्रॉलिक आणि मेकॅनिकल सिस्टम निसर्गाच्या आव्हानांवर मात करत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती देणारा एक खरा ऑटोमोबाईल अविष्कार आहे.

Web Title: How does tractors hydraulic trolley works auto sector

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 24, 2026 | 06:44 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

हा फिरता सिमेंटचा मिक्सर तुम्ही पाहिलाय का? हा आहे हायड्रॉलिक इंजिनिअरिंग आणि ऑटोमोबाईल तंत्रज्ञानाचा अविष्कार!
1

हा फिरता सिमेंटचा मिक्सर तुम्ही पाहिलाय का? हा आहे हायड्रॉलिक इंजिनिअरिंग आणि ऑटोमोबाईल तंत्रज्ञानाचा अविष्कार!

कारमधील एअरबॅग ठरली जीवघेणी; मिरा रोडच्या २५ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू
2

कारमधील एअरबॅग ठरली जीवघेणी; मिरा रोडच्या २५ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू

बोअरवेल मशीन कशी काम करते? ऑटोमोबाईल आणि तंत्रज्ञानाचा हा अविष्कार कसा शोधतो खडकातील पाण्याचा मार्ग?
3

बोअरवेल मशीन कशी काम करते? ऑटोमोबाईल आणि तंत्रज्ञानाचा हा अविष्कार कसा शोधतो खडकातील पाण्याचा मार्ग?

कियाचा मोठा धमाका! कियाच्या ३ नवीन एसयूव्ही लवकरच येणार मार्केटमध्ये!
4

कियाचा मोठा धमाका! कियाच्या ३ नवीन एसयूव्ही लवकरच येणार मार्केटमध्ये!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
उसाच्या ट्रॅक्टरची ‘हायड्रॉलिक ट्रॉली’ सिस्टीम नेमकी कशी काम करते? सविस्तरपणे समजून घ्या

उसाच्या ट्रॅक्टरची ‘हायड्रॉलिक ट्रॉली’ सिस्टीम नेमकी कशी काम करते? सविस्तरपणे समजून घ्या

Jun 24, 2026 | 06:44 PM
IND W Vs BAN W: उद्या करो या मरो! सेमीफायनलसाठी भारताला बांग्लादेशविरुद्ध विजय आवश्यक

IND W Vs BAN W: उद्या करो या मरो! सेमीफायनलसाठी भारताला बांग्लादेशविरुद्ध विजय आवश्यक

Jun 24, 2026 | 06:43 PM
Alibaug News : हलगर्जीपणाचा फटका! अपूर्ण पुलामुळे देहेन गावाचा संपर्क तुटला, ग्रामस्थ आणि शाळकरी विद्यार्थ्यांचे हाल

Alibaug News : हलगर्जीपणाचा फटका! अपूर्ण पुलामुळे देहेन गावाचा संपर्क तुटला, ग्रामस्थ आणि शाळकरी विद्यार्थ्यांचे हाल

Jun 24, 2026 | 06:32 PM
‘धर्मेंद्र प्रधान यांना इतका अहंकार?’; पेपर लीकचा विरोध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देशद्रोही ठरवल्याने अरविंद केजरीवाल संतापले!

‘धर्मेंद्र प्रधान यांना इतका अहंकार?’; पेपर लीकचा विरोध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देशद्रोही ठरवल्याने अरविंद केजरीवाल संतापले!

Jun 24, 2026 | 06:18 PM
RTO Employees Strike : आरटीओ कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप अखेर मागे; राज्यातील परिवहन विभागाचे कामकाज पूर्ववत सुरू होणार

RTO Employees Strike : आरटीओ कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप अखेर मागे; राज्यातील परिवहन विभागाचे कामकाज पूर्ववत सुरू होणार

Jun 24, 2026 | 06:17 PM
फक्त ₹१०० पासून सुरू करा गुंतवणूक, जेव्हा हवं तेव्हा पैसे काढा! Swiggy वर थेट मिळणार Zerodha म्युच्युअल फंडचा पर्याय

फक्त ₹१०० पासून सुरू करा गुंतवणूक, जेव्हा हवं तेव्हा पैसे काढा! Swiggy वर थेट मिळणार Zerodha म्युच्युअल फंडचा पर्याय

Jun 24, 2026 | 06:14 PM
FIFA World Cup 2026 मध्ये रंगणार थरार, 25 जूनला फुटबॉलचा महासंग्राम; ब्राझील ते मेक्सिको 12 संघ मैदानात, पाहा संपूर्ण शेड्यूल

FIFA World Cup 2026 मध्ये रंगणार थरार, 25 जूनला फुटबॉलचा महासंग्राम; ब्राझील ते मेक्सिको 12 संघ मैदानात, पाहा संपूर्ण शेड्यूल

Jun 24, 2026 | 06:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Jun 22, 2026 | 03:39 PM
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा