उसाच्या ट्रॅक्टरची ‘हायड्रॉलिक ट्रॉली’ सिस्टीम नेमकी कशी काम करते? सविस्तरपणे समजून घ्या

महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात, विशेषतः ऊस हंगामात, रस्त्यांवर आणि शेतातील चिखलात अवजड वजनाने भरलेले ट्रॅक्टर धावताना आपण नेहमी पाहतो. तांत्रिक भाषेत सांगायचे तर, हे केवळ एक शेतीचे साधन नाही, तर ऑटोमोबाईल आणि मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचा एक अफाट शक्ती असलेला चमत्कारचं आहे. शेतीच्या उत्पन्नापासून ते माती, दगड, खते यांची वाहतूक करण्यासाठी ट्रॅक्टर आणि त्याची हायड्रॉलिक ट्रॉली खूप मदत करते, आणि यामुळे मनुष्यबळाचीही खपत कमी लागते.
ट्रॅक्टरच्या ‘हाय टॉर्क‘ गियरबॉक्सची कमाल
ऊस वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टरचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे इंजिन गतीपेक्षा ताकदीला जास्त प्राधान्य देते. शेतात चिखल, चढ-उतार आणि ओबडधोबड रस्ते असतात. अशा वेळी दोन ते तीन ऊसाने भरलेल्या जड ट्रॉली खेचण्यासाठी ट्रॅक्टरचा ‘लो-गियर हाय-टॉर्क’ मेकॅनिझम काम करतो. ट्रॅक्टरचे गियर रेशो अशा प्रकारे डिझाइन केलेले असतात की, अगदी कमी वेगातही इंजिन चाकांना अफाट शक्ती देते, ज्यामुळे हजारो किलो वजनाचा ऊस चिखलातूनही सहज बाहेर काढला जातो.
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हायड्रॉलिक ट्रॉली सिस्टीम
ट्रॅक्टरच्या मागे जोडलेली ऊसाची ट्रॉली रिकामी करणे हे पूर्वी अत्यंत कष्टाचे आणि मनुष्यबळाचे काम होते. पण आधुनिक हायड्रॉलिक सिस्टीमने यात जणू क्रांतीच घडवून आणली आहे,
पॉवर टेक-ऑफ : ट्रॅक्टरच्या इंजिनमधून एक फिरणारा शाफ्ट हायड्रॉलिक पंपाला जोडलेला असतो.
हायड्रॉलिक प्रेशर: जेव्हा ऑपरेटर लीव्हर खेचतो, तेव्हा पंप ऑईलवर प्रचंड दाब निर्माण करतो. हे हाय-प्रेशर ऑईल ट्रॉलीखाली बसवलेल्या ‘टेलिस्कोपिक हायड्रॉलिक जॅक’ मध्ये जाते.
ट्रॉली टिल्टिंग: या दाबामुळे जॅक वर उचलला जातो आणि अवघ्या काही सेकंदात टनांचा ऊस कारखान्याच्या यार्डमध्ये रिकामा होतो.
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वेट-बॅलन्सिंग आणि सुरक्षेचे आव्हान
मागील ट्रॉलीमध्ये खूप वजन असल्यामुळे, ट्रॅक्टर पुढे चालताना त्याचे पुढचे चाक हवेत उचलले जाण्याचा मोठा धोका असतो. हा धोका टाळण्यासाठी ऑटोमोबाईल डिझाइननुसार ट्रॅक्टरच्या पुढील भागात जड लोखंडी वजने बसवली जातात. या ‘वेट-बॅलन्सिंग’मुळे ट्रॅक्टर जमिनीशी घट्ट पकड ठेवून राहतो आणि पलटी होत नाही.
थोडक्यात, ट्रॅक्टरची ही हायड्रॉलिक आणि मेकॅनिकल सिस्टम निसर्गाच्या आव्हानांवर मात करत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती देणारा एक खरा ऑटोमोबाईल अविष्कार आहे.