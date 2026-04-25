ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; तब्बल 38 हजार कोटींची एफआरपी खात्यात जमा

पुणे : राज्यातील २०२५-२६ च्या ऊस गाळप हंगामात साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा दिला आहे. एकूण ४० हजार कोटी रुपयांच्या एफआरपी देयकांपैकी तब्बल ३८ हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाले आहेत. साखर आयुक्तालयाने थकीत देयकांबाबत घेतलेल्या कठोर भूमिकेमुळे ९५ टक्के रक्कम अदा करण्यात कारखान्यांना यश आले असून, यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी उभारी मिळाली आहे.
या हंगामात सुरुवातीला एफआरपीची रक्कम देण्यास काही कारखान्यांनी टाळाटाळ केली होती. गेल्या महिन्यापर्यंत ही थकबाकी ५ हजार कोटी रुपयांच्या घरात होती. मात्र, साखर आयुक्तालयाने थकीत एफआरपीबाबत वेळोवेळी सुनावण्या घेऊन कारखान्यांना कडक सूचना दिल्या होत्या. प्रशासनाच्या या दबावामुळे थकबाकीमध्ये ३ हजार कोटींची घट झाली असून, आता केवळ २ हजार कोटी रुपये देणे शिल्लक आहे. ही उर्वरित रक्कमही लवकरच अदा केली जाईल, असा विश्वास साखर आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
२०९ कारखान्यांचे गाळप यशस्वी
यंदाच्या हंगामात राज्यातील एकूण २०९ सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांनी गाळप प्रक्रिया यशस्वीपणे पूर्ण केली आहे. विशेष म्हणजे, यंदा अदा करण्यात आलेल्या एफआरपीमध्ये ऊसतोडणी आणि वाहतूक खर्चाचाही समावेश आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात प्रत्यक्ष मिळणारी रक्कम वाढली असून, पुढील हंगामाच्या नियोजनासाठी त्यांना आर्थिक बळ मिळाले आहे.
हंगामाची स्थिती एका दृष्टिक्षेपात
एकूण देय एफआरपी : ४०,००० कोटी
आतापर्यंत झालेली अदायगी : ३८,००० कोटी
शिल्लक थकबाकी : २,००० कोटी
गाळप पूर्ण केलेले कारखाने : २०९
ग्रामीण भागात समाधानाचे वातावरण
दरवर्षी एफआरपी देयकांसाठी शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागते, मात्र यंदा प्रशासकीय सक्रियतेमुळे बहुतांश रक्कम वेळेत जमा झाली आहे. यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण असून, आगामी खरीप हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी या निधीचा मोठा उपयोग होणार आहे.
