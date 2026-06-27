Tata Sierra EV: टाटा सिएरा EV लाँचपूर्वीच वाढली उत्सुकता; समोर आले फीचर्स आणि रेंज

भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन बाजारात टाटा मोटर्सची आगामी Tata Sierra EV सध्या सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या SUV पैकी एक ठरली आहे. कंपनीकडून अधिकृत लाँचपूर्वी काही महत्त्वाचे टीझर्स आणि माहिती समोर आली असून, त्यातून या इलेक्ट्रिक SUV चे डिझाइन, फीचर्स आणि संभाव्य रेंजची झलक पाहायला मिळाली आहे. आयकॉनिक Sierra या नावाला आधुनिक रूप देत टाटा ही SUV प्रीमियम इलेक्ट्रिक सेगमेंटमध्ये उतरवत आहे.
टाटा सिएरा ईव्ही काही दिवसांतच भारतात लॉन्च होणार आहे. मंगळवार, ३० जून रोजी अधिकृत लाँच सोहळा पार पडेल, जिथे तिची वैशिष्ट्ये आणि पॉवरट्रेनबद्दल संपूर्ण माहिती दिली जाईल. मात्र, लाँच होण्यापूर्वीच एक महत्त्वाची माहिती लीक झाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सिएरा ईव्हीच्या एंट्री-लेव्हल ‘प्युअर’ व्हेरिएंटमध्ये टाटा हॅरियर ईव्हीमधून घेतलेला ६५kWh क्षमतेचा बॅटरी पॅक दिला जाऊ शकतो. ही बॅटरी या इलेक्ट्रिक एसयूव्हीला सुधारित रेंज आणि परफॉर्मन्स देण्यास मदत करू शकते. उर्वरित व्हेरिएंट्स आणि फीचर्सचा संपूर्ण तपशील लॉन्च झाल्यानंतर जाहीर केला जाणार आहे.
टाटा हॅरियर ईव्ही दोन बॅटरी पॅक पर्यायांमध्ये उपलब्ध असणार आहे. 65kWh आणि 75kWh. RWD आणि AWD दोन्ही ड्राइव्हट्रेन पर्याय उपलब्ध आहेत. 65kWh बॅटरीला रिअर-व्हील ड्राइव्ह मोटर जोडलेली आहे, जी अंदाजे 238bhp आणि 315Nm टॉर्क निर्माण करते. हा व्हेरिएंट एका चार्जवर अंदाजे 538km ची रेंज देतो.
टाटा सिएरा ईव्ही ही हॅरियर ईव्हीपेक्षा आकाराने किंचित लहान आणि वजनाने हलकी असेल. त्यामुळे, तीच बॅटरी वापरूनही ती थोडी जास्त रेंज देऊ शकेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. टीझरमधून हे देखील समोर आले आहे की, सिएरा ईव्हीमध्ये QWD किंवा AWD ड्राइव्हचे पर्याय उपलब्ध असतील, परंतु हे वैशिष्ट्य केवळ टॉप-स्पेक मॉडेल्समध्येच उपलब्ध असण्याची शक्यता आहे. उच्च व्हेरियंटमध्ये मोठा ७५kWh बॅटरी पॅक आणि ड्युअल मोटर सेटअप असू शकतो. हॅरियर ईव्हीमधील हाच सेटअप सुमारे ३१३bhp आणि ५४०Nm टॉर्क निर्माण करतो, ज्यामुळे अंदाजे ६२२ किमीची रेंज मिळते.
डिझाइनच्या बाबतीत, सिएरा ईव्ही आयसीई मॉडेलसारखीच असेल, पण त्यात काही बदल असतील. यामध्ये क्लोज्ड ग्रिल, नवीन फ्रंट बंपर, ग्लॉस फिनिश आणि १९-इंची अलॉय व्हील्स यांचा समावेश आहे. फीचर्सच्या बाबतीतही ती बरीच प्रगत असेल. यामध्ये ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप, व्हेंटिलेटेड आणि पॉवर सीट्स, पॅनोरॅमिक सनरूफ, हेड-अप डिस्प्ले, प्रीमियम ऑडिओ सिस्टीम, ड्राइव्ह मोड्स, मल्टिपल एअरबॅग्ज आणि लेव्हल-२ एडीएएस (ADAS) सारखी सुरक्षा वैशिष्ट्ये असतील.
Ans: या SUV मध्ये मोठा टचस्क्रीन, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, पॅनोरॅमिक सनरूफ, कनेक्टेड कार टेक्नॉलॉजी, वायरलेस Android Auto आणि Apple CarPlay यांसारखे फीचर्स मिळण्याची शक्यता आहे.
Ans: लाँचनंतर Tata Sierra EV ची स्पर्धा Hyundai Creta Electric, Mahindra BE 6, MG ZS EV आणि Maruti e Vitara यांसारख्या इलेक्ट्रिक SUV सोबत होण्याची शक्यता आहे.
Ans: या SUV मध्ये ADAS, 360-डिग्री कॅमेरा, मल्टिपल एअरबॅग्स, ESC, ABS आणि इतर आधुनिक सुरक्षा फीचर्स मिळण्याची अपेक्षा आहे.