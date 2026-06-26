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‘टीव्हीएस एनटॉर्क १२५’ आपल्या नवीन रंगांसह लॉन्च; एका क्लिकवर पाहा किंमत आणि वैशिष्ट्ये

Updated On: Jun 26, 2026 | 02:34 PM IST
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सारांश

टीव्हीएस मोटर कंपनीने आपली लोकप्रिय स्पोर्टी स्कूटर 'NTorq 125' नवीन आकर्षक रंग, ग्राफिक्स आणि प्रगत 'SmartXonnect' ब्लूटूथ तंत्रज्ञानासह अपडेट करून लॉन्च केली आहे.

‘टीव्हीएस एनटॉर्क १२५’ आपल्या नवीन रंगांसह लॉन्च; एका क्लिकवर पाहा किंमत आणि वैशिष्ट्ये
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विस्तार

टीव्हीएस मोटर कंपनीने आगामी सणासुदीचा काळ लक्षात घेऊन आपल्या लोकप्रिय ‘एनटॉर्क १२५’ स्कूटरचे अपडेटेड मॉडेल भारतीय बाजारपेठेत लॉन्च केले आहे. कंपनीने या स्कूटरच्या ‘डिस्क’ आणि ‘रेस एडिशन’ या व्हेरियंट्सना नवीन रंग आणि आकर्षक ग्राफिक्ससह बाजारात आणले आहे.

किंमत आणि व्हेरियंट्स

नवी दिल्लीतील एक्स-शोरूम किमतीनुसार, २०२६ टीव्हीएस एनटॉर्क १२५ च्या ‘डिस्क व्हेरियंट’ची किंमत ८२,५०० रुपये आहे, तर ‘रेस एडिशन’ची किंमत ८७,९५० रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. नवीन स्कूटर देशभरातील सर्व अधिकृत टीव्हीएस डीलरशिपवर विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहे.

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नवीन रंग आणि डिझाइन

‘रेस एडिशन’ आता तीन नवीन रंगसंगतींमध्ये उपलब्ध असेल, ज्यामध्ये ड्रिफ्ट ब्लू, इन्फेर्नो रेड आणि रश ग्रीनचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, या व्हेरियंटमध्ये रंगांशी सुसंगत असणारे कलर्ड अलॉय व्हील्स देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे स्कूटरला अधिक स्पोर्टी लुक मिळतो.

दुसरीकडे, ‘डिस्क व्हेरियंट’मध्ये मिडनाईट ब्लॅक आणि स्पिती व्हाईट हे दोन नवीन रंग सादर करण्यात आले आहेत. तसेच, यापूर्वीच्या ‘नार्डो ग्रे’ रंगाला अधिक आकर्षक आणि शार्प ग्राफिक्ससह अपडेट करण्यात आले आहे.

फीचर्स आणि कनेक्टिव्हिटी

या अपडेटमधील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे, आता टीव्हीएसचे प्रगत ‘SmartXonnect’ ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी हे फीचर आणि संपूर्ण डिजिटल RLCD इन्स्ट्रुमेंट कंसोल एनटॉर्क १२५ च्या सर्व व्हेरियंट्समध्ये स्टँडर्ड म्हणजेच अनिवार्य करण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, सध्या सुरू असलेल्या ‘फिफा वर्ल्ड कप २०२६’ साठी टीव्हीएसने अर्जेंटिना फुटबॉल असोसिएशनसोबत मार्केटिंग भागीदारी देखील केली आहे.

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इंजिन आणि परफॉर्मन्स

स्कूटरच्या इंजिनमध्ये कोणताही मेकॅनिकल बदल करण्यात आलेला नाही. यात पूर्वीप्रमाणेच १२४.८ cc, सिंगल-सिलेंडर, ३-व्हॉल्व्ह, एअर-कूलाड इंजिन दिले आहे, जे CVT ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनसह येते. हे इंजिन ९.४ PS पॉवर आणि १०.६ Nm टॉर्क निर्माण करते.

स्कूटरमध्ये फ्युएल इंजेक्शन तंत्रज्ञान, बाहेरून इंधन भरण्याची सुविधा, १२-इंच व्हील्स, ट्युबलेस टायर्स आणि ५.८ लीटर क्षमतेची इंधन टाकी दिली आहे. भारतात सर्वाधिक विकल्या जाणाऱ्या स्पोर्टी स्कूटरमध्ये एनटॉर्क १२५ अग्रस्थानी आहे.

Web Title: Tvs ntorq 125 launched with new colours auto sector

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Published On: Jun 26, 2026 | 02:34 PM

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