Bike आता विकून टाका! 226 किमी मायलेज देणारी येतेय Scooter; किंमत...

बजाज मोटर्सने काही दिवसांपूर्वी जगातली पहिली CNG बाईक लाँच केली होती. आता देशातली आघाडीची दुचाकी उत्पादक कंपनी टीव्हीएस मोटर्स लवकरच TVS Jupiter CNG लाँच करणार आहे. मायलेजच्या दृष्टीने TVS CNG Jupiter ही गेंमचेंजर ठरणार आहे. इंधन दरवाढीच्या झळांनी सर्वसामान्यांना होरपळून काढले आहे. पेट्रोल महाग झाले आहेत. ईव्ही स्कूटरच्या किंमती आवाक्यात नाहीत. तर चार्जिंगची समस्या कायम आहे. त्यामुळे टीव्हीएस या कंपनीने एक मधला पर्याय शोधला आहे. या स्कूटरची सध्या जोरात चर्चा आहे.
TVS च्या या स्कूटरमध्ये 124.8 cc चे सिंगल सिलेंडर इंजिन असेल. यामुळे स्कूटरला 5.3 किलोवॅट पॉवर आणि 9.4 न्यूटन मीटरचा टॉर्क मिळेल. ही स्कूटर पेट्रोल आणि सीएनजीसह 226 किमीपर्यंत धावणार आहे. स्कूटरच्या इंजिनच्या मदतीने ही स्कूटर 80.5 किमीच्या अतिवेगाने धावेल. 1 किलो CNG मध्ये 84 किलोमीटरपर्यंत धावेल. यामध्ये 2 लीटरची पेट्रोल टँक आणि 1.4 किलोची CNG टँक देण्यात आली आहे.
या स्कूटरमध्ये मॅक्स मेटल बॉडी, एक्सटर्नल फ्युल लिड, फ्रंटमध्ये मोबाईल चार्जर, सेमी डिजिटल स्पीडोमीटर, बॉडी बॅलेन्स टेक्नॉलॉजी, पाय ठेवण्यासाठी मोठी जागा देण्यात येणार आहे. या सीएनजी स्कूटर मध्ये ETFI तंत्रज्ञान, इंटेलीगो टेक्नॉलॉजी, ऑल वन लॉक, साईड स्टँड इंडिकेटरसह इंजिन इनहिबिटर देण्यात आले आहे. यामध्ये तुम्हाला पेट्रोलवरून CNG वर थेट शिफ्ट होता येईल. त्यासाठी एक बटणही देण्यात आले आहे. युझर्स पेट्रोलवरही स्कूटर पळवू शकतात. अथवा त्यांना सीएनजीवर सुद्धा ही स्कूटर पळवता येईल.
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आता ही स्कुटर लवकरच बाजारात येण्याची दाट शक्यता आहे. ही देशातील पहिली सीएनजी स्कूटर असेल. या स्कूटरची किंमत जवळपास एक लाख रुपये असू शकते. टीवीएस कंपनीने सीएनजी स्कुटर कधी लाँच करणार याबद्दल कमालीची गुप्तता बाळगली आहे. 2026 च्या मध्यात ही स्कुटर लाँच होण्याची शक्यता आहे. ही जगातली पहिली सीएनजी स्कुटर ठरणार आहे.
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