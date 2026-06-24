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फादर्स डे निमित्त गिफ्टिंगमध्ये मोठा बदल; वॉलेट्सच्या मागणीत 1100% वाढ, परफ्यूम्सची विक्री दुप्पट

Updated On: Jun 24, 2026 | 08:31 PM IST
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सारांश

फादर्स डे 2026 निमित्त भारतीय ग्राहकांनी पारंपरिक भेटवस्तूंऐवजी अधिक वैयक्तिक आणि उपयुक्त गिफ्ट्सना पसंती दिल्याचे इन्स्टामार्टच्या ट्रेंड्समधून समोर आले.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार

यंदाच्या फादर्स डे निमित्त भारतीय ग्राहकांच्या गिफ्टिंग सवयींमध्ये लक्षणीय बदल दिसून आला आहे. केवळ पारंपरिक भेटवस्तूंवर भर न देता अधिक वैयक्तिक, भावनिक आणि उपयुक्त पर्यायांची निवड करण्यात आल्याचे इन्स्टामार्टच्या ताज्या ट्रेंड्समधून स्पष्ट झाले आहे. ग्रीटिंग कार्ड्स, वॉलेट्स, परफ्यूम्स, ग्रूमिंग किट्स, इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट्स आणि वेलनेस उत्पादनांच्या मागणीत मोठी वाढ नोंदवण्यात आली.

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या वर्षीचा सर्वात उल्लेखनीय ट्रेंड म्हणजे साध्या ग्रीटिंग कार्ड्सचे पुनरागमन. नियमित दिवसांच्या तुलनेत फादर्स डे ग्रीटिंग कार्ड्सच्या ऑर्डर्समध्ये तब्बल 120 पट वाढ झाली. डिजिटल युगातही हस्तलिखित शुभेच्छा आणि भावनिक संदेशांना ग्राहकांकडून पुन्हा पसंती मिळत असल्याचे या आकडेवारीतून दिसून आले. विशेष म्हणजे फादर्स डेच्या दिवशी उशिरा सकाळच्या सुमारास गिफ्ट ऑर्डर्सचा सर्वाधिक ओघ दिसून आला.

विचारपूर्वक निवडलेल्या भेटवस्तूंमध्ये वॉलेट्सने सर्वाधिक झेप घेतली. वॉलेट्सच्या ऑर्डर्समध्ये जवळपास 1100 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली, ज्यामुळे ती सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या गिफ्टिंग श्रेणींपैकी एक ठरली. त्याचप्रमाणे परफ्यूम्सच्या मागणीत 100 टक्के वाढ झाली, तर ग्रूमिंग किट्सच्या विक्रीत 40 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली. या ट्रेंडमुळे ग्राहक आता उपयोगी आणि दैनंदिन जीवनशैलीशी संबंधित भेटवस्तूंना अधिक प्राधान्य देत असल्याचे स्पष्ट होते.

इलेक्ट्रॉनिक्स विभागातही फादर्स डेच्या निमित्ताने मोठी तेजी पाहायला मिळाली. वायरलेस इयरबड्स, स्मार्टफोन्स आणि विविध तांत्रिक अॅक्सेसरीज या भेटवस्तूंची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली. आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडलेल्या या उत्पादनांना ग्राहकांनी पसंती दिल्याने गॅझेट्सही फादर्स डे गिफ्टिंगचा महत्त्वाचा भाग बनले आहेत.

याशिवाय आरोग्य आणि फिटनेसकडे वाढत्या कलाचाही या वर्षीच्या गिफ्टिंग ट्रेंडमध्ये प्रभाव दिसून आला. प्रोटीन बार्स आणि वेलनेस-केंद्रित उत्पादने चॉकलेट्सनंतर सर्वाधिक पसंतीची भेटवस्तू ठरली. त्यामुळे केवळ प्रतीकात्मक गिफ्ट देण्याऐवजी आरोग्यदायी आणि उपयुक्त पर्याय निवडण्याकडे ग्राहकांचा कल वाढत असल्याचे दिसून येते.

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शहरनिहाय पाहता बेंगळुरू, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई आणि दिल्ली या शहरांनी फादर्स डे गिफ्टिंगमध्ये आघाडी घेतली. या महानगरांमध्ये ऑनलाइन गिफ्ट ऑर्डर्सची संख्या सर्वाधिक नोंदवण्यात आली, ज्यामुळे ही शहरे देशातील प्रमुख गिफ्टिंग बाजारपेठ म्हणून समोर आली.

एकूणच, फादर्स डे 2026 च्या ट्रेंड्सवरून भारतीय ग्राहकांच्या पसंतीत महत्त्वाचा बदल होत असल्याचे स्पष्ट होते. हस्तलिखित ग्रीटिंग कार्ड्सपासून प्रीमियम परफ्यूम्स, वॉलेट्स, गॅझेट्स आणि वेलनेस उत्पादनांपर्यंत विविध पर्यायांना मिळालेला प्रतिसाद दर्शवतो की आता भेटवस्तूंमध्ये भावनिक जिव्हाळा आणि वैयक्तिक स्पर्श यांना अधिक महत्त्व दिले जात आहे. सोयीसुविधा आणि वेगवान डिलिव्हरीसोबतच मनापासून निवडलेली भेट देण्याची संस्कृती भारतीय ग्राहकांमध्ये अधिक दृढ होत असल्याचे या आकडेवारीतून अधोरेखित झाले आहे.

Web Title: 1100 surge in demand for wallets perfume sales doubled

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Published On: Jun 24, 2026 | 08:31 PM

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