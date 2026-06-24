Eye Health: स्क्रीन टाईम वाढलाय? डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी खा ‘हे’ सुपरफूड्स; आहारात करा समावेश

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गाजर हे व्हिटॅमिन एचे उत्कृष्ट स्रोत मानले जाते. यामध्ये असलेले बीटा-कॅरोटीन शरीरात व्हिटॅमिन एमध्ये रूपांतरित होते. यामुळे दृष्टी सुधारण्यास मदत मिळते आणि रातांधळेपणाचा धोका कमी होऊ शकतो.
रताळ्यामध्ये व्हिटॅमिन ए मुबलक प्रमाणात आढळते. याशिवाय त्यात फायबर आणि अँटीऑक्सिडंट्सही असतात. रताळ्याचे नियमित सेवन केल्यास डोळ्यांच्या पेशींना संरक्षण मिळण्यास मदत होते.
पालक, मेथी आणि इतर हिरव्या पालेभाज्यांमध्ये ल्युटीन आणि झिअॅक्सॅन्थिन हे घटक असतात. हे घटक डोळ्यांना हानिकारक प्रकाशापासून संरक्षण देण्यास मदत करतात. तसेच वयोमानानुसार होणाऱ्या दृष्टीच्या समस्यांचा धोका कमी करू शकतात.
अक्रोडामध्ये ओमेगा-३ फॅटी अॅसिड भरपूर प्रमाणात असते. हे पोषक तत्त्व डोळ्यांचा कोरडेपणा कमी करण्यास आणि डोळ्यांचे कार्य सुरळीत ठेवण्यास मदत करते. त्यामुळे आहारात अक्रोडाचा समावेश करणे फायदेशीर ठरू शकते.
अळशीच्या बियांमध्येही ओमेगा-३ मोठ्या प्रमाणात असते. या बियांचे सेवन केल्यास डोळ्यांमधील जळजळ कमी होण्यास मदत मिळू शकते. तसेच एकूण आरोग्यासाठीही या बिया लाभदायक मानल्या जातात.
सॅल्मन, ट्यूना आणि सार्डिनसारखे मासे ओमेगा-३चे उत्तम स्रोत आहेत. हे पोषक घटक रेटिनाच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे मानले जातात आणि दृष्टी टिकवून ठेवण्यास मदत करतात.
डोळ्यांचे आरोग्य चांगले राखण्यासाठी केवळ चष्मा वापरणे पुरेसे नाही, तर संतुलित आणि पोषक आहार घेणेही आवश्यक आहे. व्हिटॅमिन ए आणि ओमेगा-३युक्त पदार्थांचा नियमित आहारात समावेश केल्यास दृष्टी निरोगी ठेवण्यास आणि डोळ्यांशी संबंधित अनेक समस्या दूर ठेवण्यास मदत होऊ शकते.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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