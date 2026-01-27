भारतात डिजिटल फायनान्स आणि पर्यायी गुंतवणूक माध्यमांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन झपाट्याने बदलत आहे. याच बदलत्या आर्थिक विचारसरणीचे सशक्त उदाहरण म्हणजे नागपूर येथील गृहिणी आणि पूर्णवेळ आई ज्योती करांडे. पारंपरिक गुंतवणूक पर्यायांपुरते मर्यादित न राहता, ज्योती यांनी आता क्रिप्टो ट्रेडिंगमध्ये सक्रिय सहभाग घेतला असून, त्या अनेकांसाठी प्रेरणास्थान ठरत आहेत.
ज्योती यांना सुरुवातीपासूनच गुंतवणुकीची आवड होती. मात्र शेअर बाजाराची ठरावीक वेळ, सतत बदलणारे दर आणि घरगुती जबाबदाऱ्या यामुळे नियमित सहभाग घेणे त्यांना शक्य होत नव्हते. मुलांची काळजी, घरातील कामे आणि वेळेचे बंधन यामुळे बाजारावर सातत्याने लक्ष ठेवणे कठीण ठरत होते. अशा परिस्थितीत २४x७ सुरू असलेला क्रिप्टो बाजार आणि लवचिक पर्याय म्हणून कॉईनडीसीएक्स या भारतातील आघाडीच्या क्रिप्टो एक्सचेंज प्लॅटफॉर्मकडे त्यांचे लक्ष गेले.
कॉईनडीसीएक्सवर उपलब्ध असलेले सोप्या भाषेतील शैक्षणिक साहित्य, नव्या गुंतवणूकदारांसाठी मार्गदर्शक व्हिडिओ, स्टेप-बाय-स्टेप ट्रेनिंग आणि वापरण्यास सुलभ इंटरफेस यामुळे ज्योती यांना क्रिप्टोचे मूलभूत ज्ञान मिळवणे सोपे झाले. कोणतीही घाई न करता, आधी शिकणे आणि मग निर्णय घेणे हा दृष्टिकोन त्यांनी स्वीकारला. चार्ट समजून घेणे, बाजारातील ट्रेंड ओळखणे आणि जोखीम व्यवस्थापन या बाबी त्यांनी हळूहळू आत्मसात केल्या.
ज्योती यांनी सुरुवातीला अगदी कमी रकमेपासून ट्रेडिंग सुरू केली. तात्काळ नफा मिळवण्यापेक्षा शिकणे, अनुभव घेणे आणि शिस्त पाळणे यावर त्यांनी अधिक भर दिला. घरगुती जबाबदाऱ्या सांभाळत, आपल्या वेळापत्रकानुसार ट्रेडिंग करता येणे हा क्रिप्टो बाजाराचा मोठा फायदा त्यांना जाणवला. कॉईनडीसीएक्सच्या शिक्षणप्रधान दृष्टिकोनामुळे त्यांना आत्मविश्वासाने पुढे जाता आले.
आपल्या अनुभवाबद्दल बोलताना ज्योती करांडे सांगतात, “मला गुंतवणुकीची आवड होती, पण वेळ ही नेहमीच अडचण ठरायची. कॉईनडीसीएक्समुळे क्रिप्टो समजून घेणे सोपे झाले. मी माझ्या सोयीच्या वेळेत शिकू शकले आणि निर्णय घेऊ शकले. शिक्षण आणि शिस्तीवर लक्ष दिल्यावर ट्रेडिंग अधिक समजूतदार आणि कमी भावनिक झाले.”
ज्योती यांची ही वाटचाल भारतातील बदलत्या आर्थिक वास्तवाचे प्रतीक आहे. आज अनेक महिला, गृहिणी आणि गैर-आर्थिक पार्श्वभूमीतील लोक डिजिटल अॅसेट्सकडे आत्मविश्वासाने वळताना दिसत आहेत. शिक्षण, पारदर्शकता आणि जबाबदार ट्रेडिंगवर भर देणारे कॉईनडीसीएक्ससारखे प्लॅटफॉर्म या बदलाला चालना देत आहेत.
आज ज्योती नियमितपणे क्रिप्टो ट्रेडिंग करत असून, त्या या प्रवासाकडे दीर्घकालीन शिकण्याची प्रक्रिया म्हणून पाहतात. योग्य माहिती, संयम आणि विश्वासार्ह डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या मदतीने सामान्य गुंतवणूकदारही भारताच्या वाढत्या डिजिटल फायनान्स इकोसिस्टममध्ये सक्रिय सहभाग घेऊ शकतात, हेच त्यांची कथा अधोरेखित करते.