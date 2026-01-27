Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

India EU Trade : भारतासोबत मुक्त व्यापार करार पूर्ण होताच EU अध्यक्षांचे ट्रम्प यांना चोख प्रत्युत्तर; टॅरिफवर हल्लाबोल

India EU Deal : भारत आणि युरोपीय युनियनमध्ये मुक्त व्यापार करारावर शिक्कामोर्तब झाला आहे. यानंतर ईयूचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा यांनी ट्रम्पच्या टॅरिफ धोरणावर हल्ला केला आहे. त्यांना चोख प्रत्युत्तर दिले आहे.

Updated On: Jan 27, 2026 | 05:47 PM
India EU Trade Deal

India EU Trade : भारतासोबत मुक्त व्यापार करार पूर्ण होताच EU अध्यक्षांचे ट्रम्पला चोख प्रत्युत्तर; टॅरिफवर हल्लाबोल (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • भारत-EU मुक्त व्यापार करारवर स्वाक्षरी
  • करार पूर्ण होताच EU अध्यक्षांचा ट्रम्पवर हल्ला
  • टॅरिफ धोरणावर केली तीव्र टीका
Antonio Costa on Trump Tariff Policy : भारत आणि युरोपियन युनियन (EU)मध्ये आज मंगळवारी (२७ जानेवारी २०२६) मुक्त व्यापार करारावर (Free Trade Deal) स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. यामुळे जगातली दोन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील व्यापार आणि आर्थिक संबंध अधिक बळकट होणार आहे. यामुळे हा करार अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. मात्र यामुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांचा जळफळाट होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर ईयूचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा यांनी ट्रम्पवर हल्ला करत टॅरिफवर तीव्र टीका केली आहे.

PM Modi on India-EU trade: भारत–EU चा FTA ऐतिहासिक करार! भारताचे पंतप्रधान मोदी म्हणाले,’हा केवळ व्यापार..

काय म्हणाले अँटोनियो कोस्टा?

युरोपियन कॉउन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्ट यांनी ट्रम्पवर हल्लाबोल करत भारत आणि ईयू मुक्त व्यापार करार हा वाढत्या टॅरिफ (Tariff) आणि संरक्षणवादी धोरणाविरोधात स्पष्ट राजकीय संदेश आहे. कोस्टा यांनी हिंदुस्तान टाईम्सला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे की, आज बहुध्रुवीय जगात, भारत आणि युरोप जवळ येणे महत्वाचे होते. त्यांनी असेही म्हटले की, भारतासोबतचा करार हा केवळ एक व्यापार भागीदारी नव्हे तर भू-राजकीनीतीवर आधारित असून अत्यंत महत्त्वाच आहे.

यामुळे आंतरराष्ट्रीय संबंधामध्ये स्थिरता, विश्वास आणि सुरक्षा प्रदान होणार आहे. ही भागीदारी जागतिक व्यवस्थेचे कवच ठरण्याची आशा अँटोनियो कोस्टा यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच वाढत्या टॅरिफ धोरणाला हे चोख प्रत्युत्तर असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यांचा मते अनेक देश टॅरिफचा वापर करुन संरक्षणवादी धोरणाकडे वळत आहेत. पण भारत-ईयू करार जगाला संदेश देतो की युरोपीय संघ टॅरिफपेक्षा करारातील विश्वासाला महत्व देतो.

पंतप्रधान मोदींचे कराराबाबत वक्तव्य

दरम्यान भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी या कराराचे कौतुक केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, दोन मोठ्या लोकशाही देशांतील एक निर्याणक अध्याला सुरुवात झाली आहे. हा करार जागतिक स्थिरता प्रदान करेल असे पंतप्रधान मोदींनी म्हटले आहे.

डोनाल्ड ट्रम्पचा जळफळाट

दरम्यान याच वेळी भारत आणि युरोपमधील या करारामुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांचा जळफळाट होताना दिसत आहे. ट्रम्प प्रशासानातील उच्च स्तरीय अधिकाऱ्यांनी युरोपला देशद्रोही म्हटले आहे. तसेच युरोप स्वत:विरुद्ध रशियाला फंड पुरवत असल्याचे म्हटले आहे.

US-EU Tension : अमेरिकेशिवाय तुमची लायकी काय? भारत-ईयू Mother of Deals मुळे ट्रम्पचा जळफळाट ; युरोपला गंभीर इशारा

Published On: Jan 27, 2026 | 05:43 PM

