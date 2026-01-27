सूड, सत्ता आणि कर्मांचा हिशेब! ‘अब होगा हिसाब’ची अधिकृत घोषणा, संजय कपूर, शाहीर, मौनी रॉय प्रमुख भूमिकेत

अॅमेझॉन एमएक्स प्लेयरने आपली आगामी मालिका ‘अब होगा हिसाब’ ची घोषणा केली आहे. पंजाबमध्ये घडणारी ही मालिका महत्त्वाकांक्षा, बंधुभाव आणि स्थलांतराच्या अथक ओघाने खोलवर रुजलेली आहे. सत्य घटनांपासून प्रेरित होऊन, अब होगा हिसाब बॉबी आणि बंटी मनोचा या दोन भावांच्या आयुष्यावर आधारित आहे, ज्यांचे जीवन एका जीवन बदलणाऱ्या घटनेनंतर नाट्यमय वळण घेते, जे त्यांना सत्ता, लोभ आणि अस्तित्वाने चालवलेल्या धोकादायक जगात ओढते.
या घोषणेच्या प्रोमोमध्ये शोच्या उच्च-दाव्यांच्या विश्वाची एक थरारक झलक दिसते, ज्यामुळे सूड, वर्चस्व आणि निराकरण न झालेल्या नैतिक कर्जात बुडालेला सूर तयार होतो. टीझरमध्ये संजय कपूरची गोल्डी सेखॉन या निर्दयी शक्तीच्या रूपात ओळख करून दिली आहे, जो वेळ संपण्यापूर्वी प्रहार करण्यावर विश्वास ठेवतो; शाहीर बॉबी मनोचाच्या रूपात, ज्याला भावनिक आणि शारीरिकदृष्ट्या काठावर ढकलले जाते; आणि मौनी रॉय कामनाच्या रूपात, एक तीक्ष्ण, गणना करणारी उपस्थिती ज्याला सत्तेची खरी किंमत समजते. “गुनाहो का और कर्मो का….. अब होगा हिसाब, प्रोमो नैतिकदृष्ट्या भारित लढाईसाठी टोन सेट करतो जिथे निष्ठा नाजूक असते, रेषा सतत ओलांडल्या जातात आणि मागील प्रत्येक कृतीसाठी गणना आवश्यक असते.
अरे स्टुडिओ निर्मित आणि दिव्यांशु मल्होत्रा दिग्दर्शित या मालिकेत संजय कपूर, शाहीर, मौनी रॉय, अविनाश मिश्रा, निमृत कौर अहलुवालिया, हरमन सिंघा आणि आशिमा वर्धन यांच्या मजबूत कलाकारांचा समावेश आहे.
या मालिकेबद्दल बोलताना, अमेझॉन एमएक्स प्लेअरचे संचालक आणि आशय प्रमुख अमोघ दुसाद म्हणाले, “अमेझॉन एमएक्स प्लेअरमध्ये, आम्ही अशा कथा सांगण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे ज्या मूळ आणि मूळ वाटतात. अब होगा हिसाब मजबूत कामगिरी, तीव्र भावनिक गाभा आणि खऱ्या अनुभवांनी प्रेरित एक जग आणते, ही मालिका एक आकर्षक कथा आणते जी पायाभूत आणि मनोरंजक दोन्ही आहे. अमेझॉन एमएक्स प्लेयरवर विनामूल्य, ही थरारक कथा भारतभरातील प्रेक्षकांसमोर आणण्यासाठी आम्ही उत्सुक आहोत “.
आपला अनुभव सांगताना शाहीर म्हणाला, “हिसाब भावना आणि तीव्रतेवर बांधलेला आहे आणि या जगाचा भाग असणे हा एक अविश्वसनीय अनुभव आहे. मालिकेमागील दृष्टीकोन, सेटवरील ऊर्जा आणि स्तरित लेखन यामुळे तो एक विशेष प्रकल्प बनतो. प्रेक्षकांनी तो अनुभवावा यासाठी मी उत्सुक आहे “.
संजय कपूर म्हणाला, “ज्या गोष्टीने मला हिसाबकडे आकर्षित केले ते म्हणजे त्याचा प्रामाणिकपणा आणि ज्या प्रकारे तो अत्यंत दबावाखाली मानवी भावना टिपतो. लिखाणात एक वास्तववाद आणि जगात एक तीव्रता आहे जी कथा शक्तिशाली बनवते. प्रेक्षकांसमोर हे उत्कंठावर्धक सूड नाटक घडण्याची आम्ही वाट पाहू शकत नाही “.
मौनी रॉय पुढे म्हणाली, “ज्या गोष्टीने मला हिसाबकडे लगेच आकर्षित केले ते म्हणजे त्याच्या जगाची सखोलता आणि तपशील आणि प्रत्येक पात्र ज्या प्रकारे कथेच्या तालाला आकार देते. कथेत अचूक नाडी आणि मनःस्थिती आहे ज्यामुळे ती सादर करणे आव्हानात्मक आणि रोमांचक दोन्ही बनते. प्रेक्षकांनी त्यात झोकून दिल्यामुळे मी रोमांचित आहे “.
“अब होगा… ‘हिसाब’ ही आमच्या हृदयाच्या जवळची कथा आहे, जी आम्ही अमेझॉन एमएक्स प्लेअरच्या उत्कृष्ट संघासह जोपासली आहे. मजबूत पात्रांसह भावनिक सूड नाटकाने आमच्या विलक्षण कलाकारांना या प्रकल्पाकडे आकर्षित केले. ही कलाकारांची घोषणा आमच्या प्रेक्षकांसोबत सामायिक करताना आम्हाला आनंद होत आहे, या आश्वासनासह की पुढे आणखी बरेच काही आहे “, असे अरे स्टुडिओचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नमित शर्मा म्हणाले.
अब होगा हिसाब लवकरच एमएक्स प्लेयर अॅप, अमेझॉन शॉपिंग अॅप, प्राइम व्हिडिओ, फायर टीव्ही आणि एअरटेल एक्सस्ट्रीमवर विनामूल्य, अमेझॉन एमएक्स प्लेयरवर विशेष प्रवाहित होईल