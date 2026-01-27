Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Videos »
  • Mumbai Mmrdas Clarification Regarding Mnss Allegations Concerning The Mira Bhayandar Flyover

Mumbai : मीरा भाईंदर फ्लायओव्हर संदर्भातील मनसेच्या आरोपांवर MMRDAचे स्पष्टीकरण

मीरा भाईंदर येथील फ्लायओव्हर संदर्भात एक व्हिडीओ कालपासून सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. मेट्रो लाईन ९ प्रकल्पाचा भाग असलेल्या या डबल डेकर फ्लायओव्हरचे उद्घाटन फेब्रुवारी महिन्यात करण्यात येणार आहे.

Updated On: Jan 27, 2026 | 03:30 PM

Follow Us:

 

मीरा भाईंदर येथील फ्लायओव्हर संदर्भात एक व्हिडीओ कालपासून सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. मेट्रो लाईन ९ प्रकल्पाचा भाग असलेल्या या डबल डेकर फ्लायओव्हरचे उद्घाटन फेब्रुवारी महिन्यात करण्यात येणार आहे. मनसेने या कामाबाबत आक्षेप घेतला असून हे काम भ्रष्टाचारासाठी आणि काही राजकीय लोकांना फायदा देण्यासाठी करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप मनसेचे शहर अध्यक्ष संदीप राणे यांनी केला आहे. मनसेच्या आरोपानंतर MMRDA ने याबाबत अधिकृत स्पष्टीकरण दिले आहे. काय आहे मनसेचा आरोप? MMRDA ने नक्की काय स्पष्टीकरण दिले आहे पाहा सविस्तर

Follow Us:

 

मीरा भाईंदर येथील फ्लायओव्हर संदर्भात एक व्हिडीओ कालपासून सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. मेट्रो लाईन ९ प्रकल्पाचा भाग असलेल्या या डबल डेकर फ्लायओव्हरचे उद्घाटन फेब्रुवारी महिन्यात करण्यात येणार आहे. मनसेने या कामाबाबत आक्षेप घेतला असून हे काम भ्रष्टाचारासाठी आणि काही राजकीय लोकांना फायदा देण्यासाठी करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप मनसेचे शहर अध्यक्ष संदीप राणे यांनी केला आहे. मनसेच्या आरोपानंतर MMRDA ने याबाबत अधिकृत स्पष्टीकरण दिले आहे. काय आहे मनसेचा आरोप? MMRDA ने नक्की काय स्पष्टीकरण दिले आहे पाहा सविस्तर

Web Title: Mumbai mmrdas clarification regarding mnss allegations concerning the mira bhayandar flyover

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 27, 2026 | 03:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mumbai: मुंबईत गॅस सिलिंडरचा भीषण स्फोट! मालवणीतील चाळीला आग, 7 जण गंभीर जखमी
1

Mumbai: मुंबईत गॅस सिलिंडरचा भीषण स्फोट! मालवणीतील चाळीला आग, 7 जण गंभीर जखमी

Maharashtra Weather : पुढील 24 तास महत्त्वाचे! ऐन हिवाळ्यात पावसाचं आगमन, या भागात हलक्या सरी कोसळण्याची शक्यता
2

Maharashtra Weather : पुढील 24 तास महत्त्वाचे! ऐन हिवाळ्यात पावसाचं आगमन, या भागात हलक्या सरी कोसळण्याची शक्यता

Mumbai Crime: वाद सोडवायला गेला, पण जीव गमावला! भिवंडीत कौटुंबिक वादातून रक्तरंजित हत्या; तिघे ताब्यात
3

Mumbai Crime: वाद सोडवायला गेला, पण जीव गमावला! भिवंडीत कौटुंबिक वादातून रक्तरंजित हत्या; तिघे ताब्यात

कष्टकऱ्यांचे ‘लाल वादळ’ मुंबईच्या दिशेने, किसान सभेचा मंत्रालयाला घेराव घालण्याचा इशारा; २ फेब्रुवारीला मुंबईत धडकणार
4

कष्टकऱ्यांचे ‘लाल वादळ’ मुंबईच्या दिशेने, किसान सभेचा मंत्रालयाला घेराव घालण्याचा इशारा; २ फेब्रुवारीला मुंबईत धडकणार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mumbai : मीरा भाईंदर फ्लायओव्हर संदर्भातील मनसेच्या आरोपांवर MMRDAचे स्पष्टीकरण

Mumbai : मीरा भाईंदर फ्लायओव्हर संदर्भातील मनसेच्या आरोपांवर MMRDAचे स्पष्टीकरण

Jan 27, 2026 | 03:30 PM
Recipe : ओव्हनशिवाय घरी बनवा खुसखुशीत नानखटाई; एकदम मार्केटसारखी चव… चहासोबत चवीला लागेल मजेदार

Recipe : ओव्हनशिवाय घरी बनवा खुसखुशीत नानखटाई; एकदम मार्केटसारखी चव… चहासोबत चवीला लागेल मजेदार

Jan 27, 2026 | 03:30 PM
हळदीच्या साडीवरील लुक मनमोहक करण्यासाठी परिधान करा मोगऱ्याच्या फुलांचा दुप्पटा, पहा हळदी स्पेशल ओढणी

हळदीच्या साडीवरील लुक मनमोहक करण्यासाठी परिधान करा मोगऱ्याच्या फुलांचा दुप्पटा, पहा हळदी स्पेशल ओढणी

Jan 27, 2026 | 03:30 PM
Navi Mumbai: ठाणे महापालिकेत भाजपला हवे हे पद?

Navi Mumbai: ठाणे महापालिकेत भाजपला हवे हे पद?

Jan 27, 2026 | 03:27 PM
लक्ष्मीच्या पाऊलांनी फेम अभिनेता अडकला लग्नबंधनात, धुळ्यात पार पडला शाही विवाहसोहळा, फोटो पाहा

लक्ष्मीच्या पाऊलांनी फेम अभिनेता अडकला लग्नबंधनात, धुळ्यात पार पडला शाही विवाहसोहळा, फोटो पाहा

Jan 27, 2026 | 03:26 PM
T20 World Cup 2026 : टी-२० विश्वचषकाचे समीकरण बदलणार! पाकिस्तान बाहेर अन् बांगलादेश आत? ICC चा मोठा डाव

T20 World Cup 2026 : टी-२० विश्वचषकाचे समीकरण बदलणार! पाकिस्तान बाहेर अन् बांगलादेश आत? ICC चा मोठा डाव

Jan 27, 2026 | 03:20 PM
ज्यादा परताव्याच्या आमिषाने दीड कोटींना गंडा; सायबर चोरट्यांनी फसवणूक केली अन् तेच पैसे…

ज्यादा परताव्याच्या आमिषाने दीड कोटींना गंडा; सायबर चोरट्यांनी फसवणूक केली अन् तेच पैसे…

Jan 27, 2026 | 03:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Jan 26, 2026 | 07:34 PM
Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 07:27 PM
Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Jan 26, 2026 | 07:20 PM
Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 06:09 PM
Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Jan 26, 2026 | 05:53 PM
Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 02:48 PM
Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 01:45 PM