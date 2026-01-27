PM Modi on India-EU trade: भारत–EU चा FTA ऐतिहासिक करार! भारताचे पंतप्रधान मोदी म्हणाले,’हा केवळ व्यापार.. 

PM Modi on India-EU trade: गेली १० वर्ष ज्या कराराची सगळे आतुरतेने वाट पाहत होते, तो करार आज अखेर वाटाघाटीनंतर मंजूर झाला. भारत आणि युरोपियन युनियनमध्ये एक ऐतिहासिक व्यापार करार झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी भारत-EU व्यापार कराराचे कौतुक केले आणि जगातील दोन सर्वात मोठ्या लोकशाही देश त्यांच्या संबंधांमध्ये एक निर्णायक अध्याय उघडत असल्याचे देखील म्हणाले. त्यांनी भारत-EU मुक्त व्यापार कराराचे वर्णन भारताचा आजपर्यंतचा सर्वात मोठा व्यापार करार म्हणून केले. तसेच, जागतिक अर्थव्यवस्थेत अस्थिरता असताना भारत आणि EU मधील भागीदारी जगाला स्थिरता प्रदान करेल. आज एका नवीन युगाची सुरुवात असल्याचे देखील भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले आहे.
पंतप्रधान मोदींनी या करारावर स्वाक्षरी करताना नवी दिल्ली आणि २७ देशांच्या गटातील आर्थिक सहकार्यासाठी एक परिवर्तनकारी क्षण असल्याचे म्हटले आहे. भारत-EU व्यापार करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर आपल्या भाषणात पंतप्रधान मोदी म्हणाले की; आज भारताने त्याच्या इतिहासातील सर्वात मोठा मुक्त व्यापार करार पूर्ण केला आहे. भारताने २७ युरोपियन देशांसोबत हा मुक्त व्यापार करार केला. यामुळे गुंतवणूक वाढेल, नवीन नाविन्यपूर्ण भागीदारी निर्माण होतील आणि जागतिक पुरवठा साखळी मजबूत होतील. युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन आणि युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा या समारंभात उपस्थित होते.
India and Europe have taken a major step forward today. The India-EU Free Trade Agreement opens new pathways for growth, investment and strategic cooperation. #IndiaEUTradeDeal @eucopresident https://t.co/eUnDkmL1wO — Narendra Modi (@narendramodi) January 27, 2026
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, हा केवळ व्यापार करार नाही तर सामायिक आर्थिक विकास समृद्धीचा एक आराखडा आहे. युरोपियन युनियनच्या नेत्यांनी पहिल्यांदाच भारताच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभात भाग घेतला होता. पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या समकक्षांचे स्वागत करताना म्हटले, “माझे दोन जवळचे मित्र, राष्ट्रपती कोस्टा आणि अध्यक्ष वॉन डेर लेयन यांचे भारतात स्वागत करणे आनंददायी आहे.” ते म्हणाले की कोस्टा यांना त्यांच्या साधे जीवन आणि सामाजिक बांधिलकीसाठी ‘लिस्बनच्या गांधी’ म्हटले जाते. वॉन डेर लेयन यांचे कौतुक करताना ते म्हणाले की, त्या युरोपियन कमिशनच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष बनल्या असून जगासाठी प्रेरणास्थान आहेत.
द्विपक्षीय व्यापार जवळपास 180 अब्जपर्यंत पोहोचला आहे, ज्यामध्ये धोरणात्मक तंत्रज्ञान, स्वच्छ ऊर्जा आणि डिजिटल प्रशासनातील सहकार्य समाविष्ट आहे. एफटीएच्या देशांतर्गत प्रभावावर भर देताना यामुळे शेतकरी आणि एमएसएमईंना फायदा होईल, नवीन उत्पादन संधी निर्माण होतील, गुंतवणूक वाढेल आणि नाविन्यपूर्ण भागीदारी निर्माण होतील आणि जागतिक पुरवठा साखळ्या मजबूत होतील. युरोपियन युनियन नेत्यांसोबतच्या जागतिक मुद्द्यांवरील चर्चेचा संदर्भ देत पंतप्रधान मोदी म्हणाले की युक्रेन, पश्चिम आशिया आणि इंडो-पॅसिफिकवर चर्चा देखील करण्यात आली. तसेच, त्यांनी भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉरचाही उल्लेख केला, जो भविष्यातील कनेक्टिव्हिटी आणि व्यापारासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.