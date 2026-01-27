जबरदस्त लूक आणि पॉवरफुल इंजिन! नवीन Renault Duster चं भारतात आगमन; ‘इतक्या’ रुपयांत प्री-बुकिंग सुरू

नवीन रेनॉल्ट डस्टरची प्रतीक्षा करणाऱ्या ग्राहकांसाठी आनंदाची बातमी म्हणजे, केवळ ₹२१,००० भरून ही कार बुक करता येणार आहे. प्री-बुकिंग करणाऱ्या ग्राहकांना कंपनीकडून विशेष प्राधान्य दिले जाणार आहे. यामध्ये गाड्यांची लवकर डिलिव्हरी, विशेष परिचयात्मक किंमत आणि ‘गँग ऑफ डस्टर’ मर्चेंडाईज यांसारख्या फायद्यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, काही भाग्यवान ग्राहकांना डस्टरच्या उत्पादन प्रक्रियेचा अनुभव घेण्याची संधीही मिळणार आहे. या कारच्या अधिकृत किमती मार्च २०२६ मध्ये जाहीर होतील.
२०२६ रेनॉल्ट डस्टरचा लूक आता पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत आणि रांगडा करण्यात आला आहे.
बाह्य लूक: कारच्या फ्रंट ग्रिलवर मोठा ‘Duster’ बॅज देण्यात आला आहे. यात एकात्मिक DRLs सह आयताकृती LED हेडलॅम्प्स आणि मजबूत स्किड प्लेट्स आहेत.
कलर ऑप्शन्स: ही कार जेड माउंटन ग्रीन, स्टील्थ ब्लॅक आणि सनसेट रेड यांसारख्या ६ आकर्षक रंगांत उपलब्ध असेल.
बॅक प्रोफाइल: मागील बाजूस C-आकाराचे LED टेललॅम्प्स आणि रूफ स्पॉयलरमुळे कारला स्पोर्टी लूक मिळाला आहे.
डस्टरचे इंटीरियर आता पूर्णपणे बदलले असून ते अधिक प्रीमियम झाले आहे.
डॅशबोर्ड: यात नवीन ड्युअल-स्क्रीन सेटअप (इन्फोटेनमेंट आणि डिजिटल क्लस्टर) देण्यात आला आहे.
फीचर्स: पॅनोरॅमिक सनरूफ, ड्युअल-झोन क्लायमेट कंट्रोल, अॅम्बियंट लाइटिंग आणि वायरलेस चार्जिंग पोर्ट्स यांसारख्या आधुनिक सोयी यात आहेत.
सुरक्षा: सुरक्षेसाठी यात लेव्हल-२ ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), ६ एअरबॅग्ज आणि ३६०-डिग्री कॅमेरा देण्यात आला आहे.
नवीन डस्टर तीन वेगवेगळ्या पॉवरट्रेन पर्यायांसह सादर करण्यात आली आहे:
१.८-लिटर पेट्रोल हायब्रिड (E-Tech): हे इंजिन १६० BHP पॉवर निर्माण करते. यात दोन इलेक्ट्रिक मोटर्सचा वापर करण्यात आला असून ते उत्कृष्ट मायलेज देते.
१.३-लिटर टर्बो पेट्रोल: हे इंजिन १६० BHP पॉवर आणि २८० NM टॉर्क जनरेट करते. हे ६-स्पीड मॅन्युअल आणि DCT गिअरबॉक्ससह उपलब्ध असेल.
१.०-लिटर टर्बो पेट्रोल: हे इंजिन १०० BHP पॉवर देते, जे मॅन्युअल गिअरबॉक्स पर्यायात उपलब्ध असेल.
मार्च २०२६ मध्ये लाँच झाल्यानंतर, नवीन डस्टरची थेट स्पर्धा ह्युंदाई क्रेटा, किया सेल्टोस आणि मारुती ग्रँड विटारा यांसारख्या प्रस्थापित एसयूव्हींशी होणार आहे.
