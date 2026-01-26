Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Videos »
  • Ratnagiri Trust In People Power Not Wealth Power Victory Is Ours Sneha Salvi

Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

शिरगाव पंचायत समिती गणातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवार स्नेहा साळवी यांनी विरोधकांच्या टीकेला जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे.

Updated On: Jan 26, 2026 | 07:20 PM

Follow Us:

शिरगाव पंचायत समिती गणातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवार स्नेहा साळवी यांनी विरोधकांच्या टीकेला जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. आम्ही आजपर्यंत सातत्याने जनसेवा केली असून त्यामुळे घराणेशाहीचा मुद्दाच उद्भवत नाही, असे स्पष्ट करत त्यांनी नाव न घेता भाजप नेते प्रशांत यादव यांच्यावर निशाणा साधला. आमदारकीच्या निवडणुकीपासून धनशक्तीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत असल्याचा आरोप करत, आमच्याकडे धनशक्तीपेक्षा जनशक्ती आहे आणि त्यामुळे विजय निश्चित आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. विरोधकांच्या टीकेपेक्षा शिरगाव पंचायत समितीचा विकास कसा साधता येईल यालाच प्राधान्य देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

Follow Us:

शिरगाव पंचायत समिती गणातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवार स्नेहा साळवी यांनी विरोधकांच्या टीकेला जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. आम्ही आजपर्यंत सातत्याने जनसेवा केली असून त्यामुळे घराणेशाहीचा मुद्दाच उद्भवत नाही, असे स्पष्ट करत त्यांनी नाव न घेता भाजप नेते प्रशांत यादव यांच्यावर निशाणा साधला. आमदारकीच्या निवडणुकीपासून धनशक्तीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत असल्याचा आरोप करत, आमच्याकडे धनशक्तीपेक्षा जनशक्ती आहे आणि त्यामुळे विजय निश्चित आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. विरोधकांच्या टीकेपेक्षा शिरगाव पंचायत समितीचा विकास कसा साधता येईल यालाच प्राधान्य देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

Web Title: Ratnagiri trust in people power not wealth power victory is ours sneha salvi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 26, 2026 | 07:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका
1

Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

“मस्ती असेल तर पाकिस्तानात जा..”, पालकमंत्री Sanjay Shirsat यांनी Imtiaz Jaleel यांना सुनावले खडेबोल
2

“मस्ती असेल तर पाकिस्तानात जा..”, पालकमंत्री Sanjay Shirsat यांनी Imtiaz Jaleel यांना सुनावले खडेबोल

Republic Day 2026 : महाराष्ट्र हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा…! CM फडणवीसांनी दिल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा
3

Republic Day 2026 : महाराष्ट्र हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा…! CM फडणवीसांनी दिल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा

Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास
4

Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजनेचे पैसे मिळवण्यासाठी पतीने केली फसवणूक, दुसऱ्या महिलेला बोलवलं अन्…

Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजनेचे पैसे मिळवण्यासाठी पतीने केली फसवणूक, दुसऱ्या महिलेला बोलवलं अन्…

Jan 26, 2026 | 07:20 PM
Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Jan 26, 2026 | 07:20 PM
हायवेवर जळत्या कारचा थरार! Mahindra Electric SUV च्या सेफ्टीवर उठताय प्रश्नचिन्ह? किंमत तर…

हायवेवर जळत्या कारचा थरार! Mahindra Electric SUV च्या सेफ्टीवर उठताय प्रश्नचिन्ह? किंमत तर…

Jan 26, 2026 | 07:15 PM
गावकऱ्यांच्या दातृत्वातून बेंदेवाडी शाळेचा ‘कायापालट’; पालकसभेतच जमा केली दीड लाखांची रोख रक्कम!

गावकऱ्यांच्या दातृत्वातून बेंदेवाडी शाळेचा ‘कायापालट’; पालकसभेतच जमा केली दीड लाखांची रोख रक्कम!

Jan 26, 2026 | 07:09 PM
ग्रीन एक्सप्रेसवेमुळे दिल्ली ते चेन्नई केवळ १२ तासांवर, नितीन गडकरी यांनी दिले मोठी अपडेट

ग्रीन एक्सप्रेसवेमुळे दिल्ली ते चेन्नई केवळ १२ तासांवर, नितीन गडकरी यांनी दिले मोठी अपडेट

Jan 26, 2026 | 07:08 PM
MI vs RCB, WPL 2026  : स्मृती आणि हरमन आमनेसामने! RCB चा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय 

MI vs RCB, WPL 2026  : स्मृती आणि हरमन आमनेसामने! RCB चा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय 

Jan 26, 2026 | 07:07 PM
10 वी पास अन् पगार 46000 हून अधिक! RBI ची ऑफिस अटेंडंट पदांसाठी भरतीची घोषणा

10 वी पास अन् पगार 46000 हून अधिक! RBI ची ऑफिस अटेंडंट पदांसाठी भरतीची घोषणा

Jan 26, 2026 | 06:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 06:09 PM
Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 02:48 PM
Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Jan 25, 2026 | 04:13 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Jan 25, 2026 | 04:07 PM
Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Jan 25, 2026 | 04:03 PM
Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Jan 25, 2026 | 03:43 PM