Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात मोठी घसरण, चांदीचे भावही नरमले; 1 तोळा खरेदीसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

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केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,29,540 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,320 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,990 रुपये आहे. जयपूरमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,29,690 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,470 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,140 रुपये आहे. (फोटो सौजन्य – AI Created)
चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,390 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,340 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,800 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,29,590 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,370 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,040 रुपये आहे.
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नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,29,570 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,350 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,020 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,29,540
|₹1,41,320
|₹1,05,990
|पुणे
|₹1,29,540
|₹1,41,320
|₹1,05,990
|केरळ
|₹1,29,540
|₹1,41,320
|₹1,05,990
|कोलकाता
|₹1,29,540
|₹1,41,320
|₹1,05,990
|बंगळुरु
|₹1,29,540
|₹1,41,320
|₹1,05,990
|नागपूर
|₹1,29,540
|₹1,41,320
|₹1,05,990
|हैद्राबाद
|₹1,29,540
|₹1,41,320
|₹1,05,990
|नाशिक
|₹1,29,570
|₹1,41,350
|₹1,06,020
|सुरत
|₹1,29,590
|₹1,41,370
|₹1,06,040
|चेन्नई
|₹1,31,390
|₹1,43,340
|₹1,09,800
|दिल्ली
|₹1,29,690
|₹1,41,470
|₹1,06,140
|चंदीगड
|₹1,29,690
|₹1,41,470
|₹1,06,140
|जयपूर
|₹1,29,690
|₹1,41,470
|₹1,06,140
|लखनौ
|₹1,29,690
|₹1,41,470
|₹1,06,140