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Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात मोठी घसरण, चांदीचे भावही नरमले; 1 तोळा खरेदीसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

Updated On: Jun 26, 2026 | 08:08 AM IST
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सारांश

Today's Gold Rate: आज 26 जून रोजी देशभरात सोने आणि चांदीच्या दरात घसरण पाहायला मिळत आहे. सोने खरेदीचा विचार करणाऱ्यांसाठी आजचे ताजे दर जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. भारतातील अनेक शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,29,540 रुपये झाला आहे.

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात मोठी घसरण, चांदीचे भावही नरमले; 1 तोळा खरेदीसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात मोठी घसरण, चांदीचे भावही नरमले; 1 तोळा खरेदीसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

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विस्तार
  • आज 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1,41,320 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आहे.
  • 22 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,29,540 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर आहे.
  • चांदीचा दर आज 2,34,900 रुपये प्रति किलो नोंदवला गेला आहे.
Gold Rate Today:  भारतात 26 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,132 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,954 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,599 रुपये आहे. भारतात 26 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,29,540 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,320 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,990 रुपये आहे. भारतात 26 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 234.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,34,900 रुपये आहे.

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केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,29,540 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,320 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,990 रुपये आहे. जयपूरमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,29,690 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,470 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,140 रुपये आहे.  (फोटो सौजन्य – AI Created) 

चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,390 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,340 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,800 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,29,590 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,370 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,040 रुपये आहे.

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नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,29,570 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,350 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,020 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,29,540 ₹1,41,320 ₹1,05,990
पुणे ₹1,29,540 ₹1,41,320 ₹1,05,990
केरळ ₹1,29,540 ₹1,41,320 ₹1,05,990
कोलकाता ₹1,29,540 ₹1,41,320 ₹1,05,990
बंगळुरु ₹1,29,540 ₹1,41,320 ₹1,05,990
नागपूर ₹1,29,540 ₹1,41,320 ₹1,05,990
हैद्राबाद ₹1,29,540 ₹1,41,320 ₹1,05,990
नाशिक ₹1,29,570 ₹1,41,350 ₹1,06,020
सुरत ₹1,29,590 ₹1,41,370 ₹1,06,040
चेन्नई ₹1,31,390 ₹1,43,340 ₹1,09,800
दिल्ली ₹1,29,690 ₹1,41,470 ₹1,06,140
चंदीगड ₹1,29,690 ₹1,41,470 ₹1,06,140
जयपूर ₹1,29,690 ₹1,41,470 ₹1,06,140
लखनौ ₹1,29,690 ₹1,41,470 ₹1,06,140

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold and silver price falls on june 26 check latest gold rates in india

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Published On: Jun 26, 2026 | 08:08 AM

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