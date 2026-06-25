Amazon चा भारतात तब्बल $ 48,000,000,000 गुंतवणुकीचा मेगा प्लॅन, 38 लाख नोकऱ्या; 1.5 कोटी व्यवसाय अन्…

Really enjoyed my meeting with Prime Minister @narendramodi about what’s ahead for Amazon in India. We’ve been serving customers, sellers, developers, startups, and enterprises in India for more than a decade and just getting started. Shared that we’re investing $48 billion… pic.twitter.com/CSiwPTiEBh — Andy Jassy (@ajassy) June 25, 2026
Amazon India : अॅमेझॉन इंडियाचा मोठा निर्णय; लघुउद्योजकांसाठी सुरु केली ‘ही’ नवी सुविधा
भारतातील गुंतवणुकीसाठी ॲमेझॉनच्या काय योजना आहेत?
ॲमेझॉनकडून AI ला देखील प्रोत्साहन
ॲमेझॉन भारतात AI वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी देखील काम करेल. यामध्ये ४० लाख सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांना एआय शिक्षण देण्याचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, अंदाजे १.५ कोटी लहान दुकानदारांनाही आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सशी संबंधित माहिती दिली जाईल. अमेझॉनची भारतातील गुंतवणुकीची ही महायोजना केवळ भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेलाच चालना देणार नाही, तर भारतातील कोट्यवधी लोकांना रोजगारही उपलब्ध करून देईल आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेबद्दल (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) लोकांमध्ये जागरूकतादेखील वाढवेल.