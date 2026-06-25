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Amazon चा भारतात तब्बल $ 48,000,000,000 गुंतवणुकीचा मेगा प्लॅन, 38 लाख नोकऱ्या; 1.5 कोटी व्यवसाय अन्…

Updated On: Jun 25, 2026 | 09:02 PM IST
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सारांश

ॲमेझॉनने २०२६ ते २०३० दरम्यान भारतात ४८ अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीनंतर सीईओ अँडी जॅसी यांनी ही घोषणा केली. कोणाला कसा मिळणार फायदा?

ॲमेझॉनची भारतात मोठ्या गुंतवणुकीची योजना (फोटो सौजन्य - X.com)

ॲमेझॉनची भारतात मोठ्या गुंतवणुकीची योजना (फोटो सौजन्य - X.com)

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विस्तार
  • भारतातील रोजगार, शाळा आणि नोकऱ्यांना मिळणार लाभ
  • ॲमेझॉनची भारतात मेगा गुंतवणूक 
  • ॲमेझॉनचा नक्की काय आहे मेगा प्लान 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत झालेल्या भेटीनंतर, ॲमेझॉनचे सीईओ अँडी जॅसी यांनी भारतात तब्बल ४८ अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली. IT आणि ई-कॉमर्स क्षेत्रातील ही मोठी कंपनी २०२६ ते २०३० दरम्यान ही गुंतवणूक करणार आहे. कंपनीच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेत निर्यातीला चालना देणे, रोजगाराला पाठिंबा देणे आणि लहान व्यवसाय व शालेय विद्यार्थ्यांना एआयचे फायदे उपलब्ध करून देणे यांचा समावेश आहे. भारतीय पंतप्रधानांसोबतच्या भेटीनंतर, अँडी जॅसी यांनी ‘X’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर या घोषणा केल्या आहेत. यामुळे भारतातील नोकरदार माणसांना नक्कीच फायदा होणार आहे. तसंच यामुळे अनेक उद्योगांनाही चालना मिळणार आहे. 

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भारतातील गुंतवणुकीसाठी ॲमेझॉनच्या काय योजना आहेत?

  • ॲमेझॉनचे सीईओ अँडी जॅसी यांनी ‘एक्स’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील एका पोस्टमध्ये सांगितले की, त्यांनी नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत भारतातील ॲमेझॉनच्या भविष्याबद्दल चर्चा केली.
  • ॲमेझॉन पुढील पाच वर्षांत भारतात एकूण ४८ अब्ज डॉलर्स खर्च करणार असून, त्यापैकी अंदाजे २१ अब्ज डॉलर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चरवर खर्च केले जातील.
  • जॅसी यांनी सांगितले की, ॲमेझॉनने २०१० पासून भारतात ४० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे.
  • यापूर्वी, कंपनीने २०२६ ते २०३० दरम्यान भारतात ३५ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची योजना आखली होती.
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीनंतर ही रक्कम वाढवून ४८ अब्ज डॉलर्स करण्यात आली आहे.
  • ॲमेझॉनच्या या गुंतवणूक योजनेचा उद्देश २०३० पर्यंत प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे अंदाजे ३८ लाख नोकऱ्यांना आधार देणे हा देखील आहे.
  • भारतातील ॲमेझॉनच्या डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांसाठी एक सन्मान कार्यक्रम देखील सुरू केला जाईल
  • टियर-३ आणि टियर-४ शहरांमधील ग्राहकांना जलद डिलिव्हरी देण्यासाठी, १०० हून अधिक नवीन लास्ट-माईल डिलिव्हरी स्टेशन्स स्थापन करण्याची योजना देखील सुरू आहे
  • कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या विस्तारावर लक्ष केंद्रित करेल
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ॲमेझॉनकडून AI ला देखील प्रोत्साहन 

ॲमेझॉन भारतात AI वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी देखील काम करेल. यामध्ये ४० लाख सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांना एआय शिक्षण देण्याचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, अंदाजे १.५ कोटी लहान दुकानदारांनाही आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सशी संबंधित माहिती दिली जाईल. अमेझॉनची भारतातील गुंतवणुकीची ही महायोजना केवळ भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेलाच चालना देणार नाही, तर भारतातील कोट्यवधी लोकांना रोजगारही उपलब्ध करून देईल आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेबद्दल (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) लोकांमध्ये जागरूकतादेखील वाढवेल.

Web Title: Amazon mega plan to invest 48 billion dollars in india with ai benefits for 15 million small businesses 4 million schools and 3 8 million jobs

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Published On: Jun 25, 2026 | 09:01 PM

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