Todays Gold-Silver Price: खरेदीदारांसाठी महत्त्वाची बातमी! सोनं पुन्हा चमकलं, चांदी आजही स्थिर

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भारतात 4 ऑगस्ट रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,421 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,219 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,815 रुपये होता. भारतात 4 ऑगस्ट रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,210 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,150 रुपये होता. भारतात 4 ऑगस्ट रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 234.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,34,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
नागपूर शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,990 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,990 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,020 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,020 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,020 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,990 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,140 रुपये आहे.
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हैद्राबाद शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,990 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,990 रुपये आहे. लखनौ शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,140 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,140 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,140 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,31,990
|₹1,43,990
|₹1,07,990
|पुणे
|₹1,31,990
|₹1,43,990
|₹1,07,990
|केरळ
|₹1,31,990
|₹1,43,990
|₹1,07,990
|कोलकाता
|₹1,31,990
|₹1,43,990
|₹1,07,990
|नागपूर
|₹1,31,990
|₹1,43,990
|₹1,07,990
|हैद्राबाद
|₹1,31,990
|₹1,43,990
|₹1,07,990
|बंगळुरु
|₹1,31,990
|₹1,43,990
|₹1,07,990
|सुरत
|₹1,31,990
|₹1,43,990
|₹1,07,990
|चेन्नई
|₹1,31,990
|₹1,43,990
|₹1,10,140
|नाशिक
|₹1,32,020
|₹1,44,020
|₹1,08,020
|दिल्ली
|₹1,32,140
|₹1,44,140
|₹1,08,140
|चंदीगड
|₹1,32,140
|₹1,44,140
|₹1,08,140
|लखनौ
|₹1,32,140
|₹1,44,140
|₹1,08,140
|जयपूर
|₹1,32,140
|₹1,44,140
|₹1,08,140