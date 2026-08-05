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Todays Gold-Silver Price: खरेदीदारांसाठी महत्त्वाची बातमी! सोनं पुन्हा चमकलं, चांदी आजही स्थिर

Updated On: Aug 05, 2026 | 07:53 AM IST
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सारांश

Today's Gold Rate: सोने खरेदी करणाऱ्यांसाठी आज दिलासादायक बातमी आहे. 5 ऑगस्ट रोजी देशभरातील सोन्याच्या दरात किंचित घसरण झाली असून चांदीचा भाव मात्र गेल्या तीन दिवसांपासून स्थिर आहे. मुंबईत आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,990 रुपये झाला आहे.

Todays Gold-Silver Price: खरेदीदारांसाठी महत्त्वाची बातमी! सोनं पुन्हा चमकलं, चांदी आजही स्थिर

Todays Gold-Silver Price: खरेदीदारांसाठी महत्त्वाची बातमी! सोनं पुन्हा चमकलं, चांदी आजही स्थिर

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विस्तार
  • 5 ऑगस्ट रोजी देशभरात सोन्याच्या दरात घसरण झाली असून 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1,43,990 रुपयांवर आला आहे.
  • 22 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1,31,990 रुपये असून, 18 कॅरेट सोन्याचा दर 1,07,990 रुपये नोंदवला गेला आहे.
  • चांदीचा दर मात्र स्थिर राहिला असून प्रति किलो 2,34,900 रुपये आणि प्रति ग्रॅम 234.90 रुपये आहे.
Gold Rate Todayभारतात 5 ऑगस्ट रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,399 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,199 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,799 रुपये आहे. भारतात 5 ऑगस्ट रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,990 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,990 रुपये आहे. भारतात 5 ऑगस्ट रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 234.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,34,900 रुपये आहे.

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भारतात 4 ऑगस्ट रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,421 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,219 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,815 रुपये होता. भारतात 4 ऑगस्ट रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,210 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,150 रुपये होता. भारतात 4 ऑगस्ट रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 234.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,34,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)

नागपूर शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,990 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,990 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,020 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,020 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,020 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,990 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,140 रुपये आहे.

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हैद्राबाद शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,990 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,990 रुपये आहे. लखनौ शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,140 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,140 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,140 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,31,990 ₹1,43,990 ₹1,07,990
पुणे ₹1,31,990 ₹1,43,990 ₹1,07,990
केरळ ₹1,31,990 ₹1,43,990 ₹1,07,990
कोलकाता ₹1,31,990 ₹1,43,990 ₹1,07,990
नागपूर ₹1,31,990 ₹1,43,990 ₹1,07,990
हैद्राबाद ₹1,31,990 ₹1,43,990 ₹1,07,990
बंगळुरु ₹1,31,990 ₹1,43,990 ₹1,07,990
सुरत ₹1,31,990 ₹1,43,990 ₹1,07,990
चेन्नई ₹1,31,990 ₹1,43,990 ₹1,10,140
नाशिक ₹1,32,020 ₹1,44,020 ₹1,08,020
दिल्ली ₹1,32,140 ₹1,44,140 ₹1,08,140
चंदीगड ₹1,32,140 ₹1,44,140 ₹1,08,140
लखनौ ₹1,32,140 ₹1,44,140 ₹1,08,140
जयपूर ₹1,32,140 ₹1,44,140 ₹1,08,140

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold price today 5 august 2026 gold rates fall silver price india

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Published On: Aug 05, 2026 | 07:53 AM

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