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Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीच्या दरातील चढऊतार सुरु! जाणून घ्या तुमच्या शहरातील किंमती

Updated On: Aug 04, 2026 | 07:58 AM IST
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सारांश

Today's Gold Rate: आठवड्याच्या सुरुवातीलाच सोने-चांदीचे नवे दर जाहीर झाले असून ग्राहक आणि गुंतवणूकदारांचे लक्ष बाजारभावाकडे लागले आहे. विविध शहरांमध्ये सोन्याच्या दरात किरकोळ फरक दिसत असून खरेदीपूर्वी ताजे भाव तपासणे महत्त्वाचे ठरते.

Todays Gold-Silver Price: सोन्या - चांदीच्या दरातील चढऊतार सुरु! जाणून घ्या तुमच्या शहरातील किंमती

Todays Gold-Silver Price: सोन्या - चांदीच्या दरातील चढऊतार सुरु! जाणून घ्या तुमच्या शहरातील किंमती

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विस्तार
  • 4 ऑगस्ट रोजी देशात 24 कॅरेट सोन्याचा दर 14,421 रुपये प्रति ग्रॅम, तर चांदीचा दर 234.90 रुपये प्रति ग्रॅम आहे.
  • आग्रा, अमृतसर आणि गाझियाबादमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1,44,360 रुपये प्रति 10 ग्रॅम इतका नोंदवला गेला.
  • अमरावती, औरंगाबाद आणि गोव्यात 22 कॅरेट सोन्याचा दर 1,32,190 रुपये प्रति 10 ग्रॅम कायम आहे.
Gold Rate Todayभारतात 4 ऑगस्ट रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,421 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,219 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,815 रुपये आहे. भारतात 4 ऑगस्ट रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,210 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,150 रुपये आहे. भारतात 4 ऑगस्ट रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 234.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,34,900 रुपये आहे.

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आग्रा शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,360 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,300 रुपये आहे. अमरावती शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,210 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,150 रुपये आहे. (फोटो सौजन्य – AI Created) 

अमृतसर शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,360 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,300 रुपये आहे. औरंगाबाद शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,210 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,150 रुपये आहे. भोपाळ शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,240 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,260 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,200 रुपये आहे.

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गाझियाबाद शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,360 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,300 रुपये आहे. गोवा शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,210 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,150 रुपये आहे. इंदौर शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,240 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,260 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,200 रुपये आहे.

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold silver price today 4 august 2026 latest gold rate in india city wise

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Published On: Aug 04, 2026 | 07:58 AM

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