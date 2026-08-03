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Todays Gold-Silver Price: आठवड्याच्या सुरुवातीलाच सोन्या-चांदीच्या दरात बदल; 22, 24 आणि 18 कॅरेटच्या किंमती जाणून घ्या

Updated On: Aug 03, 2026 | 08:02 AM IST
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सारांश

Today's Gold Rate: आठवड्याच्या सुरुवातीलाच सोने आणि चांदीच्या दरात किरकोळ बदल पाहायला मिळाला आहे. सोने खरेदीचा विचार करणाऱ्यांसाठी 3 ऑगस्टचे ताजे दर जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरणार असून, विविध शहरांतील नवीन भावही समोर आले आहेत.

Todays Gold-Silver Price: आठवड्याच्या सुरुवातीलाच सोन्या-चांदीच्या दरात बदल; 22, 24 आणि 18 कॅरेटच्या किंमती जाणून घ्या

Todays Gold-Silver Price: आठवड्याच्या सुरुवातीलाच सोन्या-चांदीच्या दरात बदल; 22, 24 आणि 18 कॅरेटच्या किंमती जाणून घ्या

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विस्तार
  • 3 ऑगस्ट रोजी 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम ₹1,44,210, तर 22 कॅरेट सोन्याचा दर ₹1,32,190 वर पोहोचला आहे.
  • 2 ऑगस्टच्या तुलनेत सोन्याच्या दरात प्रति 10 ग्रॅम ₹10 ची किरकोळ घसरण झाली असून चांदीही ₹100 प्रति किलोने स्वस्त झाली आहे.
  • दिल्ली, नाशिक, हैदराबाद, बंगळुरू, सुरत आणि चेन्नईसह प्रमुख शहरांमध्ये आजचे सोने-चांदीचे नवे दर जाहीर करण्यात आले आहेत.
Gold Rate Todayभारतात 3 ऑगस्ट रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,421 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,219 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,815 रुपये आहे. भारतात 3 ऑगस्ट रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,210 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,150 रुपये आहे. भारतात 3 ऑगस्ट रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 234.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,34,900 रुपये आहे.

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भारतात 2 ऑगस्ट रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,422 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,220 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,816 रुपये होता. भारतात 2 ऑगस्ट रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,200 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,220 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,160 रुपये होता. भारतात 2 ऑगस्ट रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 235 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,35,000 रुपये होता.  (फोटो सौजन्य – AI Created) 

नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,220 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,240 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,180 रुपये आहे. दिल्ली शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,240 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,360 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,300 रुपये आहे. हैद्राबाद शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,210 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,150 रुपये आहे.

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बंगळुरु शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,210 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,150 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,240 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,260 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,200 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,550 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,600 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,340 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,32,190 ₹1,44,210 ₹1,08,150
पुणे ₹1,32,190 ₹1,44,210 ₹1,08,150
केरळ ₹1,32,190 ₹1,44,210 ₹1,08,150
कोलकाता ₹1,32,190 ₹1,44,210 ₹1,08,150
नागपूर ₹1,32,190 ₹1,44,210 ₹1,08,150
हैद्राबाद ₹1,32,190 ₹1,44,210 ₹1,08,150
बंगळुरु ₹1,32,190 ₹1,44,210 ₹1,08,150
चेन्नई ₹1,32,550 ₹1,44,600 ₹1,10,340
सुरत ₹1,32,240 ₹1,44,260 ₹1,08,200
नाशिक ₹1,32,220 ₹1,44,240 ₹1,08,180
चंदीगड ₹1,32,240 ₹1,44,360 ₹1,08,300
दिल्ली ₹1,32,240 ₹1,44,360 ₹1,08,300
लखनौ ₹1,32,240 ₹1,44,360 ₹1,08,300
जयपूर ₹1,32,240 ₹1,44,360 ₹1,08,300

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold silver price today 3 august 2026 india latest rates city wise gold and silver rate news in marathi

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Published On: Aug 03, 2026 | 08:02 AM

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