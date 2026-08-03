Todays Gold-Silver Price: आठवड्याच्या सुरुवातीलाच सोन्या-चांदीच्या दरात बदल; 22, 24 आणि 18 कॅरेटच्या किंमती जाणून घ्या

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भारतात 2 ऑगस्ट रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,422 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,220 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,816 रुपये होता. भारतात 2 ऑगस्ट रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,200 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,220 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,160 रुपये होता. भारतात 2 ऑगस्ट रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 235 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,35,000 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,220 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,240 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,180 रुपये आहे. दिल्ली शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,240 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,360 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,300 रुपये आहे. हैद्राबाद शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,210 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,150 रुपये आहे.
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बंगळुरु शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,210 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,150 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,240 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,260 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,200 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,550 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,600 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,340 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,32,190
|₹1,44,210
|₹1,08,150
|पुणे
|₹1,32,190
|₹1,44,210
|₹1,08,150
|केरळ
|₹1,32,190
|₹1,44,210
|₹1,08,150
|कोलकाता
|₹1,32,190
|₹1,44,210
|₹1,08,150
|नागपूर
|₹1,32,190
|₹1,44,210
|₹1,08,150
|हैद्राबाद
|₹1,32,190
|₹1,44,210
|₹1,08,150
|बंगळुरु
|₹1,32,190
|₹1,44,210
|₹1,08,150
|चेन्नई
|₹1,32,550
|₹1,44,600
|₹1,10,340
|सुरत
|₹1,32,240
|₹1,44,260
|₹1,08,200
|नाशिक
|₹1,32,220
|₹1,44,240
|₹1,08,180
|चंदीगड
|₹1,32,240
|₹1,44,360
|₹1,08,300
|दिल्ली
|₹1,32,240
|₹1,44,360
|₹1,08,300
|लखनौ
|₹1,32,240
|₹1,44,360
|₹1,08,300
|जयपूर
|₹1,32,240
|₹1,44,360
|₹1,08,300