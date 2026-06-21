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Todays Gold-Silver Price: सोनं-चांदी पुन्हा महागलं; 24 कॅरेटपासून 18 कॅरेटपर्यंतचे आजचे दर जाणून घ्या

Updated On: Jun 21, 2026 | 08:05 AM IST
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सारांश

Today's Gold Rate: आज, 21 जून रोजी देशातील सोन्या-चांदीच्या दरात पुन्हा एकदा वाढ नोंदवली गेली आहे. 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचे दर कालच्या तुलनेत वर गेले असून, मुंबईपासून दिल्लीपर्यंत प्रमुख शहरांमध्येही भावात वाढ दिसून येत आहे.

Todays Gold-Silver Price: सोनं-चांदी पुन्हा महागलं; 24 कॅरेटपासून 18 कॅरेटपर्यंतचे आजचे दर जाणून घ्या

Todays Gold-Silver Price: सोनं-चांदी पुन्हा महागलं; 24 कॅरेटपासून 18 कॅरेटपर्यंतचे आजचे दर जाणून घ्या

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विस्तार
  • आज 21 जून रोजी भारतात 24 कॅरेट सोन्याचा दर 14,608 रुपये प्रति ग्रॅम, तर 22 कॅरेट सोन्याचा दर 13,390 रुपये प्रति ग्रॅम इतका नोंदवला गेला आहे.
  • कालच्या तुलनेत आज 22 कॅरेट, 24 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात वाढ झाली असून, चांदीचाही भाव प्रति किलो 2,50,000 रुपयांवर पोहोचला आहे.
  • मुंबई, नाशिक, सुरत आणि दिल्लीसारख्या शहरांमध्ये सोन्याचे दर वाढलेले दिसत असून, चेन्नईमध्ये आजही इतर शहरांच्या तुलनेत दर अधिक आहेत.
Gold Rate Today:   भारतात 21 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,608 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,390 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,956 रुपये आहे. भारतात 21 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,900 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,080 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,560 रुपये आहे. भारतात 21 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 250 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,50,000 रुपये आहे.

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भारतात 20 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,585 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,369 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,938 रुपये होता. भारतात 20 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,690 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,850 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,380 रुपये होता. भारतात 20 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 249.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,49,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created) 

मुंबई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,900 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,080 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,560 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,000 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,370 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,700 रुपये आहे.

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नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,930 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,110 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,590 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,950 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,130 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,610 रुपये आहे. दिल्ली शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,050 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,230 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,710 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,33,900 ₹1,46,080 ₹1,09,560
पुणे ₹1,33,900 ₹1,46,080 ₹1,09,560
केरळ ₹1,33,900 ₹1,46,080 ₹1,09,560
कोलकाता ₹1,33,900 ₹1,46,080 ₹1,09,560
नागपूर ₹1,33,900 ₹1,46,080 ₹1,09,560
हैद्राबाद ₹1,33,900 ₹1,46,080 ₹1,09,560
बंगळुरु ₹1,33,900 ₹1,46,080 ₹1,09,560
चेन्नई ₹1,36,000 ₹1,48,370 ₹1,13,700
नाशिक ₹1,33,930 ₹1,46,110 ₹1,09,590
सुरत ₹1,33,950 ₹1,46,130 ₹1,09,610
दिल्ली ₹1,34,050 ₹1,46,230 ₹1,09,710
चंदीगड ₹1,34,050 ₹1,46,230 ₹1,09,710
जयपूर ₹1,34,050 ₹1,46,230 ₹1,09,710
लखनौ ₹1,34,050 ₹1,46,230 ₹1,09,710

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold and silver rates rise again on june 21 check latest 22 carat 24 carat prices

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Published On: Jun 21, 2026 | 08:05 AM

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