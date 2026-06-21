Todays Gold-Silver Price: सोनं-चांदी पुन्हा महागलं; 24 कॅरेटपासून 18 कॅरेटपर्यंतचे आजचे दर जाणून घ्या

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भारतात 20 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,585 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,369 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,938 रुपये होता. भारतात 20 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,690 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,850 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,380 रुपये होता. भारतात 20 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 249.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,49,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
मुंबई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,900 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,080 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,560 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,000 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,370 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,700 रुपये आहे.
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नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,930 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,110 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,590 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,950 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,130 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,610 रुपये आहे. दिल्ली शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,050 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,230 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,710 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,33,900
|₹1,46,080
|₹1,09,560
|पुणे
|₹1,33,900
|₹1,46,080
|₹1,09,560
|केरळ
|₹1,33,900
|₹1,46,080
|₹1,09,560
|कोलकाता
|₹1,33,900
|₹1,46,080
|₹1,09,560
|नागपूर
|₹1,33,900
|₹1,46,080
|₹1,09,560
|हैद्राबाद
|₹1,33,900
|₹1,46,080
|₹1,09,560
|बंगळुरु
|₹1,33,900
|₹1,46,080
|₹1,09,560
|चेन्नई
|₹1,36,000
|₹1,48,370
|₹1,13,700
|नाशिक
|₹1,33,930
|₹1,46,110
|₹1,09,590
|सुरत
|₹1,33,950
|₹1,46,130
|₹1,09,610
|दिल्ली
|₹1,34,050
|₹1,46,230
|₹1,09,710
|चंदीगड
|₹1,34,050
|₹1,46,230
|₹1,09,710
|जयपूर
|₹1,34,050
|₹1,46,230
|₹1,09,710
|लखनौ
|₹1,34,050
|₹1,46,230
|₹1,09,710