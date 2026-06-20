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Elon Musk चे 4700000 कोटी स्वाहा… SpaceX कंपनीचा शेअर दोन दिवसांत 18 टक्क्यांनी घसरला, जाणून घ्या का पसरली घबराट?

Updated On: Jun 20, 2026 | 07:15 PM IST
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सारांश

टेस्ला आणि SpaceX चे सर्वेसर्वा इलॉन मस्क यांच्या संपत्तीला मोठा फटका बसला आहे. स्पेसएक्सच्या शेअर्समध्ये अवघ्या दोन दिवसांत १८ टक्क्यांची प्रचंड घसरण झाली आहे. यामुळे मस्क यांचे तब्बल ₹४.७ लाख कोटी स्वाहा झाले आहेत. एका अंतर्गत रिपोर्टमुळे जागतिक बाजारात आणि गुंतवणूकदारांमध्ये मोठी घबराट पसरली आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

SpaceX Share Falling: नुकत्याच मार्केटमध्ये उतरलेल्या एलॉन मस्क यांच्या SpaceX कंपनीच्या शेअरमध्ये घसरण सुरू झाली आहे. गेल्या आठवड्यात शेअर बाजारात धमाकेदार प्रवेश केल्यापासून या शेअरला गती मिळत होती. पण आता ही तेजी थांबली आहे. शुक्रवारीही त्यात घसरण झाली. अवघ्या एका आठवड्यात, हा शेअर त्याच्या उच्चांकावरून १८% नी घसरला आहे. दोन दिवसांत गुंतवणूकदारांचे ५० अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाले आहे. नेमकी का खळबळ पसरली आहे? जाणून घेऊयात.

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गेल्या दोन दिवसांपासून SpaceX चा शेअर सातत्याने घसरत आहे. १७ जून रोजी शेअर ५% नी घसरला. १८ जून रोजी, तो अंदाजे ३.५०% नी घसरून १८५ डॉलर्सवर बंद झाला. १८ जून रोजी, शेअर ६% पेक्षा जास्त घसरला. शुक्रवार, १९ जून रोजी, ‘जूनटीन्थ’ निमित्त अमेरिकन शेअर बाजार बंद होता.

मार्केट कॅपिटलमध्ये मोठी घट

SpaceX च्या शेअरची किंमत १६ जून रोजी २२५.६४ डॉलरवर पोहोचली होती. त्या दिवशी कंपनीचे बाजार भांडवल २.९४ ट्रिलियन डॉलर होते. गुरुवारी जेव्हा अमेरिकन शेअर बाजार बंद झाला, तेव्हा SpaceX चे बाजार भांडवल २.४४ ट्रिलियन डॉलर होते. याचा अर्थ असा की, या दोन दिवसांत कंपनीच्या बाजार भांडवलात ०.५० ट्रिलियन डॉलर किंवा ५० अब्ज डॉलरची घट झाली.

विक्रीला सुरुवात

SpaceX च्या बाजारातील प्रभावी पहिल्या आठवड्यानंतर ही घसरण झाली आहे, ज्या दरम्यान नॅसडॅकवर पदार्पण करताना कंपनीचे मूल्यांकन २ ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त झाले होते.पहिल्या दोन दिवसांत SpaceX च्या शेअर्समध्ये मोठी वाढ झाली, परंतु त्यानंतर गुंतवणूकदारांनी कंपनीच्या दीर्घकालीन शक्यता तिच्या सध्याच्या उच्च मूल्यांकनाशी जुळतात की नाही याचे पुनर्मूल्यांकन करण्यास सुरुवात केली, विशेषतः कंपनी AI उपक्रमांवर आपला खर्च वेगाने वाढवत असल्यामुळे. यामुळे काही गुंतवणूकदारांनी विक्री केली.

गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास कमी होतोय

बाजारातील आकडेवारीवरून असेही दिसून येते की खरेदीचा वेग मंदावत आहे. वांडा रिसर्चनुसार, किरकोळ गुंतवणूकदारांनी गेल्या तीन सत्रांमध्ये निव्वळ आधारावर ३०० दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीचे SpaceX चे शेअर्स खरेदी केले होते, परंतु गुरुवारी दुपारी २:०० वाजेपर्यंत ही निव्वळ खरेदी केवळ ९.१ दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत घसरली होती. कमी पब्लिक फ्लोट आणि अवाजवी मूल्यांकनामुळे सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये स्टॉकमध्ये लक्षणीय चढ-उतार होऊ शकतात, असा इशारा तज्ज्ञांनी आधीच दिला होता.

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Web Title: Elon musk spacex share crash 18 percent net worth loss marathi news

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Published On: Jun 20, 2026 | 07:15 PM

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