Trent Return: Noel Tata जाण्यापूर्वी ट्रेंट शेअरची कमाल, 1 लाख रुपयांचे केले 47 लाख; Zudio आणि Westside ने पालटला खेळ!

नोएल टाटा यांनी ३१ मार्च २०१४ रोजी ट्रेंटच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारली. तेव्हापासून कंपनीच्या शेअर्सनी गुंतवणूकदारांना श्रीमंत केले आहे. त्यावेळी एका शेअरची किंमत ₹६८.२९ होती. शुक्रवारी, स्टॉक ₹३२१७.२५ वर बंद झाला. तेव्हापासून स्टॉकने ४६००% परतावा दिला आहे. कंपनीचे बाजार भांडवल ३,४०३.९१ कोटी रुपयांवरून १,७१,५५४.१३ कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे.
गुंतवणूकदारांना किती फायदा झाला?
जर तुम्ही मार्च २०१४ मध्ये १ लाख रुपयांचे ट्रेंटचे शेअर्स खरेदी केले असते, तर आज त्यांचे मूल्य ४.७ लाख रुपये झाले असते. याचा अर्थ, तुम्ही १२ वर्षांत १ लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीवर ४.६ लाख रुपयांचा नफा कमावला असता.
सगळ्यांसाठी नियम सारखाच…’या’ अंतर्गत नियमामुळे Noel Tata नोव्हेंबरमध्ये सोडणार पद, काय आहे Tata Sons ची Policy?
कंपनी नफा कमावणारे यंत्र
AceEquity नुसार, २०१४ या आर्थिक वर्षात ट्रेंटला १८.७३ कोटी रुपयांचा निव्वळ तोटा झाला होता. पुढील वर्षी, कंपनीने १२९.४३ कोटी रुपयांचा नफा नोंदवून उल्लेखनीय पुनरागमन केले. तेव्हापासून कंपनीच्या आर्थिक कामगिरीत प्रचंड वाढ झाली आहे.
ट्रेंटची मोठी योजना
२०२३ मध्ये, ट्रेंटने पुढील काही वर्षांत आपला महसूल आणि नफा १० पटींनी वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले होते आणि कंपनी आपल्या नियोजित आराखड्याच्या खूप पुढे आहे. ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवालच्या मते, कंपनीच्या विस्ताराच्या योजना खालीलप्रमाणे आहेत: