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Trent Return: Noel Tata जाण्यापूर्वी ट्रेंट शेअरची कमाल, 1 लाख रुपयांचे केले 47 लाख; Zudio आणि Westside ने पालटला खेळ!

Updated On: Jun 27, 2026 | 06:47 PM IST
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सारांश

नोएल टाटा ट्रेंटच्या अध्यक्षपदावरून पायउतार होत आहेत. ते मार्च २०१४ मध्ये ट्रेंटमध्ये सामील झाले होते. त्यावेळी ट्रेंटच्या शेअरची किंमत सुमारे ६८ रुपये होती. आता ती सुमारे ३२१७ रुपये आहे

ट्रेंटच्या यशाची गाथा (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

ट्रेंटच्या यशाची गाथा (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

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विस्तार
  • नोएल टाटा लवकरच होणार ट्रेंटच्या अध्यक्षपदावरून पायउतार 
  • ट्रेंटची शेअर किंमत आता किती?
  • ट्रेंटच्या यशाची गाथा घ्या जाणून 
नोएल टाटा हे टाटा समूहाची रिटेल कंपनी असलेल्या ट्रेंटच्या अध्यक्षपदावरून निवृत्त होत आहेत. त्यांनी जाहीर केले आहे की, ट्रेंटची ७४ वी वार्षिक सभा (AGM) ही अध्यक्ष म्हणून त्यांची शेवटची सभा असेल. नोएल टाटा यांनी बंगळूरमधील एका दुकानापासून देशातील सर्वात मोठ्या फॅशन आणि लाइफस्टाइल कंपनीपर्यंत ट्रेंटचे रूपांतर केले. ट्रेंटचे झुडिओ (Zudio) आणि वेस्टसाइड (Westside) हे ब्रँड्स घरोघरी लोकप्रिय झाले आहेत. नोएल टाटा यांच्या नेतृत्वाखाली कंपनीने दमदार वाढ अनुभवली असून तिच्या शेअरच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे.

नोएल टाटा यांनी ३१ मार्च २०१४ रोजी ट्रेंटच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारली. तेव्हापासून कंपनीच्या शेअर्सनी गुंतवणूकदारांना श्रीमंत केले आहे. त्यावेळी एका शेअरची किंमत ₹६८.२९ होती. शुक्रवारी, स्टॉक ₹३२१७.२५ वर बंद झाला. तेव्हापासून स्टॉकने ४६००% परतावा दिला आहे. कंपनीचे बाजार भांडवल ३,४०३.९१ कोटी रुपयांवरून १,७१,५५४.१३ कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे.

गुंतवणूकदारांना किती फायदा झाला?

जर तुम्ही मार्च २०१४ मध्ये १ लाख रुपयांचे ट्रेंटचे शेअर्स खरेदी केले असते, तर आज त्यांचे मूल्य ४.७ लाख रुपये झाले असते. याचा अर्थ, तुम्ही १२ वर्षांत १ लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीवर ४.६ लाख रुपयांचा नफा कमावला असता.

सगळ्यांसाठी नियम सारखाच…’या’ अंतर्गत नियमामुळे Noel Tata नोव्हेंबरमध्ये सोडणार पद, काय आहे Tata Sons ची Policy?

कंपनी नफा कमावणारे यंत्र 

AceEquity नुसार, २०१४ या आर्थिक वर्षात ट्रेंटला १८.७३ कोटी रुपयांचा निव्वळ तोटा झाला होता. पुढील वर्षी, कंपनीने १२९.४३ कोटी रुपयांचा नफा नोंदवून उल्लेखनीय पुनरागमन केले. तेव्हापासून कंपनीच्या आर्थिक कामगिरीत प्रचंड वाढ झाली आहे.

  • कंपनीची विक्री ९ पटींनी वाढून २०,०७४.२१ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे
  • कंपनीचा निव्वळ नफा १३.२६ पटींनी वाढून १,७१७.४३ कोटी रुपये झाला आहे
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ट्रेंटची मोठी योजना

२०२३ मध्ये, ट्रेंटने पुढील काही वर्षांत आपला महसूल आणि नफा १० पटींनी वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले होते आणि कंपनी आपल्या नियोजित आराखड्याच्या खूप पुढे आहे. ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवालच्या मते, कंपनीच्या विस्ताराच्या योजना खालीलप्रमाणे आहेत:

  • वेस्टसाइडची सध्या ३०० दुकाने आहेत आणि ती ७०० पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे, ज्यामध्ये दरवर्षी ५० नवीन दुकाने उघडण्याचे लक्ष्य आहे
  • झुडिओची सध्याची दुकाने सुमारे ९६० वरून ५,००० पर्यंत वाढवण्याची एक मोठी योजना आहे, ज्यामध्ये दरवर्षी २००-२५० नवीन दुकाने उघडण्याचे लक्ष्य आहे
  • स्टारचीदेखील दरवर्षी २५-४० नवीन दुकाने उघडण्याची योजना आहे
याशिवाय कंपनी Samoh आणि Burnt Toast सारख्या नवीन फॉरमॅट्सवर देखील काम करत आहे आणि फुटवेअर, इनरवेअर, सौंदर्य प्रसाधने आणि लॅब-ग्रोन डायमंड्स (LGD) सारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये विस्तार करत आहे. मध्यम कालावधीत, वेस्टसाइड आणि जुडिओच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत प्रवेश करण्याची योजना आहे.

Web Title: Noel tata trent share success story multibagger share return rs 1 lakh turn into 47 lakhs before leaving company

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Published On: Jun 27, 2026 | 06:47 PM

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