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Gold Price: 3 दिवसांची तेजी संपुष्टात… करार झाल्यानंतर सोन्याचा दर धाडकन कोसळला; जाणून घ्या 24 कॅरेटचा दर

Updated On: Jun 18, 2026 | 10:36 AM IST
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सारांश

अमेरिका आणि इराणने फ्रान्समध्ये शांतता करारावर स्वाक्षरी केली. दरम्यान, फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर त्याच पातळीवर कायम ठेवले. त्याचवेळी, गुरुवारी सकाळी सोन्याच्या दरात लक्षणीय घसरण झाली.

सोन्याच्या किमतीत लक्षणीय घट (फोटो सौजन्य - iStock)

सोन्याच्या किमतीत लक्षणीय घट (फोटो सौजन्य - iStock)

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विस्तार
  • अमेरिका आणि इराण शांतता कराराचा परिणाम 
  • सोन्याचे भाव धाडकन कोसळले
  • काय आहे आजच्या सोन्याचांदीचा दर 
तीन महिन्यांहून अधिक काळ चाललेल्या संघर्षानंतर अमेरिका आणि इराण यांच्यात एक करार झाला आहे. दोन्ही देशांमधील शांतता कराराच्या बातमीनंतर, सोने आणि चांदीच्या किमती सलग तीन दिवस वाढल्या. तथापि, आज, दोन्ही मौल्यवान धातूंमध्ये पुन्हा घसरण होत आहे. कराराच्या बातमीनंतर शेअर बाजारात तेजी आली आणि बुधवारी सलग तिसऱ्या दिवशी तो वाढीसह बंद झाला. गुरुवारी सकाळी COMEX वर सोन्याची किंमत प्रति औंस ३५ डॉलरहून अधिक घसरून ४,३४५ डॉलर प्रति औंसवर स्थिरावली. त्याचप्रमाणे, चांदीची किंमत जवळपास एक डॉलरने घसरून ७० डॉलर प्रति औंस झाली.

सोन्याची किमतीत लक्षणीय घसरण 

सोमवारी (१५ जून) सकाळी अमेरिका आणि इराण यांच्यातील कराराच्या बातमीनंतर सोन्याच्या किमती वाढल्या. त्यानंतर, त्या सलग दोन दिवस वाढल्या. तथापि, आज, गुरुवारी सकाळी, सलग चौथ्या दिवशी त्यात लक्षणीय घसरण होत आहे. फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर अपरिवर्तित ठेवल्यामुळे आज बाजारात घसरण दिसून येत आहे. अलीकडेच, जेव्हा अमेरिकेच्या रोजगार बाजाराची आकडेवारी जाहीर झाली, तेव्हा सोने आणि चांदी या दोन्हींमध्ये मोठी घसरण झाली, ज्यात सोन्याची किंमत ४,१०० डॉलर प्रति औंसपर्यंत घसरली. आंतरराष्ट्रीय किमतींमधील चढ-उताराचा परिणाम देशांतर्गत बाजारात जाणवतो.

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जानेवारी महिन्यात सोने आणि चांदीचे दर विक्रमी पातळीवर 

या वर्षाच्या सुरुवातीला सोन्याने आतापर्यंतची विक्रमी पातळी गाठली होती. त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचा भाव प्रति औंस जवळपास ५,६०० डॉलरपर्यंत वाढला होता. भारतीय बाजारातही सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १.९२ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचला होता. आता, अलीकडेच तो प्रति औंस ४,१०० डॉलरपर्यंत घसरला होता. याशिवाय, जानेवारी महिन्यात चांदीचे भावही प्रति किलो ४ लाख रुपयांपेक्षा जास्त वाढले होते.

सोने आणि चांदीच्या भावात सलग तिसऱ्या दिवशी वाढ

आंतरराष्ट्रीय किमतींमधील वाढ देशांतर्गत बाजारातही दिसून येत आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनने (IBJA) जाहीर केलेल्या दरांनुसार, बुधवारी संध्याकाळी सोने आणि चांदीचे भाव वाढीसह बंद झाले. IBJA दिवसातून दोनदा, दुपारी १२ वाजता आणि सायंकाळी ५ वाजता दर जाहीर करते. https://ibjarates.com/ नुसार, बुधवारी संध्याकाळी २४-कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम ₹१५०,१४८ वर पोहोचला. याव्यतिरिक्त, २३-कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम ₹१४९,५४७, २२-कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम ₹१३७,५३६ आणि १८-कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम ₹११२,६११ वर पोहोचला. चांदीचा भाव प्रति किलोग्रॅम ₹२४७,६८८ वर पोहोचला.

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आधारभूत आयात दरात बदल

यापूर्वी, सरकारने सोने आणि चांदीच्या आधारभूत आयात दरात वाढ केली होती. सीबीआयसीने (CBIC) जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, सोन्याच्या आधारभूत आयात दरात प्रति १० ग्रॅम ₹५ ने वाढ करण्यात आली असून, त्याचा नवीन दर प्रति १० ग्रॅम ₹१,३४८ झाला आहे. दरम्यान, चांदीचा मूळ आयात दर प्रति किलोग्राम ८३ रुपयांनी वाढवून २,१७५ रुपये प्रति किलोग्राम करण्यात आला आहे. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, यापूर्वी सरकारने देशाचा परकीय चलन साठा मजबूत करण्याच्या उद्देशाने सोने आणि चांदीच्या आयातीवरील सीमा शुल्कातही वाढ केली होती.

Web Title: Gold silver price rate today fall first time after america iran deal sign check 24k rating

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Published On: Jun 18, 2026 | 10:36 AM

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