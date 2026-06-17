Todays Gold-Silver Price: सोनं-चांदी झालं स्वस्त! खरेदीपूर्वी तपासा तुमच्या शहरातील नवीन दर

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भारतात 16 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,154 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,891 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,366 रुपये होता. भारतात 16 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,910 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,51,540 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,660 रुपये होता. भारतात 16 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 265.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,65,100 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,890 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,51,510 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,670 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,770 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,51,390 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,550 रुपये आहे. चेन्नईमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,590 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,370 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,890 रुपये आहे.
मे महिन्यात भारतात सोन्याची आयात वार्षिक तुलनेत ३४ टक्क्यांनी वाढून ३.४१ अब्ज डॉलर झाली. तर याच कालावधीत चांदीच्या आयातीत तब्बल ८६.६५ टक्क्यांची घट झाली. सरकारने १३ मे पासून मौल्यवान धातूंवरील आयात शुल्क ६ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहे. वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षीच्या मे महिन्यातील ५६६.२ कोटी डॉलरच्या तुलनेत या कालावधीत चांदीची आयात घटून ७५.५ कोटी डॉलर झाली आहे.
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सोन्याच्या आयातीतील वाढीमुळे देशाची व्यापार तूट मे महिन्यात २८.२१ अब्ज डॉलरपर्यंत वाढली. राष्ट्रीय राजधानीत सोन्याचे दर (सर्व करांसहित) प्रति १० ग्रॅम सुमारे १,६०,००० रुपये, तर चांदीचे दर प्रति किलोग्रॅम सुमारे २,६०,००० रुपये राहिले आहेत. जवळपास ४० टक्के वाटा असलेला स्वित्झर्लंड हा सोन्याच्या आयातीचा सर्वांत मोठा स्रोत आहे. त्यानंतर संयुक्त अरब अमिराती (१६ टक्क्यांहून अधिक) आणि दक्षिण आफ्रिका (सुमारे १० टक्के) यांचा क्रमांक लागतो. मे महिन्यात स्वित्झर्लंडमधून होणारी सोन्याची आयात ५७.७३ टक्क्यांनी घटली, तर आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या दोन महिन्यांत ही घट २०.३४ टक्के होती.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|दिल्ली
|₹1,38,890
|₹1,51,510
|₹1,13,670
|चंदीगड
|₹1,38,890
|₹1,51,510
|₹1,13,670
|लखनौ
|₹1,38,890
|₹1,51,510
|₹1,13,670
|जयपूर
|₹1,38,890
|₹1,51,510
|₹1,13,670
|नाशिक
|₹1,38,770
|₹1,51,390
|₹1,13,550
|सुरत
|₹1,38,790
|₹1,51,410
|₹1,13,570
|चेन्नई
|₹1,40,590
|₹1,53,370
|₹1,17,890
|मुंबई
|₹1,38,740
|₹1,51,360
|₹1,13,520
|पुणे
|₹1,38,740
|₹1,51,360
|₹1,13,520
|केरळ
|₹1,38,740
|₹1,51,360
|₹1,13,520
|कोलकाता
|₹1,38,740
|₹1,51,360
|₹1,13,520
|नागपूर
|₹1,38,740
|₹1,51,360
|₹1,13,520
|बंगळुरु
|₹1,38,740
|₹1,51,360
|₹1,13,520
|हैद्राबाद
|₹1,38,740
|₹1,51,360
|₹1,13,520