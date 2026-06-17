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Todays Gold-Silver Price: सोनं-चांदी झालं स्वस्त! खरेदीपूर्वी तपासा तुमच्या शहरातील नवीन दर

Updated On: Jun 17, 2026 | 07:50 AM IST
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सारांश

Today's Gold Rate: देशातील सराफा बाजारातून खरेदीदारांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. 17 जून रोजी सोन्या-चांदीच्या दरात किंचित घसरण नोंदवली गेली असून, दुसरीकडे देशातील सोन्याच्या आयातीत मोठी वाढ झाल्याचे आकडे समोर आले आहेत.

Todays Gold-Silver Price: सोनं-चांदी झालं स्वस्त! खरेदीपूर्वी तपासा तुमच्या शहरातील नवीन दर

Todays Gold-Silver Price: सोनं-चांदी झालं स्वस्त! खरेदीपूर्वी तपासा तुमच्या शहरातील नवीन दर

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विस्तार
  • 17 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1,51,360 रुपये प्रति 10 ग्रॅम तर चांदीचा दर 2,64,900 रुपये प्रति किलोवर आला आहे.
  • मागील दिवसाच्या तुलनेत सोन्या-चांदीच्या दरात किंचित घसरण झाल्याने खरेदीदारांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
  • मे महिन्यात भारताची सोन्याची आयात वार्षिक आधारावर 34 टक्क्यांनी वाढली, तर चांदीच्या आयातीत 86.65 टक्क्यांची मोठी घट झाली आहे.
Gold Rate Today: भारतात 17 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,136 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,874 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,352 रुपये आहे. भारतात 17 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,740 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,51,360 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,520 रुपये आहे. भारतात 17 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 264.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,64,900 रुपये आहे.

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भारतात 16 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,154 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,891 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,366 रुपये होता. भारतात 16 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,910 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,51,540 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,660 रुपये होता. भारतात 16 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 265.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,65,100 रुपये होता.  (फोटो सौजन्य – AI Created) 

दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,890 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,51,510 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,670 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,770 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,51,390 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,550 रुपये आहे. चेन्नईमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,590 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,370 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,890 रुपये आहे.

मे महिन्यात भारतात सोन्याची आयात वार्षिक तुलनेत ३४ टक्क्यांनी वाढून ३.४१ अब्ज डॉलर झाली. तर याच कालावधीत चांदीच्या आयातीत तब्बल ८६.६५ टक्क्यांची घट झाली. सरकारने १३ मे पासून मौल्यवान धातूंवरील आयात शुल्क ६ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहे. वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षीच्या मे महिन्यातील ५६६.२ कोटी डॉलरच्या तुलनेत या कालावधीत चांदीची आयात घटून ७५.५ कोटी डॉलर झाली आहे.

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सोन्याच्या आयातीतील वाढीमुळे देशाची व्यापार तूट मे महिन्यात २८.२१ अब्ज डॉलरपर्यंत वाढली. राष्ट्रीय राजधानीत सोन्याचे दर (सर्व करांसहित) प्रति १० ग्रॅम सुमारे १,६०,००० रुपये, तर चांदीचे दर प्रति किलोग्रॅम सुमारे २,६०,००० रुपये राहिले आहेत. जवळपास ४० टक्के वाटा असलेला स्वित्झर्लंड हा सोन्याच्या आयातीचा सर्वांत मोठा स्रोत आहे. त्यानंतर संयुक्त अरब अमिराती (१६ टक्क्यांहून अधिक) आणि दक्षिण आफ्रिका (सुमारे १० टक्के) यांचा क्रमांक लागतो. मे महिन्यात स्वित्झर्लंडमधून होणारी सोन्याची आयात ५७.७३ टक्क्यांनी घटली, तर आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या दोन महिन्यांत ही घट २०.३४ टक्के होती.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
दिल्ली ₹1,38,890 ₹1,51,510 ₹1,13,670
चंदीगड ₹1,38,890 ₹1,51,510 ₹1,13,670
लखनौ ₹1,38,890 ₹1,51,510 ₹1,13,670
जयपूर ₹1,38,890 ₹1,51,510 ₹1,13,670
नाशिक ₹1,38,770 ₹1,51,390 ₹1,13,550
सुरत ₹1,38,790 ₹1,51,410 ₹1,13,570
चेन्नई ₹1,40,590 ₹1,53,370 ₹1,17,890
मुंबई ₹1,38,740 ₹1,51,360 ₹1,13,520
पुणे ₹1,38,740 ₹1,51,360 ₹1,13,520
केरळ ₹1,38,740 ₹1,51,360 ₹1,13,520
कोलकाता ₹1,38,740 ₹1,51,360 ₹1,13,520
नागपूर ₹1,38,740 ₹1,51,360 ₹1,13,520
बंगळुरु ₹1,38,740 ₹1,51,360 ₹1,13,520
हैद्राबाद ₹1,38,740 ₹1,51,360 ₹1,13,520

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold and silver rate falls in india at 17 june 2026 gold and silver rate latest updates

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Published On: Jun 17, 2026 | 07:50 AM

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