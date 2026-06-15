Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीच्या दरात किंचीत घसरण! आता 24 कॅरेटसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

Gold Rate : सोन्याचे दर आणखी कोसळतील? आतापर्यंत 25 टक्क्यांची घसरण… तज्ज्ञांनी काय दिला सल्ला?
भारतात 14 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,908 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,665 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,181 रुपये होता. भारतात 14 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,650 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,080 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,11,810 रुपये होता. भारतात 14 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 260 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,60,000 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,790 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,220 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,11,950 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,590 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,51,190 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,090 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,670 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,100 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,11,830 रुपये आहे.
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गेल्या काही दिवसांपासून देशातील विविध शहरात सतत सोन्याच्या दरात चढउतार पाहायला मिळत आहे. सोन्याच्या वाढत्या दरांमुळे नागरिक चिंतेत आहेत. कारण सतत सोन्याचे दर वाढल्याने दागिन्यांची खरेदी करणं अत्यंत कठीण होत आहे. केवळ सोन्याचेच नाही तर चांदीच्या दरात देखील गेल्या आठवड्यात चढउतार झाल्याचे पाहायला मिळाले होते. गेल्या आठवड्याच्या सुरुवातीला चांदीचा भाव प्रति किलोग्रॅम 2,64,900 रुपये होता. तर आठवड्याच्या अखेरीस चांदीचा भाव प्रति किलोग्रॅम 2,60,100 रुपये होता. त्यामुळे दरांमध्ये सतत बदल होत आहेत.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|चेन्नई
|₹1,38,590
|₹1,51,190
|₹1,16,090
|नाशिक
|₹1,36,670
|₹1,49,100
|₹1,11,830
|सुरत
|₹1,36,690
|₹1,49,120
|₹1,11,850
|मुंबई
|₹1,36,640
|₹1,49,070
|₹1,11,800
|पुणे
|₹1,36,640
|₹1,49,070
|₹1,11,800
|केरळ
|₹1,36,640
|₹1,49,070
|₹1,11,800
|कोलकाता
|₹1,36,640
|₹1,49,070
|₹1,11,800
|नागपूर
|₹1,36,640
|₹1,49,070
|₹1,11,800
|हैद्राबाद
|₹1,36,640
|₹1,49,070
|₹1,11,800
|बंगळुरु
|₹1,36,640
|₹1,49,070
|₹1,11,800
|दिल्ली
|₹1,36,790
|₹1,49,220
|₹1,11,950
|चंदीगड
|₹1,36,790
|₹1,49,220
|₹1,11,950
|लखनौ
|₹1,36,790
|₹1,49,220
|₹1,11,950
|जयपूर
|₹1,36,790
|₹1,49,220
|₹1,11,950