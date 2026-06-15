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Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीच्या दरात किंचीत घसरण! आता 24 कॅरेटसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

Updated On: Jun 15, 2026 | 08:00 AM IST
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सारांश

Today's Gold Rate: भारतात आज विविध शहरात सोन्याच्या दरात किंचीत घसरण झाली आहे. तसेच चांदीचे भाव देखील घसरले आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना काहिसा दिलासा मिळाला आहे. मात्र अजूनही भारतातील अनेक शहरांत सोन्याच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत.

Todays Gold-Silver Price: सोन्या - चांदीच्या दरात किंचीत घसरण! आता 24 कॅरेटसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

Todays Gold-Silver Price: सोन्या - चांदीच्या दरात किंचीत घसरण! आता 24 कॅरेटसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

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विस्तार
  • 15 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1,49,070 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर पोहोचला असून मागील दिवसाच्या तुलनेत किरकोळ घसरण नोंदवली गेली आहे.
  • चांदीचा भाव प्रति किलो 2,59,900 रुपये झाला असून गेल्या आठवड्याभरात दरांमध्ये मोठे चढउतार पाहायला मिळाले आहेत.
  • दिल्ली, चेन्नई आणि नाशिकसह प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याचे दर उच्च पातळीवर कायम असल्याने दागिने खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची चिंता वाढली आहे.
Gold Rate Today: भारतात 15 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,907 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,664 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,180 रुपये आहे. भारतात 15 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,640 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,070 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,11,800 रुपये आहे. भारतात 15 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 259.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,59,900 रुपये आहे.

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भारतात 14 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,908 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,665 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,181 रुपये होता. भारतात 14 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,650 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,080 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,11,810 रुपये होता. भारतात 14 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 260 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,60,000 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)

दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,790 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,220 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,11,950 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,590 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,51,190 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,090 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,670 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,100 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,11,830 रुपये आहे.

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गेल्या काही दिवसांपासून देशातील विविध शहरात सतत सोन्याच्या दरात चढउतार पाहायला मिळत आहे. सोन्याच्या वाढत्या दरांमुळे नागरिक चिंतेत आहेत. कारण सतत सोन्याचे दर वाढल्याने दागिन्यांची खरेदी करणं अत्यंत कठीण होत आहे. केवळ सोन्याचेच नाही तर चांदीच्या दरात देखील गेल्या आठवड्यात चढउतार झाल्याचे पाहायला मिळाले होते. गेल्या आठवड्याच्या सुरुवातीला चांदीचा भाव प्रति किलोग्रॅम 2,64,900 रुपये होता. तर आठवड्याच्या अखेरीस चांदीचा भाव प्रति किलोग्रॅम 2,60,100 रुपये होता. त्यामुळे दरांमध्ये सतत बदल होत आहेत.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
चेन्नई ₹1,38,590 ₹1,51,190 ₹1,16,090
नाशिक ₹1,36,670 ₹1,49,100 ₹1,11,830
सुरत ₹1,36,690 ₹1,49,120 ₹1,11,850
मुंबई ₹1,36,640 ₹1,49,070 ₹1,11,800
पुणे ₹1,36,640 ₹1,49,070 ₹1,11,800
केरळ ₹1,36,640 ₹1,49,070 ₹1,11,800
कोलकाता ₹1,36,640 ₹1,49,070 ₹1,11,800
नागपूर ₹1,36,640 ₹1,49,070 ₹1,11,800
हैद्राबाद ₹1,36,640 ₹1,49,070 ₹1,11,800
बंगळुरु ₹1,36,640 ₹1,49,070 ₹1,11,800
दिल्ली ₹1,36,790 ₹1,49,220 ₹1,11,950
चंदीगड ₹1,36,790 ₹1,49,220 ₹1,11,950
लखनौ ₹1,36,790 ₹1,49,220 ₹1,11,950
जयपूर ₹1,36,790 ₹1,49,220 ₹1,11,950

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold and silver rate falls lightly in indian cities at 15 june 2026 gold and silver rate news in marathi

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Published On: Jun 15, 2026 | 08:00 AM

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