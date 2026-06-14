Gold Rate : सोन्याचे दर आणखी कोसळतील? आतापर्यंत 25 टक्क्यांची घसरण… तज्ज्ञांनी काय दिला सल्ला?

आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याची किंमत आतापर्यंतच्या उच्चांकावरून २५ टक्क्यांनी घसरली आहे. दहा वर्षांपूर्वी, जानेवारी महिन्यात सोन्याने प्रति औंस ५,५९५ डॉलर्सचा विक्रमी उच्चांक गाठला होता. या आठवड्याच्या अखेरीस देशांतर्गत आणि परदेशात सोन्याच्या दरात किंचित वाढ दिसून आली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात किंचित वाढ होऊन भाव प्रति औंस ४,२२२ डॉलर्सवर बंद झाला. MCX या कमोडिटी एक्सचेंजवरही भाव १.१७ टक्क्यांनी वाढून प्रति १० ग्रॅम १,५०,६७५ रुपयांवर बंद झाला. तथापि, बाजार तज्ज्ञांच्या मते, आणखी वाढ होण्याची शक्यता कमी असून भावात आणखी घसरण होऊ शकते.
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मनीकंट्रोलच्या अहवालानुसार, स्टेट स्ट्रीट इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंटचे कमोडिटी विश्लेषक आकाश दोशी म्हणतात की, यूएस फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदर वाढीची अपेक्षा आणि डॉलरचे मजबूत होणे यामुळे सोन्याच्या किमतींवर आणखी दबाव येऊ शकतो. त्यांच्या मते, पश्चिम आशियातील तणाव पूर्णपणे संपुष्टात आल्यावर आणि कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल ८० डॉलर्सपर्यंत खाली आल्यावरच सोन्याच्या दरात वाढ अपेक्षित आहे.
ब्रोकरेज फर्म यूबीएसच्या मते, अल्प कालावधीत आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याची किंमत प्रति औंस ३,८५०-४,००० डॉलरपर्यंत घसरू शकते. जर अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेने व्याजदर वाढवले, तर सोन्यावर दबाव येईल. तज्ज्ञांच्या मते, महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी फेडरल रिझर्व्ह यावर्षी व्याजदर वाढवू शकते. दरम्यान, डॉलर निर्देशांकाच्या मजबुतीचाही सोन्यावर परिणाम होत आहे. मजबूत डॉलरमुळे इतर चलनांमध्ये सोने खरेदी करणे महाग होते, ज्यामुळे सोन्याची मागणी कमी होते.
मध्यवर्ती बँकांच्या सोन्याच्या खरेदीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून सोन्याच्या किमतींमध्ये मध्यवर्ती बँकांच्या खरेदीने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. यूबीएसच्या अंदाजानुसार, मध्यवर्ती बँकांकडून ७५०-१,००० टन सोन्याची खरेदी होऊ शकते. जर सोन्याची किंमत प्रति औंस ३,८५०-४,००० डॉलरच्या पातळीवर पोहोचली, तर ही खरेदीची एक चांगली संधी असू शकते.
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