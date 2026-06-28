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Home Loan : EMI मुळे खिशावर ताण येतोय? घर खरेदीपूर्वी ‘या’ चुका टाळाच, नाहीतर बसेल मोठा आर्थिक फटका

Updated On: Jun 28, 2026 | 08:34 PM IST
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सारांश

Home Loan Mistakes to Avoid: घर ईएमआयवर खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर गृहकर्ज घेताना होणाऱ्या या चुका टाळा. अन्यथा तुम्हाला लाखो रुपयांचा फटका बसू शकतो.

photo- yandex
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विस्तार
  • EMI मुळे खिशावर ताण येतोय?
  • घर खरेदीपूर्वी या चुका टाळाच
  • नाहीतर बसेल मोठा आर्थिक फटका
गृहकर्ज (Home Loan) ही एक मोठी आर्थिक जबाबदारी आहे. या प्रक्रियेदरम्यान झालेली एक छोटीशी चूकसुद्धा कालांतराने कर्जाचा एकूण खर्च लक्षणीयरीत्या वाढवू शकते. घाईमुळे किंवा स्वप्नातील घर खरेदी करण्याबद्दलच्या अपूर्ण माहितीमुळे, लोक अनेकदा अशा चुका करतात ज्याची किंमत त्यांना आयुष्यभर मोठ्या हप्त्यांच्या (EMIs) आणि अतिरिक्त खर्चाच्या रूपात मोजावी लागू शकते. ईएमआयवर घर खरेदी करताना कोणती खबरदारी घ्यावी, जाणून घ्या.

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फक्त व्याजदर पाहूनच बँक निवडता का?

बहुतेक लोक केवळ सर्वात कमी व्याजदराच्या आधारावर गृहकर्ज निवडतात, पण हे योग्य नाही. उदाहरणार्थ, एखादी बँक ०.२५ टक्के कमी व्याजदर देते, पण जर तिचे प्रक्रिया शुल्क २५,००० ते ४०,००० रुपयांनी जास्त असेल, तर कमी व्याजदरामुळे मिळणारे सर्व फायदे नाहीसे होतात. म्हणून, नेहमी एकूण खर्चाची तुलना करा, ज्यामध्ये व्याज, प्रक्रिया शुल्क, कायदेशीर शुल्क आणि विमा हप्ते यांचा समावेश असतो.

ईएमआय कमी ठेवण्यासाठी जास्त कालावधी निवडणे

कर्ज परतफेडीचा कालावधी जितका जास्त असेल, तितका तुमचा मासिक हप्ता (EMI) कमी असतो, पण एकूण व्याजाचा बोजा मात्र जास्त असतो. उदाहरणार्थ, ८.५% व्याजावर ४५ लाख रुपयांच्या कर्जाचा कालावधी १५ वर्षांवरून २० वर्षांपर्यंत वाढवल्यास, हप्ता अंदाजे ५,२०० रुपयांनी कमी होईल, पण तुम्हाला एकूण व्याजापोटी अंदाजे १४ लाख रुपये जास्त द्यावे लागतील. गृहकर्ज EMI कॅल्क्युलेटरचा वापर करा आणि असा कालावधी निवडण्याचा प्रयत्न करा, ज्यामुळे तुमच्या खिशाला झळ बसणार नाही आणि व्याजाचीही बचत होईल.

घर शोधण्यापूर्वी तुमच्या कर्ज पात्रतेची तपासणी करा

अनेक खरेदीदार आधी मालमत्ता निश्चित करतात आणि किंमत ठरल्यानंतर कर्जासाठी अर्ज करतात. जर बँकेने अपेक्षेपेक्षा कमी कर्जाची रक्कम मंजूर केली, तर खरेदीदारावर आर्थिक दबाव येतो किंवा व्यवहार रद्द होण्याचीही शक्यता असते. त्यामुळे, घराचा शोध सुरू करण्यापूर्वी, तुमच्या उत्पन्नानुसार तुम्हाला किती कर्ज मिळू शकते हे ठरवण्यासाठी गृहकर्ज पात्रता कॅल्क्युलेटरचा वापर करा.

RERA नोंदणी तपासा

बँका केवळ आपला धोका (मालकी आणि बांधकामाचा दर्जा) कमी करण्यासाठी मालमत्तेची तपासणी करतात. अनेक खरेदीदारांना असे वाटते की एकदा बँकेने कर्ज दिले की मालमत्ता पूर्णपणे सुरक्षित होते, जे चुकीचे आहे. कायदेशीर वाद, मालकीचा इतिहास किंवा अनधिकृत बांधकाम यांसारख्या समस्या नंतर उद्भवू शकतात. मालमत्तेच्या मालकी हक्काची स्वतंत्र कायदेशीर पडताळणी करून घ्या आणि बांधकाम सुरू असलेल्या प्रकल्पाची RERA नोंदणी झाली आहे याची खात्री करा.

डाउन पेमेंट व्यतिरिक्त, इतर खर्चांची तयारी

घर खरेदी करताना डाउन पेमेंट हा एकमेव मोठा खर्च नसतो. मालमत्तेच्या किमतीच्या चार ते आठ टक्के रक्कम स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणीसाठी जाते. ही रक्कम रोख भरावी लागते. जर तुम्ही ७० लाख रुपयांचे घर खरेदी करत असाल, तर केवळ स्टॅम्प ड्युटीसाठीच ३.५ ते ५.५ लाख रुपये लागू शकतात. याव्यतिरिक्त, प्रक्रिया शुल्क, जीएसटी, कायदेशीर पडताळणी आणि अंतर्गत सजावटीच्या खर्चासाठी अतिरिक्त ४ ते ७ लाख रुपयांचा अंदाजपत्रक तयार ठेवा.

फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेटपैकी काय निवडावे ?

कर्ज करारावर सही करण्यापूर्वी, फिक्स्ड और फ्लोटिंग व्याजदरांमधील फरक समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. फिक्स्ड दराचे हप्ते (EMI) संपूर्ण कालावधीत सारखेच राहतात, तर फ्लोटिंग दराचे हप्ते बाजारातील परिस्थितीनुसार कमी-जास्त होतात. याव्यतिरिक्त, कर्ज मिळाल्यानंतरही त्याकडे दुर्लक्ष करू नका. दोन वर्षांनंतर, जर तुमचा क्रेडिट स्कोअर सुधारला असेल, तर तुमच्या बँकेकडे व्याजदरात कपात करण्याची विनंती करा आणि जर तुम्हाला बोनस किंवा अतिरिक्त निधी मिळाला असेल, तर कर्जाची अंशतः परतफेड करा.

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Web Title: Home loan emi mistakes home buying tips rera check finance guide

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Published On: Jun 28, 2026 | 08:34 PM

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