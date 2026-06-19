मुकेश अंबानींच्या Jio मध्ये गुंतवणूक करण्याची सुवर्णसंधी; 27 कोटी शेअर्स बाजारात येणार, पाहा डिटेल्स

Reliance Jio च्या आयपीओबाबत एक मोठी बातमी आहे. जिओ प्लॅटफॉर्म्सच्या संचालक मंडळाने जिओच्या मसुद्याला मंजुरी दिली असून, हा मसुदा आज सेबीकडे दाखल केला. या आयपीओद्वारे २७ कोटी नवीन शेअर्स जारी केले जातील, परंतु गुंतवणूकदारांना तारीख आणि प्राईस बँडसाठी थोडा वेळ थांबावे लागेल.
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गुंतवणूकदार Jioच्या IPO बद्दल खूप उत्सुक आहेत, परंतु अधिकृत तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही. प्रक्रिया नुकतीच सुरू झाली असून, अनेक आवश्यक मंजुऱ्या अद्याप प्रलंबित आहेत. त्यामुळे, तुम्हाला थोडा वेळ थांबावे लागेल. सध्या तरी, आज मसुदा दाखल केला जात आहे.
हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की DRHP दाखल केल्यानंतर, सर्वप्रथम SEBI ची मंजुरी घेतली जाते आणि त्यानंतर उर्वरित प्रक्रिया पूर्ण केल्या जातात. साधारणपणे, मोठ्या IPO ना ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी २ ते ३ महिने लागतात. या वेळेनंतरच IPO कधी सुरू होईल हे कळते.
प्रति शेअर किंमत किंवा प्राइस बँड अद्याप निश्चित झालेला नाही. शिवाय, गुंतवणूकदारांना किती शेअर्स मिळतील हे देखील अज्ञात आहे, म्हणजेच गुंतवणुकीच्या सर्व महत्त्वाच्या तपशिलांची अद्याप प्रतीक्षा आहे.
ज्यांच्याकडे आधीपासूनच रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे शेअर्स आहेत, त्यांना या आयपीओचा फायदा होईल. जुन्या गुंतवणूकदारांना भागधारक श्रेणीमध्ये एक वेगळा कोटा मिळू शकतो.
एकंदरीत, Jio चा IPO भारतीय शेअर बाजारातील सर्वात मोठ्या घटनांपैकी एक मानला जात आहे. तथापि, सध्याची परिस्थिती अशी आहे की तारीख, किंमत किंवा अटी यांपैकी काहीही स्पष्ट नाही. सर्व काही सेबीच्या मंजुरीवर आणि पुढील प्रक्रियेवर अवलंबून आहे.
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रिलायन्सचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांनी गेल्या वर्षी कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (AGM) घोषणा केली होती की ते २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत जिओचा IPO आणतील. पण सध्याची परिस्थिती पाहता त्यांनी केलेलं विधान शक्य होणं कठीण आहे. हे वर्ष रिलायन्ससाठी कठीण गेले आहे. पश्चिम आशियातील सध्याच्या संकटामुळे कंपनीच्या मुख्य रिफायनिंग व्यवसायावर परिणाम झाला आहे. यावर्षी रिलायन्सच्या मूल्यांकनात अंदाजे १५% घट झाली आहे. मार्चमध्ये संपलेल्या तिमाहीत कंपनीच्या निव्वळ नफ्यात १३% घट झाली. त्यामुळे कंपनीसाठी हा काळ थोडा कठीण स्वरुपाचा राहिला आहे.