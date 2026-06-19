आता Power सेक्टरमध्ये मुकेश अंबानींची एन्ट्री! AGM मध्ये केला मोठ्या प्लॅनचा खुलासा

रिलायन्स इंडस्ट्रीज (RIL) ऊर्जा क्षेत्रात मोठी झेप घेण्यासाठी सज्ज झाली आहे. कंपनीचे सीएमडी मुकेश अंबानी यांनी RIL च्या ४९ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत याचे संकेत दिले. २००५ मध्ये धीरूभाई अंबानींच्या साम्राज्याच्या विभागणीनंतर, ऊर्जा आणि दूरसंचार क्षेत्रे अनिल अंबानींकडे आली. नंतर, मुकेश अंबानींनीही दूरसंचार क्षेत्रात प्रवेश केला. त्यांच्या जिओ कंपनीच्या प्रवेशाने संपूर्ण दूरसंचार क्षेत्राला हादरवून सोडले होते. आता, ऊर्जा क्षेत्रासाठीही त्यांच्याकडून अशाच अपेक्षा ठेवल्या जातील.
मुकेश अंबानींनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ऊर्जा क्षेत्रासाठीच्या आपल्या संपूर्ण योजना उघड केल्या. ते म्हणाले, “आता मी रिलायन्सच्या अशा एका व्यवसाय क्षेत्राकडे वळत आहे, जे सर्वात जुने आणि सर्वात नवीन दोन्ही आहे. ऊर्जा हा सभ्यतेचा मूलभूत पाया आहे, जो मानवतेच्या प्रगतीला चालना देतो.” ते म्हणाले, “जामनगरमध्ये स्थापनेपासूनच, रिलायन्स भारताला ऊर्जा क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. माझा विश्वास आहे की भारत ‘ऊर्जा महाचक्राच्या’ उंबरठ्यावर आहे, जिथे पुढील दशकात सर्व क्षेत्रांमध्ये ऊर्जेची मागणी झपाट्याने वाढेल.”
मुकेश अंबानी म्हणाले की, भारत अजूनही आपल्या ऊर्जेच्या ७०% पेक्षा जास्त गरजांसाठी बाह्य स्रोतांवर अवलंबून आहे. हे केवळ महागच नाही, तर यामुळे भारत भू-राजकीय अस्थिरतेच्या धोक्यातही येतो. त्यांच्या मते, हे दीर्घकाळात शाश्वत नाही हे स्पष्ट आहे. ते म्हणाले, “भारताचे भविष्य कधीही ऊर्जेच्या तुटवड्याला किंवा असुरक्षिततेला बळी पडणार नाही, हे सुनिश्चित करणे आम्ही आमचे कर्तव्य मानतो.”
रिलायन्स भारताचे ऊर्जा स्रोत शक्य त्या सर्व मार्गांनी वाढवण्यासाठी सर्वात व्यापक, एकात्मिक आणि भविष्यवेधी योजनेवर काम करत आहे. यामध्ये सौर, बॅटरी, पवन ऊर्जा, हायड्रोजन, भूमिगत कोळसा वायूकरण (UCG), संकुचित बायोगॅस (CBG) आणि जैवऊर्जा यांचा समावेश आहे.
भारताने आपल्या ऊर्जेची जवळपास सर्व गरज सर्वाधिक मुबलक, किफायतशीर आणि पर्यावरणपूरक पद्धतीने पूर्ण करावी, हे सुनिश्चित करणे हा याचा एकमेव उद्देश आहे. ते म्हणाले, “माझा विश्वास आहे की पंतप्रधानांच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ उपक्रमासाठी हे सर्वात योग्य योगदान असेल. मुबलक हरित ऊर्जा भारताला हरित एआय, हरित रसायने आणि साहित्य, हरित इंधन, हरित रोजगार आणि हरित निर्यातीमध्ये अग्रणी बनण्यास मदत करेल.”
रिलायन्सच्या ऊर्जा व्यवसायाचे नेतृत्व करणारे अनंत एम. अंबानी यांनी कंपनीच्या नवीन ऊर्जा व्यवसायाला रिलायन्सच्या पुढील मोठ्या विकासाच्या प्रवासाचा एक महत्त्वाचा भाग असल्याचे म्हटले आहे. कंपनीच्या ४९ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत त्यांनी सांगितले की, नवीन ऊर्जा व्यवसाय २०२६-२७ या आर्थिक वर्षापासून रिलायन्सच्या आर्थिक कामगिरीमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देण्यास सुरुवात करेल. सौर मॉड्यूल्समधून व्यावसायिक महसूल या वर्षी सुरू होईल आणि बॅटरी कारखाना देखील याच वर्षी कार्यान्वित केला जाईल. अनंत अंबानी म्हणाले, “२०२६-२७ या आर्थिक वर्षापासून नवीन ऊर्जा रिलायन्सच्या आर्थिक कामगिरीमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देण्यास सुरुवात करेल. सौर मॉड्यूल्समधून मिळणारा व्यावसायिक महसूल या वर्षापासून सुरू होईल.” “बॅटरी फॅक्टरी या वर्षी कार्यान्वित केली जाईल. आणि सॅमसंग सी अँड टी करार हे केवळ एक आश्वासन नसून, तो एक स्वाक्षरित करार आहे.”