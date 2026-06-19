Petrol-Diesel Price: मग पेट्रोल-डिझेल मिळेल स्वस्त… ‘या’ 7 पद्धतींचा वापर करा आणि तुमचे पैसे वाचवा

Petrol-Diesel Saving Tips: अलीकडे पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात बरीच वाढ झाली आहे. ज्यांच्या रोजच्या वापरात स्वतःच्या वाहन आहे त्यांचे तर बरेच हाल झाले असणार आहे. प्रवास करतात, त्यांच्या बजेटवर या दरवाढीचा थेट परिणाम झाला आहे. पण तुम्हाला माहित आहे का, की काही महत्त्वाच्या टिप्सचे पालन करून तुम्ही तुमचा पेट्रोल आणि डिझेलवरील खर्च लक्षणीयरीत्या कमी करू शकता?
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तुम्हाला माहीत आहे की, काही बँका त्यांच्या डेबिट आणि क्रेडिट कार्डांवर इंधन अधिभारात सूट देतात. या कार्डांचा वापर केल्याने तुम्हाला इंधनाच्या खरेदीवर अतिरिक्त बचत करता येते.
योग्य प्रकारे गाडी चालवून तुम्ही पेट्रोल आणि डिझेलची बरीच बचत करू शकता. तुम्ही अनेकदा लोकांना लाल सिग्नलवरही गाडीचे इंजिन चालू ठेवताना किंवा वाटेत दुकानातून काही खरेदी करायची गरज असताना गाडी चालू ठेवताना पाहिले असेल. यामुळे पेट्रोल लवकर संपते.
मोबाईल वॉलेट्स अनेकदा पेट्रोल आणि डिझेलच्या खरेदीवर कॅशबॅक आणि डिस्काउंट देतात. या ऑफर्सकडे दुर्लक्ष करू नका; त्यांचा फायदा घेतल्यास तुमचा पेट्रोल आणि डिझेलवरील खर्च कमी होऊ शकतो.
अनेक तेल कंपन्या त्यांच्या ग्राहकांसाठी रिवॉर्ड्स आणि लॉयल्टी प्रोग्राम्स चालवतात हे फार कमी लोकांना माहीत असेल. तुम्ही यात सामील झाल्यास, तुम्हाला पॉइंट्स आणि अनेक फायदे मिळतात, जे तुम्ही पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करताना वापरू शकता.
तुम्ही BHIM ॲपद्वारे पेमेंट केल्यास, तुम्हाला कॅशबॅक मिळू शकतो. अशा ऑफर्स उपलब्ध असल्यास, त्यांचा फायदा घेऊन पेट्रोल आणि डिझेलवरील खर्च कमी करता येतो.
जे ग्राहक वारंवार आणि नियमितपणे इंधन खरेदी करतात, त्यांना तेल कंपन्या विशेष सवलती देतात. त्यामुळे, तुम्ही या सवलतींबद्दल जागरूक असले पाहिजे. यामुळे तुमचा इंधनावरील खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतो.
तुम्ही UPI द्वारे पेमेंट केल्यास तुम्हाला अतिरिक्त सवलत मिळू शकते. डिजिटल पेमेंटवर अनेकदा कॅशबॅक मिळत असल्याने, पेट्रोल पंपावर रोख पेमेंट करण्याऐवजी UPI वापरण्याचा विचार करा.
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